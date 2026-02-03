España realiza un trasplante facial pionero a partir de una donante que solicitó la muerte asistida

MADRID.- Un hospital de Barcelona anunció el lunes que realizó un trasplante facial pionero en el que la donante, por primera vez en el mundo, había ofrecido su rostro para donarlo antes de someterse a un procedimiento de muerte asistida.

La operación, de alta complejidad, se llevó a cabo en el Hospital Universitario Vall d’Hebron. La receptora es una paciente que sufría una grave desfiguración, mientras que la donante fue una persona que, antes de someterse al procedimiento de muerte asistida, manifestó su voluntad expresa de ceder sus órganos para salvar o mejorar la vida de otros.

Parte del equipo del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona realizó esta intervención pionera.

La receptora —identificada sólo por su nombre de pila, Carme— había sufrido necrosis del tejido facial a causa de una infección bacteriana provocada por la picadura de un insecto, lo que le afectaba a su capacidad para hablar, comer y ver. “Estoy en casa y a veces estoy mirándome en el espejo, haciendo las muecas como diciendo ‘ya me parezco más a mí, ya empiezo a parecerme más’”, dijo Carme en una rueda de prensa el lunes, y añadió que su recuperación iba muy bien.

En casos como este, que requieren un trasplante facial, el donante y el receptor deben ser del mismo sexo, tener el mismo grupo sanguíneo y un tamaño de cabeza similar.

Según informaron las autoridades sanitarias y agencias locales, el proceso fue posible gracias a la Ley de Eutanasia vigente en España desde 2021, que permite que los pacientes que deciden poner fin a su vida por un padecimiento incurable puedan también ejercer su derecho a la donación. Hasta ahora, estas donaciones se habían limitado a órganos sólidos como riñones, pulmones o corazones, pero nunca se había extendido a una estructura tan compleja como el rostro.

Con una población de 49,4 millones de habitantes, España es líder mundial en trasplantes de órganos desde hace más de tres décadas. En 2021, se convirtió en el cuarto país de la Unión Europea en legalizar la eutanasia.

Desde el hospital destacaron que el paciente evoluciona favorablemente dentro de los parámetros esperados para una cirugía que suele extenderse por más de 20 horas. La intervención no solo buscó restablecer la estética, sino también funciones vitales como la deglución y el habla.

La coordinadora ‌de trasplantes del hospital, Elisabeth Navas, dijo que la ‌donante había demostrado “un grado de madurez que ​deja sin palabras”. “Alguien que ha decidido dejar de vivir dedica una de sus últimas voluntades a una persona desconocida y le da una segunda oportunidad de esta magnitud”, dijo Navas.

Este hito posiciona nuevamente a España como líder mundial en trasplantes, abriendo un debate sobre la expansión de los protocolos de donación en contextos de muerte asistida. Para la comunidad científica, el éxito de Vall d’Hebron demuestra que la integración de la ética legal y la alta complejidad médica puede ofrecer soluciones a pacientes que, hasta hace poco, no tenían opciones de recuperación funcional.

Con información de Reuters