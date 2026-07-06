Trasladaron un olivo de 500 años y 6 toneladas a un jardín privado en Valencia

Un jardín privado de Valencia captó la atención de los fanáticos del diseño de exteriores tras completar el traslado de un olivo de 500 años de antigüedad y un peso de 6000 kilos. La empresa local Jardines con Vida ejecutó este reto técnico para convertir al ejemplar en el centro visual de una propiedad, una maniobra que rápidamente se volvió un tema candente en las redes sociales.

La intervención surgió como respuesta ante la necesidad de cubrir el espacio vacío que dejó la caída de un pino tras una tormenta. Los responsables del proyecto calificaron la tarea como una maniobra excepcional al afirmar que “no se hace todos los días”.

El procedimiento requirió el despliegue de maquinaria pesada para movilizar la estructura arbórea de gran porte hasta su ubicación final, situada a 50 metros del domicilio. Para lograrlo, los operarios utilizaron una grúa emplazada junto a un camión góndola, elementos indispensables para garantizar la integridad del árbol durante el trayecto y su posterior plantación.

Según explicaron los expertos, este nivel de complejidad técnica integra el valor final de la obra, dado que el mercado de árboles históricos depende de factores como la edad, el grosor del tronco, la conservación y las dificultades que impone el transporte del ejemplar desde el vivero de origen.

Respecto a los costos, el sector indica que los precios varían según la magnitud del árbol. Mientras que las variedades jóvenes resultan accesibles, los olivos centenarios superan con facilidad los 1000 euros. Esta cifra se incrementa de forma exponencial al considerar los gastos logísticos de plantado. En el segmento de ejemplares milenarios, que llegan a pesar 10 toneladas, el valor de compra en origen supera los 10.000 euros. Una vez que el árbol se instala de manera definitiva en su destino, su tasación comercial llega a multiplicarse por diez.

El caso llamó la atención en las redes sociales (Foto: @jardinesconvida)

El caso valenciano refleja una tendencia creciente donde los propietarios de hogares buscan elementos de alto valor histórico para transformar sus espacios verdes en obras de arte vivas. Esta operación resalta la importancia de la logística especializada en el manejo de elementos biológicos de gran escala, donde la precisión técnica resulta crucial para asegurar la supervivencia del árbol en un entorno nuevo.

Los detalles de la intervención subrayan que la logística del traslado constituye una parte fundamental del valor estratégico y económico de estas piezas botánicas en el mercado actual de diseño exterior europeo.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA