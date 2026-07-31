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Pedro Sánchez habló de la crisis migratoria en Ceuta: “Hay mafias que trafican con seres humanos”

El presidente del gobierno español aseguró que trabaja en conjunto con las autoridades de Marruecos tras la llegada de más de 40.000 personas a esa ciudad; suben a 27 los muertos

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Pedro Sánchez habló de la crisis migratoria en Ceuta
Pedro Sánchez habló de la crisis migratoria en CeutaJORGE GUERRERO - AFP

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, denunció este viernes una “violación y un ataque a la integridad territorial de España” tras la llegada de una avalancha de migrantes a la ciudad costera de Ceuta, enclave del país europeo en el continente africano.

“Lo que ha sucedido es una violación territorial de España, de las fronteras, y en las charlas con las autoridades de Marruecos lo que subyace es la lectura interesada que las mafias que trafican con seres humanas han hecho de una sentencia del Tribunal Supremo”, dijo el líder del PSOE y se refirió así a una decisión judicial que apuntó en un caso particular que hay diferencias entre los migrantes que llegan por tierra y los que llegan a nado a un país.

Y es que la crisis se produjo pocos días después de que el Tribunal Supremo español dictaminara que los migrantes interceptados en el mar cuando intentan alcanzar Ceuta o Melilla no pueden ser devueltos automáticamente. Pero el fallo no se aplica a quienes entran a España por tierra, incluso trepando la valla fronteriza.

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