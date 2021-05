Epicentro: seis países de América del Sur, en el top ten de la tasa de muertes por coronavirus

La pandemia no da tregua a América del Sur. La región se mantiene como el epicentro de una segunda ola que azota a varios países y posiciona a seis de sus 13 países en el top ten de las naciones con la mayor tasa de muertes por millón de habitantes registradas por coronavirus en el mundo en la última semana.

En medio de convulsiones políticas en auge en varios países, la crisis sanitaria se agudiza en América del Sur. Incluso cuatro de los países (con Uruguay a la cabeza) integran los primeros cinco puestos con las peores cifras globales.

El grupo que registra la mayor tasa de decesos por Covid-19 está integrado por Uruguay (14,23 muertos por millón de habitantes en los últimos siete días); Paraguay (10,90); Hungría (9,95); la Argentina (9,45); Colombia (9,39); Croacia (9,33); Brasil (9,05); Macedonia del Norte (8,64), Bosnia y Herzegovina (8,53), y Perú (8,33), según los datos que recopila Our World In Data.

Poco tiempo atrás reconocido como país modelo por su exitosa estrategia para contener el virus, Uruguay es hoy el país que cuenta con la mayor tasa de decesos de la región y del mundo en relación a su población. Con un promedio de 14,23 muertes en los últimos siete días, lejos quedaron los elogios al gobierno de Luis Lacalle Pou, que busca estrategias para superar el impacto de la segunda ola.

“La situación es dramática”, dijo la epidemióloga uruguaya Jacqueline Ponzo al diario The Washington Post, que forma parte de un panel interdisciplinario que estudia los datos del coronavirus. “Normalmente no me gusta usar adjetivos para explicar estas cosas, pero realmente es apropiado”.

Entierro en un cementerio de Río de Janeiro Bruna Prado - AP

“Estamos teniendo un aumento en la mortalidad que probablemente esté ligado a lo saturado que está el sistema de salud”, dijo Arturo Briva, profesor de medicina intensiva de la Universidad de la República, al diario estadounidense. “Nuestro sistema de atención médica es capaz de atender a 650 pacientes muy enfermos... Si tengo 800 pacientes que ingresan, serán admitidos, serán atendidos y el personal hará todo lo posible, pero el sistema no puede hacer algo que no está dentro de sus capacidades”.

En las Américas, una red de 🔬 laboratorios de 22 países contribuye a la detección de las variantes 🦠.



Hasta ahora, 37 países y territorios han confirmado la presencia de una o más de las cuatro variantes de preocupación. https://t.co/4Wv5O1EVxW — OPS/OMS (@opsoms) May 14, 2021

La Argentina está en cuarto lugar entre los cinco con las tasas más altas de muertes en el mundo en los últimos siete días. El jueves, el país se posicionó en el quinto puesto en el conteo de las muertes diarias mundiales, al registrar 447 nuevas muertes, y se ubicó solo detrás de la India -que registró 3999 nuevas muertes, cerca de la cifra de todo Sudamérica- Brasil, Estados Unidos y Colombia.

Una unidad de cuidados intensivos en un hospital privado de Montevideo PABLO PORCIUNCULA - AFP

La crisis política en Colombia, que es escenario de violentos enfrentamientos entre manifestantes y la policía, amenaza a la situación epidemiológica de la región, advirtió la Organización Panamericana de la Salud (OPS). “En Colombia, donde los casos de Covid-19 han aumentando constantemente desde hace varias semanas, esperamos aumentos aún más pronunciados después de una semana de protestas”, alertó la directora Carissa Etienne.

Crisis en la región

Por otra parte, América del Sur es la más afectada en la tasa de muertes por coronavirus por millón de habitantes en la última semana (7,96), en comparación con el resto de las regiones. El promedio, supera en más del doble a las cifras de Europa (3), el segundo continente más afectado. Le siguen América del Norte (1,78), Asia (1,21), África (0,21) y Oceanía (0,04).

La OPS aseguró en su conferencia semanal el miércoles que la pandemia de coronavirus en América estaba “lejos” de controlarse.

“Casi el 40% de todas las muertes globales [por coronavirus] reportadas la semana pasada ocurrieron aquí en América”, dijo Etienne, al destacar que se registró una ocupación de camas de unidades de terapias intensivos (UTI) de casi el 80%. “Esta es una clara señal de que la transmisión está lejos de estar controlada en nuestra región”, agregó.

De un total de 13.427 nuevas muertes en el mundo el jueves, 4123 ocurrieron en la región, de acuerdo a los datos del sitio Worldometers. Lideró la India, con 3999 fallecidos, seguida por Brasil (2340), Estados Unidos (791), Colombia (499) y la Argentina (447).

“No es de extrañar que el aumento de las hospitalizaciones en nuestra región esté provocando un desafío de suministro de oxígeno sin precedentes en todo el continente americano”, lanzó Etienne.

La pandemia del coronavirus está matando más gente en el mundo en su segundo año que en el anterior, comunicó la Organización Mundial de la Salud (OMS) este viernes, que pidió a los países ricos que no vacunen a los chicos y adolescentes y que den esas dosis a los países pobres, desbordados por la tragedia, mediante el sistema Covax.

“Entiendo que algunos países quieren vacunar a sus chicos y adolescentes, pero los insto a reconsiderarlo y a dar vacunas a Covax”, dijo el director general del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una conferencia de prensa.

Desde que se pusieron en marcha las campañas de vacunación en el mundo, los organismos internacionales informaron sobre la desigualdad en el acceso a las dosis de los países en vías de desarrollo, como América Latina. “En los países de ingresos bajos y medianos bajos, el suministro de vacunas no ha sido suficiente ni siquiera para inmunizar a los trabajadores de la salud”, subrayó Tedros.