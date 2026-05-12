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Guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en vivo: tensión en Medio Oriente hoy, martes 12 de mayo

Cobertura en tiempo real con las novedades más importantes del conflicto y las acciones del mandatario estadounidense, Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, participó en un evento del Día de la Madre Militar en el Salón Este de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 6 de mayo de 2026 (Foto: Kent NISHIMURA / AFP)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, participó en un evento del Día de la Madre Militar en el Salón Este de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 6 de mayo de 2026 (Foto: Kent NISHIMURA / AFP)KENT NISHIMURA - AFP

Legisladores israelíes autorizan la pena de muerte para los atacantes encabezados por Hamás en 2023

Los legisladores israelíes aprobaron un proyecto de ley el lunes para crear un tribunal especial que juzgaría y tendría autoridad para sentenciar a muerte a palestinos declarados culpables de participar en el ataque encabezado por Hamás en 2023, el cual desencadenó la guerra en Gaza.

Emiratos Árabes Unidos atacó directamente a Irán en abril, según reporte

Emiratos Árabes Unidos llevó a cabo operaciones militares contra Irán en abril, una participación previamente desconocida en la guerra en Oriente Medio por parte de un país del Golfo, según un reporte de The Wall Street Journal. El periódico estadounidense afirmó, citando fuente anónimas, que los ataques se dirigieron contra una refinería situada en la isla iraní de Lavan “aproximadamente al mismo tiempo que el presidente (Donald) Trump anunciaba un alto el fuego en la guerra”.

Con información de AFP.

La ironía de Trump

El negociador iraní asegura que Teherán está "preparado para cualquier opción"

El principal negociador de Irán, el presidente del Parlamento Mohammad Bagher Ghalibaf, aseguró este lunes que su país está “preparado para todas las opciones” mientras las negociaciones con Estados Unidos siguen estancadas, indicó CNN.

EE.UU. ofrece hasta 15 millones de dólares por información sobre los mecanismos financieros del CGRI

Según informó CNN, Estados Unidos ofrece hasta 15 millones de dólares a cambio de “información que conduzca a la interrupción de los mecanismos financieros” del poderoso Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI).

Trump advirtió que la tregua con Irán está al borde del colapso y prometió una “victoria total”

Guillermo Idiart
Guillermo Idiart

Las negociaciones entre Estados Unidos e Irán en busca de un acuerdo para terminar la guerra en Medio Oriente se empantanaron aún más este lunes y parecieron entrar en un callejón sin salida, luego de que el presidente Donald Trump advirtiera que el frágil alto el fuego está “con soporte vital” y rechazara en duros términos la respuesta del régimen de los ayatollahs a la última propuesta de paz norteamericana.

El líder republicano, quien el domingo ya había tildado de “totalmente inaceptable” el mensaje enviado por Teherán a través de los mediadores paquistaníes, subió la apuesta y calificó la propuesta de “estúpida” y un “pedazo de basura” que “ni siquiera” había terminado de leer, lo que avivó los temores globales a que se aleje la posibilidad de un acuerdo que encarrile la reapertura del estrecho de Ormuz.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante un evento sobre salud materna en el Salón Oval de la Casa Blanca
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante un evento sobre salud materna en el Salón Oval de la Casa BlancaKENT NISHIMURA - AFP

Wall Street cierra al alza a pesar de la incertidumbre geopolítica

La Bolsa de Nueva York cerró en verde el lunes, a pesar de la falta de avances diplomáticos entre Washington y Teherán, apoyada especialmente por el sector de los semiconductores.

El Nasdaq (+0,10%) y el índice ampliado S&P 500 (+0,19%) volvieron a batir récords, al finalizar en 26.274,13 y 7.412,84 puntos, respectivamente. El Dow Jones ganó un 0,19%.

La Bolsa de Nueva York cerró en verde a pesar de la falta de avances diplomáticos entre Washington y Teherán
La Bolsa de Nueva York cerró en verde a pesar de la falta de avances diplomáticos entre Washington y TeheránTIMOTHY A. CLARY - AFP

La Unión Europea sanciona a líderes de Hamás y a colonos israelíes

La Unión Europea alcanzó un acuerdo político unánime para imponer nuevas sanciones a dirigentes de Hamas y al movimiento de colonos israelíes, afirmaron los principales diplomáticos europeos, una decisión desatada por la creciente indignación por la devastación en Gaza durante la guerra entre Israel y el grupo extremista.

Sin embargo, los ministros de Exteriores del bloque de 27 países reunidos en Bruselas no llegaron a respaldar medidas económicas más contundentes contra el gobierno israelí, impulsadas por algunos organismos en Europa.

Irán exige el fin de la guerra y el bloqueo mientras Trump rechaza la oferta y crece el temor a una escalada

El rechazo del presidente estadounidense, Donald Trump, a la última contraoferta presentada por Irán volvió a enfriar las negociaciones para poner fin a la guerra en Medio Oriente y aumentó el temor a una nueva escalada en el Golfo Pérsico. Mientras Washington considera “totalmente inaceptable” la propuesta iraní, Teherán insiste en que sus demandas son “legítimas” y endurece sus advertencias militares en torno al estrecho de Ormuz.

Teherán anunció este lunes que presentó una contraoferta a Washington que incluye varias exigencias centrales: el fin de la guerra en Medio Oriente, el levantamiento del bloqueo estadounidense sobre sus puertos y la liberación de activos iraníes congelados en el extranjero.

India se prepara para afrontar una crisis energética ante el corte de suministro de gas de Irán.
India se prepara para afrontar una crisis energética ante el corte de suministro de gas de Irán.Vahid Salemi - AP
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