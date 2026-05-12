Guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en vivo: tensión en Medio Oriente hoy, martes 12 de mayo
Cobertura en tiempo real con las novedades más importantes del conflicto y las acciones del mandatario estadounidense, Donald Trump
Legisladores israelíes autorizan la pena de muerte para los atacantes encabezados por Hamás en 2023
Los legisladores israelíes aprobaron un proyecto de ley el lunes para crear un tribunal especial que juzgaría y tendría autoridad para sentenciar a muerte a palestinos declarados culpables de participar en el ataque encabezado por Hamás en 2023, el cual desencadenó la guerra en Gaza.
Emiratos Árabes Unidos atacó directamente a Irán en abril, según reporte
Emiratos Árabes Unidos llevó a cabo operaciones militares contra Irán en abril, una participación previamente desconocida en la guerra en Oriente Medio por parte de un país del Golfo, según un reporte de The Wall Street Journal. El periódico estadounidense afirmó, citando fuente anónimas, que los ataques se dirigieron contra una refinería situada en la isla iraní de Lavan “aproximadamente al mismo tiempo que el presidente (Donald) Trump anunciaba un alto el fuego en la guerra”.
Con información de AFP.
La ironía de Trump
HEAD ON A SWIVEL: "Uh oh. I thought that was a drone. They make 'em in all different sizes nowadays — they can be very destructive, as you probably heard." 🤣 pic.twitter.com/lxKhRCgqIB— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) May 11, 2026
El negociador iraní asegura que Teherán está "preparado para cualquier opción"
El principal negociador de Irán, el presidente del Parlamento Mohammad Bagher Ghalibaf, aseguró este lunes que su país está “preparado para todas las opciones” mientras las negociaciones con Estados Unidos siguen estancadas, indicó CNN.
EE.UU. ofrece hasta 15 millones de dólares por información sobre los mecanismos financieros del CGRI
Según informó CNN, Estados Unidos ofrece hasta 15 millones de dólares a cambio de “información que conduzca a la interrupción de los mecanismos financieros” del poderoso Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI).
Trump advirtió que la tregua con Irán está al borde del colapso y prometió una “victoria total”
Las negociaciones entre Estados Unidos e Irán en busca de un acuerdo para terminar la guerra en Medio Oriente se empantanaron aún más este lunes y parecieron entrar en un callejón sin salida, luego de que el presidente Donald Trump advirtiera que el frágil alto el fuego está “con soporte vital” y rechazara en duros términos la respuesta del régimen de los ayatollahs a la última propuesta de paz norteamericana.
El líder republicano, quien el domingo ya había tildado de “totalmente inaceptable” el mensaje enviado por Teherán a través de los mediadores paquistaníes, subió la apuesta y calificó la propuesta de “estúpida” y un “pedazo de basura” que “ni siquiera” había terminado de leer, lo que avivó los temores globales a que se aleje la posibilidad de un acuerdo que encarrile la reapertura del estrecho de Ormuz.
Además, como ya hizo reiteradas veces en las diez semanas que lleva el conflicto, Trump prometió desde el Salón Oval una “victoria total” sobre Irán después de que Estados Unidos -según afirmó- neutralizara las fuerzas y capacidades militares iraníes y eliminara a varios de sus líderes.
“Calificaría [el alto el fuego] como algo sumamente frágil en este momento, después de leer ese pedazo de basura que nos enviaron. Ni siquiera terminé de leerlo... El alto el fuego está con un enorme soporte vital. Es como cuando entra el médico y dice: ‘Señor, su ser querido tiene aproximadamente un 1% de probabilidades de sobrevivir’“, graficó el mandatario norteamericano, que en este marco tiene previsto reunirse a fin de esta semana en China con el presidente Xi Jinping.
Tras las fuertes advertencias de Trump, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, sostuvo que las Fuerzas Armadas del régimen estaban preparadas para “dar una respuesta ejemplar a cualquier acto de agresión“ y que los adversarios del país persa se llevarían “una sorpresa”.
Wall Street cierra al alza a pesar de la incertidumbre geopolítica
La Bolsa de Nueva York cerró en verde el lunes, a pesar de la falta de avances diplomáticos entre Washington y Teherán, apoyada especialmente por el sector de los semiconductores.
El Nasdaq (+0,10%) y el índice ampliado S&P 500 (+0,19%) volvieron a batir récords, al finalizar en 26.274,13 y 7.412,84 puntos, respectivamente. El Dow Jones ganó un 0,19%.
“Hoy el mercado ha decidido que los riesgos geopolíticos no eran más que un ruido de fondo”, comentó a la AFP Steve Sosnick, de Interactive Brokers.
Los inversores “ignoraron en gran medida” el lunes el nuevo repunte de los precios del petróleo, provocado por el rechazo estadounidense a la contrapropuesta de Teherán para un alto el fuego duradero en Oriente Medio.
La Unión Europea sanciona a líderes de Hamás y a colonos israelíes
La Unión Europea alcanzó un acuerdo político unánime para imponer nuevas sanciones a dirigentes de Hamas y al movimiento de colonos israelíes, afirmaron los principales diplomáticos europeos, una decisión desatada por la creciente indignación por la devastación en Gaza durante la guerra entre Israel y el grupo extremista.
Sin embargo, los ministros de Exteriores del bloque de 27 países reunidos en Bruselas no llegaron a respaldar medidas económicas más contundentes contra el gobierno israelí, impulsadas por algunos organismos en Europa.
Aunque la reunión del lunes dio lugar a un acuerdo político, la UE aún tiene que decidir qué organizaciones e individuos serán objeto de sanciones, y un comité finalizará el borrador de la lista.
Irán exige el fin de la guerra y el bloqueo mientras Trump rechaza la oferta y crece el temor a una escalada
El rechazo del presidente estadounidense, Donald Trump, a la última contraoferta presentada por Irán volvió a enfriar las negociaciones para poner fin a la guerra en Medio Oriente y aumentó el temor a una nueva escalada en el Golfo Pérsico. Mientras Washington considera “totalmente inaceptable” la propuesta iraní, Teherán insiste en que sus demandas son “legítimas” y endurece sus advertencias militares en torno al estrecho de Ormuz.
Teherán anunció este lunes que presentó una contraoferta a Washington que incluye varias exigencias centrales: el fin de la guerra en Medio Oriente, el levantamiento del bloqueo estadounidense sobre sus puertos y la liberación de activos iraníes congelados en el extranjero.
El vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmaeil Baghaei, aseguró que Irán “no pidió concesiones”, sino el reconocimiento de sus “derechos legítimos”. Entre las condiciones iraníes también figuran garantías de seguridad en la región y la reapertura plena del estrecho de Ormuz al tránsito marítimo comercial.
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