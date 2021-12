Escándalo en Tesla: seis empleadas presentaron demandas por acoso sexual dentro de la empresa

SAN FRANCISCO.- Media docena de mujeres han demandado a Tesla alegando que la compañía de vehículos eléctricos fomentó una cultura de acoso sexual en su planta de Fremont, California, y en otras instalaciones, donde las empleadas dicen que fueron sometidas a comentarios lascivos y a gritos sexualmente sugestivos, a contactos físicos indeseados y a discriminación.

En seis demandas separadas presentadas el martes, las mujeres que trabajaban en la fábrica o en los centros de servicios dicen que sus compañeros de trabajo masculinos se referían con frecuencia a sus cuerpos y a su ropa, y algunas mujeres alegan que fueron trasladadas de sus puestos de trabajo después de denunciar esos comportamientos.

Las seis mujeres que presentaron las demandas describieron una serie de experiencias comunes tanto en las entrevistas con The Washington Post como en los documentos legales. Varias mujeres alegaron que se quejaron del comportamiento, pero que no cambió; otras mujeres dijeron que, como sus superiores participaban en el acoso, temían hablar con Recursos Humanos. Varias mujeres indicaron que intentaron protegerse del acoso usando ropa holgada. Otras, que su experiencia en el lugar de trabajo les provocó depresión y ansiedad, lo que finalmente les impidió avanzar en sus carreras.

“Pesadilla”

Jessica Brooks, que trabaja en la fábrica de asientos de Fremont, afirmó que el acoso era tan extremo que apiló cajas alrededor de su puesto de trabajo para disuadir a los hombres de que la miraran y le silbaran. En una demanda judicial y en una entrevista con The Post, afirma que compró camisas en un local de segunda mano para atarlas a su cintura, en un esfuerzo por ocultar su cuerpo y evitar que los hombres le dirigieran comentarios lascivos.

La empresa Tesla es conocida por emplear mayormente a hombres

“Estaba tan cansada de la atención no deseada y de los hombres que me miraban fijamente que procedí a crear barreras a mi alrededor sólo para poder aliviarme”, dijo Brooks, que vive en el condado de Contra Costa. “Fue algo que consideré necesario para poder hacer mi trabajo”.

Brooks alega que se quejó a Recursos Humanos, pero el comportamiento no fue abordado. En su lugar, dijo, fue trasladada a una parte diferente de la fábrica. (The Post vio un mensaje de Recursos Humanos de Tesla de noviembre en el que se confirmaba que había investigado la queja de Brooks). Actualmente está de baja por estrés, dijo.

Las quejas siguen a una demanda similar presentada el mes pasado en la que otra empleada de la fábrica, Jessica Barraza, alegó “acoso sexual en Tesla” y “condiciones de pesadilla” en las fábricas. Tesla aún no ha respondido públicamente a esas acusaciones. Una exingeniera de SpaceX, Ashley Kosak, alegó en un reciente ensayo que no se hizo un seguimiento de múltiples casos de acoso sexual, diciendo que “la misoginia es rampante” en la empresa.

En documentos judiciales y entrevistas, muchas de las mujeres de los casos de Tesla trazaron una línea directa entre el abuso que sufrieron y el comportamiento del CEO Elon Musk, que también dirige SpaceX. Musk, que fue nombrado persona del año por la revista Time el lunes, es conocido por sus escandalosos, y a menudo lascivos, tuits: con frecuencia hace referencia al número 69, nombró en broma a una universidad ficticia con el acrónimo T.I.T.S. y apodó a su línea de coches “S3XY”, por los modelos S, 3, X e Y.

Las demandas de seis empleadas de Tesla fueron presentadas en el Tribunal Superior de California en el condado de Alameda

“Cuando se rumoreaba que iba a salir el Modelo Y y que era sexy... por aquel entonces todo empeoró”, dijo Eden Mederos, de 31 años, en una entrevista con The Washington Post. “Era como, ‘Oh este panel de la puerta es sexy, este lápiz es sexy’”. Mederos, que vive en el condado de Clark, en el estado de Washington, y trabajó en centros de servicio de Tesla antes de presentar su denuncia, dijo que los comentarios de Musk parecían influir directamente en el comportamiento de sus compañeros de trabajo. “Hacía 69 o 420 chistes (...) lo que provocaba que los técnicos fueran aún peores”.

Las demandas fueron presentadas en el Tribunal Superior de California en el condado de Alameda.

Las demandas forman parte de una oleada de actividad legal de alto perfil que involucra a la fábrica y a sus trabajadores, incluyendo los 137 millones de dólares concedidos al exempleado Owen Díaz en octubre, después de que un jurado fallara a favor de las acusaciones del ascensorista de abuso racial, discriminación y acoso. Tesla también ha sido sancionada por prácticas laborales desleales en la planta: interrogar a los empleados sobre presuntos planes de sindicalización y amenazar a los trabajadores con la pérdida de las opciones sobre acciones, entre otras infracciones de la legislación laboral, según la Junta Nacional de Relaciones Laborales.

“Lo que estamos abordando en cada una de las demandas es simplemente un patrón impactante de acoso rampante que existe en Tesla”, dijo el abogado David A. Lowe, socio de Rudy, Exelrod, Zieff & Lowe LLP, que representa a las mujeres. “Es omnipresente en todo el lugar de trabajo y ahora sabemos que no es sólo en la planta de la fábrica en Fremont, sino en otros lugares, incluidos los centros de ventas”.

Tesla no respondió a la solicitud de comentarios. La empresa ha afirmado que se toma en serio las acusaciones de acoso sexual en respuesta a las quejas de los trabajadores, y no tolera las represalias en estos casos. En los casos de litigios de alto perfil que llaman la atención sobre las preocupaciones de los trabajadores, Tesla trata de tranquilizar a los empleados de sus principios, mientras que también lucha contra las propias quejas.

Cuando una demanda de 2017 alegó que Tesla era un “semillero de comportamientos racistas”, la empresa publicó una entrada en su blog en la que la calificaba de “semillero de desinformación”. Tras el veredicto del jurado de octubre en el juicio de Díaz, que alegaba abusos racistas, Tesla se desmarcó del veredicto y dijo que estaba trabajando para mejorar la experiencia de los empleados.

“Aunque creemos firmemente que estos hechos no justifican el veredicto alcanzado por el jurado en San Francisco, reconocemos que en 2015 y 2016 no éramos perfectos”, dijo Valerie Capers Workman, vicepresidenta de Personas de Tesla. “Todavía no somos perfectos. Pero hemos avanzado mucho desde hace cinco años”.

Predominio de hombres

Durante años, Silicon Valley se ha enfrentado a las críticas sobre la exclusividad de su cultura de “bro tecnológico”, alimentada en parte por la baja proporción de mujeres en la plantilla y el liderazgo. Tesla dijo en su informe de diversidad de 2020 que las mujeres representan sólo el 21% de su fuerza de trabajo en Estados Unidos, y el 17% del liderazgo.

“Aunque las mujeres están históricamente subrepresentadas en las industrias de la tecnología y la automoción, reconocemos que tenemos trabajo que hacer en esta área”, dijo la compañía en su informe de diversidad. “Estamos tomando medidas activas para aumentar nuestro alcance a las mujeres y construir una cultura inclusiva que apoye su desarrollo y retención”. Aumentar la representación de las mujeres en todos los niveles, especialmente en el liderazgo, es una prioridad absoluta en 2021.”

Tesla exige a muchos de sus trabajadores que firmen acuerdos de arbitraje obligatorios, según los archivos judiciales, lo que significa que las disputas en el lugar de trabajo deben resolverse fuera de los tribunales. Los abogados de algunos de los casos de acoso sexual están desafiando esos acuerdos como “inaplicables” mientras buscan que sus casos sean sopesados en un tribunal abierto.

Varias de las acusaciones reflejan el tipo de acoso que Barraza alegó en su demanda del mes pasado. Se centraron en la fábrica de Fremont, donde Tesla ensambla vehículos y emplea a unos 10.000 trabajadores. Varios de los trabajadores dijeron que estaban comenzando sus carreras cuando llegaron a Tesla y salieron horrorizados por el ambiente que allí se experimentaba y por las expectativas que se creaban para futuros lugares de trabajo.

Michala Curran empezó a trabajar en Tesla cuando tenía 18 años, dijo. En sus primeras semanas de trabajo, su propio supervisor le dijo que con su “gran trasero” debería... ser una bailarina exótica, y trató de darle una bofetada en el trasero mientras se cambiaba el traje que tenía que llevar cuando pintaba los coches de Tesla”, según la demanda.

Curran, que ahora tiene 20 años, lo dejó después de unos dos meses.

“Me sentía asustada por no saber a quién acudir”, dijo Curran, que fue contratada a través de una agencia de empleo, a The Post. “Saber que sólo hay hombres a mi alrededor, sin saber si pueden tener la misma mentalidad del supervisor”.

Alisa Blickman, de 33 años, dijo a The Post que su supervisor la vio estirarse una mañana y le dijo “he oído que no te gusta gritar lo suficientemente fuerte”. El mismo supervisor le tocaba y frotaba la parte baja de la espalda, añadió. Esa experiencia era común en la fábrica de Fremont donde trabajaba, según alega en una demanda; se referían a las partes del cuerpo de las mujeres utilizando el sistema de números y eran objeto de comentarios lascivos.

“Personalmente, como un supervisor me lo hacía, no me sentí cómoda acudiendo a Recursos Humanos”, dijo en una entrevista. Tras rechazar las insinuaciones de su supervisor, le dijeron que debía ser trasladada a una zona de trabajo al aire libre conocida como “las tiendas”, que Blickman calificó como “uno de los peores lugares de Tesla”.

Mederos comenzó a trabajar en los centros de servicio de Tesla en el área de Los Ángeles en 2016. Dijo que actos simples, como comer una banana o usar una cuchara, resultaron en que los hombres hicieran comparaciones y comentarios sexistas, acusaciones reiteradas en su demanda. Los hombres le silbaban, le decían “maldita sea” o la animaban a mostrar la piel, según ella. Su demanda alega que las acciones de Musk, como sus tuits en tono de broma, no hacían más que incitar ese comportamiento.

“Cuando el Sr. Musk hacía esto, todo el mundo en el centro de servicio leía los tuits”, dice su demanda. “Los gerentes y los técnicos sacaban a relucir los tuits, se reían de ellos y hacían sus propias bromas, rizando los temas sexuales”.

Cuando Mederos se quejó de que un gerente coqueteaba e intentaba poner un brazo alrededor de ella mientras conducían un Tesla, dijo en una denuncia legal que se enfrentó a represalias no pudo avanzar dentro de la empresa, lo que finalmente la llevó a dejar su trabajo.

“Cuando empecé en Tesla, Tesla iba a ser mi carrera”, dijo al Post. “Quería ascender en la empresa; estaba orgullosa de trabajar allí cuando conseguí el empleo. Cuando lo dejé me quedé destrozada”.

Samira Sheppard, que estuvo empleada en la planta de Fremont desde finales de 2020 hasta principios de 2021, dijo que se quedó con la vergüenza, la ansiedad y la angustia emocional del trabajo que comenzó cuando tenía 19 años. Los comentarios que los compañeros de trabajo masculinos le dirigían incluían: “Maldita sea, te ves bien”, “Bonito cuerpo”, “Te ves bien para ser tan corta”, “Sé que te ves bien ahí abajo” y “Sé que te verías bien fuera del trabajo”, según la denuncia.

Por Faiz Siddiqui