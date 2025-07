Escándalo en la BBC por un documental sobre Gaza que fue narrado por el hijo de un exministro de Hamas

LONDRES.- Un documental de la BBC sobre la vida de los niños en Gaza violó las directrices editoriales sobre precisión editorial porque no reveló que el programa fue narrado por el hijo de un funcionario de Hamas, según un informe publicado el lunes.

La emisora retiró el programa “Gaza: cómo sobrevivir a una zona de guerra” (“Gaza: How To Survive A Warzone”), de su servicio de streaming en febrero después de que se supo que el narrador de 13 años, Abdullah, es hijo de Ayman Alyazouri, que fue viceministro de agricultura de Hamas.

Miembros de una familia se reúnen para compartir una comida recibida de una cocina benéfica BASHAR TALEB - AFP

Una investigación encontró que la compañía de producción independiente que realizó el programa no compartió la información de antecedentes sobre el padre del narrador con la BBC. La evaluación concluyó que la compañía de producción, Hoyo Films, tiene la mayor responsabilidad por el fallo, aunque no engañó “intencionalmente” a la corporación británica.

La investigación, llevada a cabo por el director de quejas editoriales y revisiones de la corporación, reveló que tres miembros de la productora independiente conocían el cargo del padre como funcionario de Hamas, pero nadie en la BBC lo sabía antes de la emisión. Por otra parte, no encontró otras violaciones de las directrices editoriales, incluida la imparcialidad, ni tampoco evidencia de “intereses externos” que impactaran en el programa.

Campamentos que albergan a palestinos desplazados por el conflicto BASHAR TALEB - AFP

No obstante, el informe criticó al equipo de la BBC por no ser “suficientemente proactivo” con las revisiones editoriales iniciales y por la “falta de supervisión crítica” de las preguntas sin respuesta o con respuesta parcial" antes de la emisión.

El informe añadió que la contribución del narrador al programa, en cuanto al guion, no constituyó una violación de la debida imparcialidad. Sin embargo, concluyó que el uso del narrador infantil para este programa “no fue apropiado” dadas las circunstancias.

“Sin miedo ni favor”

El director general de BBC News, Tim Davie, y la directora ejecutiva, Deborah Turness, reiteraron su mea culpa, afirmando que eran conscientes de la gravedad del incidente y que tenían la intención de tomarse en serio las críticas y recomendaciones del informe de hoy. Sin embargo, la empresa no identificó a nadie que enfrente medidas disciplinarias por el fallo.

El compromiso fue acogido con satisfacción por Lisa Nandy, ministra de Cultura y Medios de Comunicación del gobierno laborista de Keir Starmer, como el último de una serie de avances dados por los líderes corporativos y periodísticos del servicio público para reparar los recientes fallos en materia de producción.

Familiares y simpatizantes de los rehenes israelíes retenidos en la Franja de Gaza desde los ataques del 7 de octubre de 2023 HAZEM BADER - AFP

El director general de la emisora dijo a los legisladores que la BBC recibió cientos de quejas alegando que el documental estaba sesgado contra Israel, así como cientos más criticando la eliminación del programa de su servicio de streaming.

Davie dijo el lunes que el informe identificó “una falla significativa” en relación con la precisión en el documental. Hoyo Films se disculpó por el error. Ambas firmas dijeron que evitarían errores similares en el futuro.

Por separado, más de 100 periodistas de la BBC escribieron una carta a Davie a principios de este mes criticando su decisión de no emitir otro documental, “Gaza: médicos bajo fuego” (“Gaza: Medics Under Fire”). Expresaron preocupaciones de que la emisora no estaba informando “sin miedo ni favor”, una expresión inglesa para que quiere decir con total imparcialidad, cuando se trata de Israel.

Niños hacen fila con ollas para recibir comida de una cocina benéfica en Gaza, el 14 de julio de 2025 BASHAR TALEB - AFP

La decisión, decía la carta, sugería que la BBC era una “organización paralizada por el miedo a ser percibida como crítica del gobierno israelí“.

La BBC ha estado bajo un intenso escrutinio por su cobertura relacionada con la guerra en Gaza. El mes pasado, el primer ministro Keir Starmer y otros condenaron a la corporación por transmitir en vivo una actuación del dúo de rap punk Bob Vylan, quienes lideraron a las multitudes en el Festival de Glastonbury en un canto de “muerte” al Ejército israelí.

Familiares y simpatizantes de los rehenes israelíes retenidos en la Franja de Gaza desde los ataques del 7 de octubre de 2023 HAZEM BADER - AFP

La guerra de 21 meses entre Israel y Hamas comenzó después de que el grupo armado atacara a Israel el 7 de octubre de 2023, matando a unas 1.200 personas y tomando 251 como rehenes. La mayoría de los rehenes han sido liberados en períodos de cese de las hostilidades.

La ofensiva de Israel en Gaza ha matado a más de 58.000 palestinos, más de la mitad de ellos mujeres y niños, según el Ministerio de Salud de Gaza. El ministerio, bajo el gobierno de Hamás en Gaza, no diferencia entre civiles y combatientes en su conteo.

La ONU y otras organizaciones internacionales consideran sus cifras como las estadísticas más confiables sobre las bajas de guerra.

