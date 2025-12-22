MAR-A-LAGO, Florida.- Desde su mítica residencia en Mar-a-Lago, el presidente Donald Trump presentó ante el mundo su más reciente y ambiciosa apuesta por el poderío naval: la “Flota Dorada”.

Rodeado por sus colaboradores de máxima confianza, entre ellos el jefe del Pentágono Pete Hegseth, el secretario de Estado Marco Rubio y el secretario de la Marina John Phelan, el mandatario oficializó la construcción de una nueva generación de buques de guerra que define como “letales”.

Trump fue enfático al describir la urgencia de esta renovación: “Nuestros barcos se volvieron viejos, cansados y obsoletos, y nosotros iremos en la dirección exactamente opuesta”.

El secretario de la Marina, John Phelan Alex Brandon� - AP�

Por tal motivo, su administración aprobó de inmediato el inicio de las obras para dos acorazados masivos, los cuales portarán el nombre de “Clase Trump”.

Estos navíos no tienen precedentes en la historia militar moderna de los Estados Unidos. Según las palabras del propio mandatario, estos buques serán “los más grandes que jamás construimos”.

Trump comparó estas naves con los acorazados de la clase Iowa o el USS Missouri, pero aseguró que la “Flota Dorada” tendrá “cien veces más potencia y fuerza” que cualquier embarcación del pasado.

“Serán los mejores del mundo, los más rápidos y los más grandes por mucho”, sentenció el presidente, quien además destacó que el diseño de estas naves comenzó bajo su supervisión desde su primer mandato.

Con un desplazamiento superior a las 40.000 toneladas, estas unidades actuarán como los nuevos buques insignia de la armada.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acompañado por el secretario de Estado Marco Rubio (izq.), el secretario de Guerra Pete Hegseth y el secretario de la Marina John Phelan, anuncia la creación del acorazado “clase Trump” TASOS KATOPODIS� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

La tecnología de vanguardia constituye el núcleo de la “Clase Trump”. El presidente reveló que la inteligencia artificial será un “factor determinante” en el funcionamiento y control operativo de estos barcos.

Además de portar armamento convencional, las naves incluirán armas hipersónicas, cañones de riel eléctricos de última generación y láseres de alta potencia capaces de aniquilar objetivos con una precisión absoluta.

El secretario de la Marina, John Phelan, confirmó que estos acorazados irán equipados con misiles de crucero de lanzamiento marítimo con ojivas nucleares, los cuales están hoy en fase de desarrollo.

Trump también defendió el regreso de los cañones tradicionales con un criterio económico: “A veces los cañones hacen el trabajo igual de bien que los misiles, pero a una fracción mínima del costo”.

El presidente no ocultó su profundo descontento con la velocidad de la industria de defensa actual.

“Las empresas no producen lo suficientemente rápido”, reclamó el mandatario, tras anunciar una reunión clave para la próxima semana en Florida con los principales contratistas.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, habla mientras el presidente Donald Trump observa Alex Brandon� - AP�

Trump advirtió que impondrá sanciones y penalizaciones a las compañías que no realicen un buen trabajo o incumplan los plazos. Su crítica se extendió a las finanzas corporativas de estos gigantes: “No quiero que los ejecutivos con salarios de 50 millones de dólares gasten el dinero en recompras de acciones; quiero que pongan ese dinero en plantas y equipos para construir aviones y barcos ya mismo”.

En este marco de reactivación, destacó la reapertura del astillero de Filadelfia a través de una inversión de 5.000 millones de dólares de la empresa surcoreana Hanwha.

El anuncio de la “Flota Dorada” ocurre bajo un clima de extrema tensión con el régimen de Nicolás Maduro. Trump ratificó que Estados Unidos mantendrá bajo su custodia los 1,9 millones de barriles de crudo confiscados de un tanquero capturado hace poco.

“Nos quedamos con el petróleo y también con los barcos”, afirmó de forma tajante ante la prensa.

La Guardia Costera, bajo sus órdenes, mantiene una persecución constante contra la “flota clandestina” venezolana, con capturas recientes de buques como el Centuries y el Skipper.

Esta agresiva postura militar motivó que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia iniciara la evacuación de las familias de sus diplomáticos en Caracas ante una situación que califican de “sombría”.

Trump anunció que la nueva clase de acorazados se convertirá en la pieza central de su programa “Flota Dorada” Alex Brandon� - AP�

Mientras tanto, en refinerías como El Palito, la población venezolana sufre una crisis económica feroz donde la escasez de alimentos básicos marca el ritmo de la vida cotidiana.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acompañado por el secretario de Estado Marco Rubio (izq.), el secretario de Guerra Pete Hegseth y el secretario de la Marina John Phelan, anuncia la creación del acorazado “clase Trump” durante una declaración a la prensa en la residencia Mar-a-Lago de Trump, el 22 de diciembre de 2025 en Palm Beach, Florida TASOS KATOPODIS� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

Trump vinculó su estrategia naval con el éxito en la lucha contra el narcotráfico en el Caribe. Según sus cifras, el ingreso de drogas por vía marítima cayó un 92,6% gracias a operativos donde cada lancha interceptada “salva 25.000 vidas”.

