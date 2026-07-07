España: el Tribunal Supremo fijó en cinco años el límite para reclamar deudas comunitarias en los edificios

Los problemas de convivencia y la gestión económica en las grandes ciudades de Europa ocupan un lugar central en la agenda internacional. Dentro de este panorama, la morosidad representa el conflicto más frecuente y complejo en las comunidades de vecinos de España. Según datos recientes del sector inmobiliario, aproximadamente el 39% de los edificios residenciales del país cuenta con al menos un propietario moroso. Esta situación no solo genera fuertes tensiones de convivencia entre los residentes, sino que compromete de forma directa el mantenimiento físico y las reformas estructurales de muchos inmuebles.

El 39% de los edificios residenciales de España cuenta con al menos un propietario moroso milosk50 - Shutterstock

Para evitar que estos impagos perjudiquen de manera injusta al conjunto de los habitantes, la Ley de Propiedad Horizontal establece la obligación clara de contribuir a los gastos comunes. Asimismo, la normativa reconoce a las administraciones el derecho a reclamar por vías judiciales las cantidades adeudadas. Sin embargo, una reciente sentencia del Tribunal Supremo determinó que este derecho de reclamo no posee un carácter indefinido en el tiempo.

El alto tribunal fijó un límite temporal estricto para estas acciones, una decisión con un impacto directo sobre los inmuebles de propietarios y sobre los ciudadanos que arrastran deudas antiguas. La resolución judicial partió de un caso real que ocurrió en Madrid, donde la justicia dio la razón a dos propietarios de un edificio que enfrentaban un litigio por una deuda de 6497 euros, suma acumulada por cuotas impagas entre los años 2007 y 2014.

En un principio, la administración del edificio reclamó la totalidad del dinero basándose en el antiguo Código Civil. Aquella norma tradicional establecía un plazo de prescripción general de 15 años para las obligaciones de tipo personal. Sin embargo, el Tribunal Supremo aplicó la reforma legal de la Ley 42/2015, la cual redujo de forma drástica los plazos de reclamación vigentes en el país.

El Tribunal Supremo fijó en cinco años el límite para reclamar deudas comunitarias en los edificios Ricardo Rubio - Europa Press - Ricardo Rubio - Europa Press

A partir de dicha modificación en la normativa, las acciones civiles orientadas al cobro de pagos periódicos, como los gastos comunes, prescriben a los cinco años. La diferencia económica resultó sustancial para los demandados, criterio por el cual el Supremo concluyó que la mayor parte de la deuda acumulada caducó para la vía judicial. No obstante, mantuvieron su vigencia las cuotas de los años 2013 y 2014, que sumaban 1696 euros. El resto de la deuda, cercana a los 4800 euros, quedó extinguida.

La base jurídica de este fallo se vincula con el artículo 9 de la Ley de Propiedad Horizontal. Si bien la obligación de pago se mantiene viva, el plazo de prescripción arranca en el momento en que cada cuota resulta exigible, fecha que coincide con el cierre del ejercicio anual o con el día fijado para el cobro.

Esta sentencia funciona como una advertencia seria para los administradores de propiedades, quienes suelen acumular recibos impagados bajo la falsa creencia de que el cobro es posible en cualquier momento futuro. Los expertos sugieren ahora iniciar los trámites legales con rapidez ante los primeros indicios de morosidad. Para los deudores, el fallo otorga un alivio, pero con un matiz central: la prescripción no opera de forma automática. El demandado tiene la obligación de invocarla expresamente ante el juez; de lo contrario, la demanda de la comunidad prospera.