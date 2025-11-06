Escándalo en Londres por la liberación por error de dos presos: uno se entregó y el otro sigue prófugo

LONDRES.- Uno de los dos reclusos liberados por error de una prisión de Londres se entregó este jueves después de protagonizar una escena insólita: saludó a los periodistas y fumó un cigarrillo en los escalones de la cárcel de la era victoriana. Billy Smith, de 35 años, regresó por voluntad propia a la prisión de Wandsworth tres días después de haber sido excarcelado en lo que las autoridades británicas calificaron como un “fallo administrativo” que volvió a poner bajo la lupa a un sistema penitenciario saturado, desfinanciado y en crisis.

🚨NEW: ITV News have filmed wrongly released prisoner William “Billy” Smith handing himself in this morning following a 3 day manhunt.

pic.twitter.com/cOvqXgHfpG — PolitixBrief UK (@PolitixbriefUK) November 6, 2025

Smith había sido sentenciado el lunes a casi cuatro años de prisión por múltiples delitos de fraude, pero ese mismo día fue liberado por error. Su caso coincidió con el de otro interno, Brahim Kaddour-Cherif, de 24 años -aún prófugo-, liberado también por equivocación el 29 de octubre. Kaddour-Cherif, ciudadano argelino, cumplía condena por allanamiento con intención de robo y figuraba como delincuente sexual registrado tras una condena por exhibicionismo. Según las autoridades, había ingresado legalmente a Gran Bretaña en 2019, pero había excedido su estadía y se encontraba en proceso de deportación.

Ambos fueron liberados de la prisión de Wandsworth, una de las más antiguas de Londres, construida a mediados del siglo XIX. La cárcel ya había estado bajo escrutinio en 2023, cuando un preso escapó escondido bajo un camión de reparto de alimentos. Ahora, las liberaciones inadvertidas se suman a una serie de errores que han generado indignación pública y presión política sobre el gobierno laborista de Keir Starmer.

Brahim Kaddour Cherif y William 'Billy' Smith -� - Metropolitan Police/SURREY POLLI�

“Sin recursos y al borde del colapso”

La ministra de Justicia, Alex Davies-Jones, calificó de “inaceptable” la situación y reveló que, en promedio, 22 personas son liberadas por error cada mes en Inglaterra y Gales. Atribuyó parte del problema al “sistema arcaico basado en papel” que todavía utiliza el Servicio Penitenciario y anunció la creación de un “equipo de élite digital” para modernizar la gestión de registros. “La ingente cantidad de papeleo provoca confusiones, especialmente entre personas con nombres o alias similares”, explicó.

Los jefes de prisiones fueron convocados a una reunión urgente este jueves para discutir los fallos y buscar soluciones. El viceprimer ministro y secretario de Justicia, David Lammy, dijo estar “absolutamente indignado” y responsabilizó al anterior gobierno conservador por haber dejado el sistema “sin recursos y al borde del colapso”.

Sin embargo, los conservadores devolvieron las críticas. Robert Jenrick, secretario de Justicia en la sombra, acusó a Lammy de “encubrimiento” y “falta total de responsabilidad” al comparecer en la Cámara de los Comunes sin informar sobre la reciente liberación de Kaddour-Cherif. “En apenas dos semanas, dos delincuentes sexuales extranjeros han sido liberados accidentalmente, pese a las promesas del gobierno de que no volvería a ocurrir”, denunció Jenrick en una entrevista con la BBC.

La policía británica anunció el 5 de noviembre de 2025 una búsqueda para dar con el paradero de dos presos, entre ellos un argelino, que fueron liberados por error de la cárcel de Wandsworth, lo que provocó la indignación de los parlamentarios ante el último error cometido por el asediado sistema penitenciario de Gran Bretaña JUSTIN TALLIS� - AFP�

La liberación accidental de los dos hombres intensificó la presión sobre Lammy, quien la semana pasada había anunciado una lista de verificación para garantizar que los prisioneros no fueran liberados por error después de la liberación de Hadush Kebatu el 24 de octubre. Apenas unos días antes, un ciudadano etíope condenado por agredir sexualmente a una niña de 14 años, también había sido liberado por error de la prisión de Chelmsford. Fue recapturado tras una búsqueda de dos días y deportado inmediatamente a Etiopía. Su fuga provocó la implementación de nuevos controles en todas las prisiones y una revisión independiente del Servicio Penitenciario, encabezada por la exjefa policial Lynne Owens.

Aun así, las medidas no evitaron los errores posteriores. Las cifras oficiales muestran que 262 prisioneros fueron liberados por error en el año fiscal que terminó en marzo de 2025, un aumento del 128% respecto al período anterior. Los conservadores sostienen que el incremento está vinculado con la política laborista de liberar anticipadamente a algunos reclusos para evitar la sobrepoblación carcelaria.

Mark Fairhurst, presidente nacional de la Asociación de Funcionarios de Prisiones (POA, por sus siglas en inglés), advirtió que el problema es estructural. “El sistema de justicia penal está en colapso total: no solo las cárceles, también la libertad condicional, los tribunales y la policía”, dijo en una entrevista con BBC Breakfast. Y pidió una comisión real de investigación para identificar las causas y proponer una reforma integral.

La presión política aumenta mientras el gobierno intenta contener el escándalo. Este jueves, Lammy tiene previsto hablar con la prensa tras la colocación de la primera piedra de una nueva prisión. En paralelo, la ministra Davies-Jones insistió en que las reformas digitales ya están en marcha, aunque reconoció que tomará tiempo reconstruir la confianza en el sistema.

Agencias AP y Reuters