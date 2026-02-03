Bill y Hillary Clinton testificarán ante el Congreso de EE.UU. por el caso Epstein

WASHINGTON.- El expresidente Bill Clinton y su esposa, la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, aceptaron testificar ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes en la investigación del Congreso estadounidense sobre el delincuente sexual Jeffrey Epstein, una decisión que llevó a suspender una votación para declararlos en desacato, prevista para esta semana.

“El expresidente y la exsecretaria de Estado estarán allí” y “esperan sentar un precedente que se aplique a todos”, dijo el portavoz de los Clinton, Ángel Ureña, en un posteo en la red social X.

La confirmación llegó en la víspera de la votación en la Cámara que, por primera vez, podía avanzar con una declaración de desacato contra un expresidente. Si bien varios exmandatarios han testificado voluntariamente ante el Congreso, hasta ahora ninguno fue obligado a hacerlo.

They negotiated in good faith. You did not.



They told you under oath what they know, but you don’t care.



But the former President and former Secretary of State will be there.



They look forward to setting a precedent that applies to everyone. https://t.co/iO67XjNFsT — Angel Ureña (@angelurena) February 2, 2026

La investigación sobre el fallecido exfinanciero, acusado de haber explotado sexualmente a más de 1000 jóvenes, involucró a algunos de los nombres más destacados de la política estadounidense y expuso batallas partidistas en torno al caso. El Comité de Supervisión, de mayoría republicana, había acusado a los Clinton, ambos demócratas, de desobedecer citaciones para comparecer en persona y declarar sobre sus vínculos con Epstein, quien fue hallado muerto en prisión en 2019.

La pareja se había negado inicialmente a presentarse ante los legisladores que investigaban cómo las autoridades manejaron pesquisas anteriores sobre Epstein, al considerar inválida y legalmente inaplicable la citación, y denunciar que formaba parte de una maniobra política.

El trasfondo de la decisión

En principio, los Clinton se habían ofrecido a cooperar con la comisión, pero durante meses rechazaron comparecer en persona. Sus abogados argumentaron que el pedido buscaba proteger al presidente republicano Donald Trump, quien a su vez fue amigo de Epstein y no fue citado a declarar.

El presidente de la comisión, el representante James Comer, amenazó el mes pasado con iniciar procedimientos de desacato. Nueve de los 21 demócratas del panel acompañaron a los republicanos al exigir transparencia total en la investigación, y tres de ellos votaron a favor de avanzar con cargos contra Hillary Clinton.

Audiencia de la Comisión de Reglas de la Cámara para considerar un proyecto de ley presupuestario de compromiso y una declaración de desacato al Congreso contra Bill y Hillary Clinton, en el Capitolio de Estados Unidos, el 2 de febrero de 2026, en Washington DC CHIP SOMODEVILLA� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

El lunes, los abogados de los Clinton enviaron un correo electrónico al personal del comité informando que la pareja “comparecerá para declaraciones”. En el caso de Bill Clinton, señalaron que aceptaría una entrevista transcrita de cuatro horas ante la comisión en pleno, algo que anteriormente había considerado inapropiado y sin precedentes para un expresidente.

Respecto de Hillary Clinton, quien afirmó no haber conocido ni hablado nunca con Epstein, los abogados pidieron que se le permitiera presentar una declaración jurada. No obstante, indicaron que también accedería a una entrevista presencial si la comisión lo exigía, con “los ajustes apropiados dado el escaso caudal de información que puede aportar”.

Comer rechazó la propuesta y la calificó de “irrazonable”. “El deseo de sus clientes de recibir un trato especial es frustrante y una afrenta al anhelo de transparencia del pueblo estadounidense”, escribió, al insistir en que ambos se presentaran a declarar ante la comisión.

“Le dijeron bajo juramento lo que saben, pero a usted no le importa”, respondió por la red social X Ureña, en referencia a las declaraciones juradas ya presentadas por escrito sobre Epstein y su socia Ghislaine Maxwell, condenada a 20 años de prisión por tráfico sexual. “Ellos negociaron en buena fe. Usted no”, agregó, aunque confirmó que “estarán allí”.

Esta foto, difundida por el Departamento de Justicia de Estados Unidos el 19 de diciembre de 2025, muestra una imagen sin fecha del expresidente estadounidense Bill Clinton en un jacuzzi, junto con una persona, en un lugar no revelado, entre los registros de la investigación sobre el caso del delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein HANDOUT� - US DEPARTMENT OF JUSTICE�

Tras la confirmación, el presidente de la Cámara, Mike Johnson, dijo a Reuters cuando fue consultado sobre si mantendrían los votos de desacato: “Están trabajando en ello ahora mismo. Los abogados están estudiando los detalles”.

Por su parte, Comer afirmó que el abogado de los Clinton “ha dicho que están de acuerdo con los términos, pero que vuelven a carecer de claridad y no han proporcionado ninguna fecha”, y añadió que definirá los próximos pasos con los miembros de su comisión.

Los vínculos de los Clinton con Epstein

Figura del jet set neoyorquino, Jeffrey Epstein fue arrestado en 2019 por cargos federales de tráfico sexual y conspiración y se suicidó en la cárcel de Nueva York mientras esperaba el juicio. Su muerte alimentó innumerables teorías conspirativas sobre la protección de figuras influyentes.

Ghislaine Maxwell, Jeffrey Epstein y el expresidente Bill Clinton en un evento de donadores para la restauración de la Casa Blanca en 1993

Bill Clinton mantuvo una relación documentada con Epstein a finales de la década de 1990 y comienzos de los 2000. “Por su propia admisión, usted viajó a bordo del avión privado de Jeffrey Epstein en cuatro ocasiones en 2002 y 2003”, afirmaba la citación del Congreso enviada en agosto. Clinton reconoció haber volado en el avión para realizar labores humanitarias relacionadas con la Fundación Clinton, pero afirmó que nunca visitó su isla privada.

Sobre Hillary Clinton, el comité sostuvo que “su familia parece haber tenido vínculos cercanos con Jeffrey Epstein y su cómplice Ghislaine Maxwell”, condenada en 2021 a 20 años de prisión por delitos de explotación sexual.

Agencias AFP, AP y Reuters