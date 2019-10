Marcial Gómez Sequeira es un millonario español que se jacta de su colección formada por sus presas en 48 años de caza mayor Crédito: Gentileza El País

6 de octubre de 2019

Marcial Gómez Sequeira es un español de 79 años que fue presidente de una empresa de medicina prepaga famosa en su país y exdirectivo del Real Madrid. Es también un hombre que dedicó gran parte de su vida a la caza en diferentes lugares del planeta. "Ni yo mismo podría decir los animales que he podido cazar en los 48 años que llevo de caza mayor en el mundo, pero serán varios miles, de más de 420 especies", señala en una entrevista con el diario español El País.

Este hombre de negocios tiene en su mansión del barrio La Moraleja -el más caro de toda España-, en la localidad madrileña de Alcobendas una colección de cientos de animales disecados. Se pueden ver allí, entre las numerosas bestias cazadas que pueblan su hogar, un leopardo de Zimbawe, un tigre de Tailandia, un león de Sudáfrica, un ocelote de México, un guepardo de Namibia. Todos animales que serán trasladados a la región de Extremadura, donde Gómez Sequeira piensa armar "el mayor museo cinegético -relacionado a la caza- del mundo".

"Hace tres años intenté calcular el tiempo que he pasado cazando. Me salía que he estado pegando tiros, las 24 horas del día, durante 11 años y tres meses de mi vida. Sin parar, pegando tiros", dice Gómez Sequeira en la misma entrevista. Cree también que tiene la colección "más minuciosa" del mundo, que a conseguido, como él mismo se jacta, "pegando tiros", en diferentes puntos del globo con su rifle .300 Weatherby.

Este hombre era, en 1988, el socio mayoritario de la empresa Sanitas -un verdadero emporio de la salud privada en España-, que había sido fundada por su propio padre, Marcial Gómez Gil, tres décadas antes. Pero ese año, Gómez Sequeira decidió vender sus acciones a la multinacional británica BUPA. Por esa venta, el cazador español recibió la suma calculada a montos de hoy de unos 350 millones de dólares.

Gómez Sequeira utilizó parte de ese dinero para "poder hacer más cacerías y conseguir más trofeos". En la recorrida por su hogar madrileño, continúa señalando ejemplares: un lobo de Alaska, un mono de Camerún, un armadillo de EE.UU., un gato dorado africano de Liberia, una hiena manchada de Mozambique, un cocodrilo de Tanzania y hasta un oso polar de Canadá. Es como un arca de Noé, pero con animales muertos.

Ahora, este controversial coleccionista de los animales que él mismo mata, que además es un orgulloso franquista, ha decido sacar a todos esos ejemplares disecados de su hogar para "dejar el menor problema posible a sus hijas y a su esposa cuando se vaya "al otro mundo". "Se nos ocurrió llevar mis trofeos de caza a Extremadura y convertirlos en un museo", cuenta Gómez Sequeira.

El museo se instalará en la localidad de Olivenza, en la provincia de Badajoz, en un cuartel de caballería del siglo XVIII y en él se exhibirán unos 1250 animales disecados, en un museo que llevará el nombre de la misma persona que los ultimó: "Museo de Caza Colección Marcial Gómez Sequeira".

La cantidad de ejemplares que se encontrarán en este polémico emprendimiento es muy alta, si se calcula que otras muestras cinegéticas del mundo, como el Museo de la Caza y la Naturaleza, de París, o el Museo del Safari Club Internacional, en Tucson, EE.UU., no alcanzan las 420 especies diferentes del cazador madrileño.