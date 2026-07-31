Crisis en Ceuta: 60.000 migrantes cruzaron la frontera en las últimas horas y la población creció casi un 70%

CEUTA, España.– El alcalde–presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, estimó el viernes que unas 60.000 personas entraron al enclave español en el norte de África en los últimos días y que al menos 34 personas murieron en el intento, en la que podría ser la peor crisis migratoria en la historia reciente del territorio autónomo.

“Se estima que unas 60 mil personas han entrado en las últimas horas, lo que equivale al 70% de la población de Ceuta. La situación es insostenible", afirmó Vivas, en declaraciones a los medios tras una reunión con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, el ministro del Interior y los altos mandos de las fuerzas de seguridad.

Personas se reúnen junto a la valla en el lugar de los enfrentamientos cerca de Fnideq (Castillejos), en la frontera entre Marruecos y España ABDEL MAJID BZIOUAT - AFP

"Es como si 34 millones de personas hubieran entrado en España en 24 horas. Una cifra que indica que es absolutamente imposible absorber esta presión", señaló el funcionario y denunció la “sensación de inquietud, impotencia y, en algunos casos, abandono” que vive la población.

“Quiero manifestar de una manera absolutamente sincera, en nombre de todos nosotros, nuestro profundo pesar y dolor” por las “34 víctimas mortales que ha producido la avalancha”, agregó la máxima autoridad del enclave en referencia al intento masivo de ingreso.

Minutos más tardes, el medio español El País informó en base a fuentes policiales que el número de fallecidos ascendió a 41 personas, mientras continúa el conteo oficial.

La reacción de las autoridades españolas

Sánchez, por su parte, calificó el viernes de “violación y ataque a la integridad territorial de España” la llegada masiva de migrantes desde Marruecos y reiteró el apoyo del gobierno nacional al enclave costero.

“Lo que ha sucedido es una violación territorial de España, de las fronteras, y en las charlas con las autoridades de Marruecos lo que subyace es la lectura interesada que las mafias que trafican con seres humanas han hecho de una sentencia del Tribunal Supremo”, dijo el líder del PSOE desde Ceuta.

Pedro Sánchez y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, caminan junto a la valla fronteriza de El Tarajal, entre Ceuta y Marruecos JORGE GUERRERO - AFP

El mandatario se refería a una reciente decisión judicial que determinó que los migrantes interceptados en el mar cuando intentan alcanzar Ceuta o Melilla no pueden ser devueltos automáticamente.

El jefe del Ejecutivo también agradeció la cooperación con Marruecos para concretar “cuanto antes” la repatriación de los inmigrantes y anunció el despliegue de boyas en el espigón para crear una barrera de contención.

Miembros de las fuerzas de seguridad marroquíes escoltan a mujeres desde el lugar de los enfrentamientos cerca de Fnideq (Castillejos), en la frontera entre Marruecos y España ABDEL MAJID BZIOUAT - AFP

Imágenes en directo de la frontera mostraban como las fuerzas marroquíes dispersaban con gases lacrimógenos a cientos de migrantes congregados en una colina con vistas a Ceuta, mientras otros continuaban nadando hacia el territorio español.

Al mismo tiempo, grandes grupos de migrantes caminaban de regreso desde el enclave hacia Marruecos para volver a casa.

El Ministerio del Interior español, a cargo de Fernando Grande–Marlaska, dijo que cerca de 25.000 migrantes ya retornaron de manera voluntaria a Marruecos a lo largo del viernes, algo que ya había ocurrido en 2021 en la que era considerada, hasta ahora, la peor crisis migratoria del enclave.

Un miembro de las fuerzas de seguridad marroquíes vigila mientras personas intentan cruzar desde la localidad marroquí de Fnideq (Castillejos), en el norte del país, hacia el enclave español de Ceuta STR - AP

Entonces, el número de migrantes que entraron de manera irregular en Ceuta fue sensiblemente inferior, poco más de 10.000 personas.

La cartera envió el jueves cerca de 350 agentes para reforzar a las autoridades del enclave, entre ellos, un “equipo de extranjería” de la Policía Nacional destinado a apoyar las labores de filiación, reseña y documentación de los migrantes irregulares y cinco equipos de las Unidades de Intervención Policial provenientes de Sevilla, Málaga y Madrid, destinados a tareas de seguridad ciudadana en las calles.

Personal militar español patrulla mientras migrantes intentan atravesar la barrera fronteriza con Marruecos para ingresar al enclave español de Ceuta JORGE GUERRERO - AFP

La ministra de Defensa española, Margarita Robles, añadió el viernes que el Ejército tiene “3000 unidades plenamente disponibles para ayudar a la Guardia Civil, a la policía y a la población de Ceuta” e hizo un llamado a la población marroquí a no dejarse engañar “por las magias, que el destino final va a ser su devolución”.

La embajadora de Marruecos en España se mostró esperanzada porque quienes cruzaron desde Marruecos regresen al país. Karima Benyaich describió la situación en Ceuta como difícil, diciendo que había ocurrido en contra los deseos de su país.

“Siempre hemos priorizado una migración legal, ordenada y segura para todos”, comentó Benyaich, que no se pronunció acerca de los motivos de los migrantes para cruzar al enclave.

La situación en el terreno

Rachid Sbihi, que dirige una asociación que representa a agentes de la Guardia Civil, describió la situación como una “grave crisis humanitaria”.

Miles miles de migrantes —entre los que había menores no acompañados— durmieron en parques y veredas, mientras otros deambulaban sin rumbo por las calles, agregó.

“Sigue entrando gente. El refuerzo que ha llegado solo está auxiliando a los heridos y [ayudando] en otras labores humanitarias”, declaró la representante. “La situación es caótica”, sentenció.

Personas permanecen en una playa mientras intentan cruzar desde la localidad marroquí de Fnideq (Castillejos), en el norte del país, hacia el enclave español de Ceuta STR - AP

Muchos de los fallecidos se ahogaron, apuntó Sbihi, pero algunos perdieron la vida en la estampida para cruzar la valla del espigón en el Tarajal, una playa urbana cerca de un puesto fronterizo con Marruecos.

Ahmed Karim, un marroquí de 33 años, dijo que había cruzado al enclave por la falta de empleo en su país. “Muchas personas quieren ir a Europa, a América, pero no tienen la oportunidad”, afirmó.

El viernes por la mañana, las aguas próximas a la valla fronteriza estaban llenas de boyas, zapatos y otras pertenencias abandonadas. La policía marroquí desplegó efectivos adicionales, utilizó cañones de agua y disparó tiros de advertencia al aire para impedir que los migrantes cruzaran a Ceuta, según grupos de derechos humanos en Marruecos.

Migrantes nadan por las aguas cercanas a la frontera con Marruecos para ingresar al enclave español de Ceuta JORGE GUERRERO - AFP

“A pesar de la fuerte presencia policial, la gente cruzó por la vía marítima, mientras la frontera terrestre permaneció cerrada”, dijo Achraf Maimouni, un activista de derechos humanos en Fnideq (Castillejos, en español), la ciudad marroquí que limita con el enclave.

Los migrantes detenidos en la frontera fueron llevados al interior de Marruecos, lejos de Ceuta, “pero la gente sigue llegando”, añadió.

Agencias AP, ANSA y Reuters y diario El País