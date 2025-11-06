Un motor desprendido y una explosión fatal: las cajas negras, la clave para entender el accidente aéreo de UPS que dejó 12 muertos

LOUISVILLE, Estados Unidos.– Equipos de rescate y forenses trabajan entre restos calcinados para recuperar víctimas del devastador accidente del avión de carga de UPS que se estrelló el martes poco después de despegar del Aeropuerto Internacional Muhammad Ali, en Louisville. El saldo oficial asciende a al menos 12 muertos, entre ellos un niño, y varios heridos de gravedad, mientras continúa la búsqueda de desaparecidos.

El McDonnell Douglas MD-11, fabricado en 1991 y con tres tripulantes a bordo, había recibido autorización para despegar hacia Hawaii cuando, según la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés), uno de sus motores se incendió y se desprendió del ala izquierda en plena carrera de despegue. En cuestión de segundos, la aeronave perdió potencia y cayó más allá de la valla del aeropuerto, explotando en un área industrial colindante al centro logístico Worldport de UPS, el más grande de la empresa a nivel mundial.

El fuego se extendió rápidamente, alcanzando talleres, un depósito de chatarra y una planta de reciclaje de petróleo. El gobernador de Kentucky, Andy Beshear, confirmó que el niño fallecido se encontraba junto a su padre en el depósito cuando el avión impactó. “Seguimos buscando a un puñado de personas más, pero no esperamos encontrar a nadie con vida”, declaró, visiblemente afectado.

It's impossible to describe the devastation from yesterday's deadly plane crash. My heart is broken. My prayers are with all those affected, and I promise we will be there in the hours, days and weeks ahead. We will get through this together. We love you, Louisville. pic.twitter.com/5qDXTYS2cN — Governor Andy Beshear (@GovAndyBeshear) November 6, 2025

La onda expansiva tras la explosión se sintió a varios kilómetros. Testigos describieron escenas de terror en el vecindario. “Vi un avión descendiendo sobre nuestras canchas de voleibol en llamas. Entré en pánico y corrí por el bar gritando que un avión se estaba estrellando”, relató Kyla Kenady, moza de Stooges Bar and Grill, a pocos metros del lugar del siniestro.

Las llamas se extendieron por un radio de más de 800 metros, generando pequeñas explosiones en los negocios adyacentes y cubriendo de humo una zona densamente industrial. Al menos 18 personas fueron atendidas y dadas de alta en distintos hospitales, mientras que dos permanecen en estado crítico en la unidad de quemados del Hospital de la Universidad de Louisville.

El alcalde Craig Greenberg confirmó la noche del miércoles que el número de víctimas fatales aumentó a 12. “Estoy profundamente entristecido por esta tragedia. Varias personas siguen desaparecidas”, escribió en la red social X.

Las cajas negras

Los investigadores de la NTSB recuperaron las cajas negras del avión —la grabadora de voz de cabina y la de datos de vuelo—, que serán enviadas a Washington para su análisis. El motor desprendido fue hallado dentro del aeródromo, lo que podría ofrecer pistas sobre el momento exacto del fallo.

“El incendio comenzó en el ala izquierda, y el motor cayó poco después del despegue”, explicó Todd Inman, representante de la NTSB. Determinar las causas del siniestro “podría tomar más de un año”, advirtió.

De acuerdo con registros de vuelo, la aeronave había estado estacionada en San Antonio entre el 3 de septiembre y el 18 de octubre, aunque no está claro qué tipo de mantenimiento se realizó durante ese período.

El exinvestigador federal Jeff Guzzetti comparó el accidente con el ocurrido en 1979 en Chicago, cuando un DC-10 de American Airlines —modelo en el que se basa el MD-11— perdió un motor durante el despegue y se estrelló, matando a 273 personas. “Ambos aviones tenían motores de General Electric y habían pasado por mantenimiento reciente. Una fuga de combustible o una falla estructural podrían haber sido las causas”, explicó.

Todd Inman, investigador principal de accidentes de la NTSB, habló durante una conferencia de prensa en el Aeropuerto Internacional Muhammad Ali de Louisville el 5 de noviembre de 2025 en Louisville, Kentucky MICHAEL SWENSEN� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

El peor desastre en la historia de UPS

UPS confirmó que el accidente constituye el más mortal en la historia de la compañía. “Estamos terriblemente apenados. Nuestros pensamientos están con las familias de las víctimas y con la comunidad de Louisville”, señaló la empresa en un comunicado.

Worldport, el corazón logístico global de la firma, emplea a más de 20.000 personas, maneja 300 vuelos diarios y clasifica más de 400.000 paquetes por hora. Tras el accidente, UPS suspendió las operaciones de clasificación por segundo día consecutivo, mientras que el aeropuerto reanudó vuelos limitados el miércoles.

La Administración Federal de Aviación (FAA) confirmó que el vuelo UPS 2976 transportaba unos 144.000 litros de combustible para su trayecto a Honolulu. El impacto estuvo a punto de alcanzar una planta de ensamblaje de Ford donde trabajan 3000 personas. “Podría haber sido significativamente peor”, reconoció el gobernador Beshear.

“Esto no fue solo un accidente. Fue una tragedia que tocó a toda nuestra comunidad”, dijo el alcalde Greenberg. “Y haremos todo lo posible por entender qué salió mal para que nunca vuelva a ocurrir”.

El humo se eleva desde el lugar del accidente de un avión de carga de UPS cerca del UPS Worldport en el Aeropuerto Internacional Muhammad Ali de Louisville, Kentucky, el 4 de noviembre de 2025 LEANDRO LOZADA� - AFP�

La tragedia ocurre en un contexto de parálisis presupuestaria en Estados Unidos, que ha obligado a suspender o reducir servicios federales esenciales. El secretario de Transporte, Sean Duffy, había advertido el mismo martes sobre el “caos masivo” derivado de la falta de personal en los aeropuertos.

“Podrían verse cancelaciones masivas e incluso el cierre de partes del espacio aéreo”, alertó Duffy. En redes sociales, calificó las imágenes del accidente como “desgarradoras” e instó a “rezar por la comunidad de Louisville y la tripulación afectada”.

Sin embargo, Inman aclaró que la NTSB no ha recibido reportes de escasez de personal en el aeropuerto de Louisville al momento del siniestro. Aun así, la investigación incluirá un examen completo de la dotación del control de tráfico aéreo.

Agencias AP y AFP