Guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en vivo: tensión en Medio Oriente hoy, martes 12 de mayo

Las negociaciones entre Estados Unidos e Irán en busca de un acuerdo para terminar la guerra en Medio Oriente se empantanaron aún más este lunes y parecieron entrar en un callejón sin salida, luego de que el presidente Donald Trump advirtiera que el frágil alto el fuego está “con soporte vital” y rechazara en duros términos la respuesta del régimen de los ayatollahs a la última propuesta de paz norteamericana.

El líder republicano, quien el domingo ya había tildado de “totalmente inaceptable” el mensaje enviado por Teherán a través de los mediadores paquistaníes, subió la apuesta y calificó la propuesta de “estúpida” y un “pedazo de basura” que “ni siquiera” había terminado de leer, lo que avivó los temores globales a que se aleje la posibilidad de un acuerdo que encarrile la reapertura del estrecho de Ormuz.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante un evento sobre salud materna en el Salón Oval de la Casa Blanca KENT NISHIMURA - AFP