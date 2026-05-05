España vuelve a cruzar a Israel por extender la detención de los dos activistas que viajaban en una flotilla a Gaza

TEL AVIV.– La tensión entre España e Israel volvió a escalar tras el arresto de dos activistas de una flotilla para Gaza detenidos la semana pasada en aguas internacionales frente a las costas de Grecia.

El cruce entre ambos países se desató esta vez luego que un tribunal israelí prorrogara hasta el domingo la detención de los activistas Thiago Ávila, brasileño, y Saif Abu Keshek, hispanopalestino, según anunció una de sus abogadas. Ambos fueron trasladados la semana pasada a Israel, después que el gobierno de Benjamin Netanyahu interceptara el miercolés pasado por la noche a unas 20 embarcaciones y a 175 personas, pertenecientes a la nueva misión humanitaria de la Global Samud Flotilla, lo que suscitó un amplia condena por parte de la comunidad internacional.

Si bien Israel liberó el viernes a la mayoría de los activistas, mantuvo detenidos a Ávila y Keshek y los trasladó a Israel para comparecer frente a un tribunal.

Thiago Ávila es escoltado por guardias del servicio penitenciario hacia una audiencia en el Tribunal de Distrito de Ashkelon, en Israel, el 3 de mayo de 2026 Ohad Zwigenberg - AP

En respuesta, el gobierno español volvió a exigir la “inmediata liberación” de Abu Keshek y pidió “que se respeten todos sus derechos”, según indicó una fuente del Ministerio de Asuntos Exteriores, subrayando que el cónsul de España en Tel Aviv “seguirá visitándolo, prestando toda la protección y en permanente contacto con su familia”.

Saif Abu Keshek es escoltado por guardias del servicio penitenciario hacia una audiencia en el Tribunal de Distrito de Ashkelon, en Israel, el 3 de mayo de 2026 Ohad Zwigenberg - AP

La detención de Abu Keshek y Ávila se había prorrogado inicialmente hasta el ​martes, pero el Juzgado de Primera Instancia de Ascalón la amplió hasta el 10 de mayo.

“El tribunal concedió un segundo aplazamiento (...) un aplazamiento de seis días, lo que significa que la próxima vista será el domingo“, dijo Hadeel Abu Salih, abogada de la organización de derechos humanos israelí Adalah, que representa a los activistas.

“El tribunal dio a la policía lo que pidió y les dio luz verde para continuar con esta medida ilegal“, afirmó la abogada, y denunció que los dos activistas sufren “tortura psicológica” durante la detención.

Thiago Ávila es escoltado por guardias del servicio penitenciario hacia una audiencia en el Tribunal de Distrito de Ashkelon, en Israel, el 3 de mayo de 2026 Ohad Zwigenberg - AP

Los activistas formaban parte ‌de una segunda Flotilla Global Sumud puesta en marcha con el objetivo de ​romper el bloqueo israelí de Gaza mediante el envío ​de ayuda humanitaria. Los barcos zarparon de Barcelona el 12 de abril.

Israel acusa a ambos de vínculos con el grupo terrorista Hamas, lo que los interesados niegan. Tanto España como Brasil han reclamado la liberación de los detenidos.

Las acusaciones a los detenidos

Los documentos judiciales muestran que Israel acusa a Abu Keshek y Ávila de delitos que incluyen ayuda al enemigo, contacto con un agente extranjero y una organización terrorista, actividad prohibida con componente terrorista y suministro de medios a una organización terrorista.

“Estoy convencido de que existe una sospecha razonable”, concluyó el juez Yaniv Ben-Haroush tras escuchar los argumentos de las partes al conceder ​la prórroga.

Greta Thunberg y Saif Abu Keshek saludan mientras su embarcación zarpa del puerto de Barcelona, el 31 de agosto de 2025 LLUIS GENE - AFP

Los abogados de Adalah habían argumentado durante la audiencia que las acusaciones carecían de fundamento y que no existían motivos legales para mantener detenidos a los dos ⁠hombres.

Afirmaron que no se habían presentado cargos formales y que su detención tenía como finalidad continuar con los interrogatorios.

Adalah dijo que recurriría la decisión y exigiría la liberación inmediata ‌e incondicional de Abu Keshek y Ávila. También señaló que los hombres habían sido torturados durante su detención, una acusación que Israel desestimó.

Greta Thunberg y Saif Abu Keshek conversan con la prensa mientras en Barcelona, el 30 de agosto de 2025 LLUIS GENE - AFP

La esposa de Abu Keshek, Sally Issa, dijo el martes a Reuters que no se le había permitido hablar directamente con su marido desde su detención, por lo que dependía de la información facilitada por el cónsul español y los abogados.

“Nos han dicho que se encuentra bien. Está en huelga de hambre”, dijo Issa. “Pero está bien. Sufrió torturas en el barco cuando fue atacado por los israelíes“.

La esposa de Ávila, Lara Souza, dijo ‌que su marido se encontraba en su sexto día de ​huelga de hambre y que estaba siendo supervisado por médicos.

Captura de cámaras de seguridad muestra a miembros de la segunda Flotilla Global Sumud mientras son interceptados por fuerzas israelíes, el 30 de abril de 2026 Global Sumud Flotilla

"Se encuentra mejor de las lesiones, pero está muy débil, y la embajada está muy preocupada por ello", afirmó la mujer.

Debido a las huelgas de hambre, el tribunal ordenó al Servicio Penitenciario de Israel que supervisara el estado de salud de los detenidos.

España exige la liberación

El Ministerio ‌de Asuntos Exteriores de Israel ha afirmado que Abu Keshek y Ávila están vinculados al grupo terrorista palestino Hamas, y que la ⁠flotilla “es otra provocación destinada a desviar la atención de la negativa de Hamás a desarmarse”.

Un portavoz del Ministerio desmintió las “acusaciones falsas y ‌sin fundamento” de tortura.

Barcos con activistas y ayuda humanitaria para Gaza participan en la salida simbólica de la primera Flotilla Global Sumud, en Barcelona, el 12 de abril de 2026 Joan Mateu Parra - AP

“Tras la violenta obstrucción física por parte de Saif Abu Keshek y Thiago Ávila contra ⁠miembros del personal israelí, el personal se vio obligado a actuar para detener estas acciones. Todas ⁠las medidas tomadas se ajustaron a la ley“, afirmó el portavoz.

El gobierno español se mostró indignado por las detenciones, a cientos de kilómetros de Israel, y tachó la medida de “ilegal” e “inaceptable”.

Embarcaciones con activistas y ayuda humanitaria se reposicionan en el puerto, como parte de la primera Flotilla Global Sumud, en Barcelona, el 12 de abril de 2026 Joan Mateu Parra - AP

El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, exigió la liberación inmediata de Abu Keshek, alegando que no había pruebas que lo vincularan con Hamas.

Albares afirmó que había comunicado personalmente a su homólogo israelí, Gideon Saar, que la detención de los activistas era ilegal porque Israel carecía de jurisdicción en aguas internacionales.

Agencias AFP y Reuters