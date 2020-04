"Es un desastre": Lula criticó a Bolsonaro por el manejo de la pandemia

El ex líder de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, arremetió contra el presidente Jair Bolsonaro: consideró que necesita cambiar su postura en el manejo para combatir el coronavirus o arriesgarse a ser expulsado de su cargo Crédito: AP

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 9 de abril de 2020 • 12:01

SAO PAULO.- En aislamiento domiciliario, solo unos meses después de su liberación de la cárcel, el ex líder de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, arremetió contra el presidente Jair Bolsonaro: consideró que necesita cambiar su postura en el manejo para combatir el coronavirus o arriesgarse a ser expulsado de su cargo antes del final de su mandato, previsto para diciembre de 2022.

El ex presidente sostuvo que Bolsonaro obstaculiza los esfuerzos de los gobernadores y alcaldes para contener el virus al minimizar las medidas de distanciamiento social. También opinó que Brasil puede necesitar emitir dinero para proteger a los trabajadores de bajos ingresos y mantener a las personas dentro de sus hogares, una propuesta que seguramente generará preocupación en un país con un fuerte historial de hiperinflación y una moneda móvil.

Da Silva, quien gobernó entre 2003 y 2010, reconoció que es poco probable que Bolsonaro preste atención a los crecientes llamados de la oposición a renunciar y que no hay suficientes votos en el Congreso para su destitución. "Sin embargo, la sociedad brasileña podría no tener la paciencia para esperar hasta 2022 ", anticipó da Silva en una entrevista por videollamada. Y agregó: "La misma sociedad que lo eligió tiene derecho a destituir a este presidente cuando se da cuenta de que no está haciendo lo que prometió. Un presidente que ha cometido errores y está creando un desastre. Bolsonaro, en este momento, es un desastre ".

Algunas personas en varias regiones que votaron masivamente por Bolsonaro en las elecciones de 2018 maniefstaron su decepción con el mandatario, golpeando ollas fuera de sus hogares en protestas durante las últimas dos semanas. De hecho, la minimización del brote por parte del presidente lo enfrentó con casi todos los 27 gobernadores del país .

Alrededor de 800 personas murieron por coronavirus en Brasil hasta el momento y hay casi 16.000 casos confirmados, la mayor cifra en América Latina. Brasil espera un pico en los casos de virus a fines de abril o principios de mayo.

Bolsonaro, quien con frecuencia se refiere a da Silva como un "ex recluso" , dijo que se siente avergonzado cuando los políticos conservadores que lo atacaron durante la crisis reciben elogios del líder izquierdista. "Solo estoy reconociendo a aquellos que han hecho un trabajo más efectivo", se defendió da Silva.

Da Silva, de 74 años, está aislado con su novia y dos perros en la ciudad de São Bernardo do Campo, en las afueras de Sao Paulo, desde que regresó de un viaje a Europa. Dijo que no tuvo ningún síntoma del virus, ni fue examinado y se está reuniendo con muy pocos políticos. La mayoría de sus conversaciones las mantiene en línea.

El ex mandatario también analizó que Brasil podría necesitar imprimir dinero para evitar el cierre de empresas y el caos social. La economía de Brasil se mantiene a la baja desde 2015, con cerca de 12 millones de personas desempleadas y tres veces más personas en el sector informal.

"Quienes necesitan liquidez en este momento son personas pobres. Lo necesitan para comprar jabón, desinfectante para manos. Ese es quien necesita liquidez, no el sistema financiero brasileño ", dijo. "Para vencer al coronavirus necesitamos más estado , más acción por parte de las autoridades públicas, ganar dinero nuevo y asegurar que llegue a las manos de la gente", completó.

" En tiempos de guerra se hacen cosas que no son normales porque lo que importa es la supervivencia" , sostuvo. Y agregó: "El coronavirus es un enemigo invisible cuya forma conocemos, pero aún no sabemos cómo derrotarlo".

Agencia AP