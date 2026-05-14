Trump celebró el vínculo con China, pero Xi Jinping lanzó una dura advertencia por Taiwán

PEKíN.– El presidente de China, Xi Jinping, lanzó el jueves contundentes advertencias a su homólogo norteamericano, Donald Trump –de visita en el país– acerca de evitar choques entre su país y Estados Unidos, y dijo que la forma en que Washington maneje sus relaciones con Taiwán podría derivar en “conflictos”.

El intercambio en una esperada cumbre en Pekín subrayó lo alejados que siguen estando los mandatarios en algunas cuestiones fundamentales, incluida la guerra con Irán, las disputas comerciales y las relaciones norteamericana con la isla autogobernada que China reclama como parte de su territorio.

Trump conversa con Xi Jinping durante un banquete de Estado en el Gran Palacio del Pueblo, en Pekín, el 14 de mayo de 2026 BRENDAN SMIALOWSKI - AFP

Pese a esto, el mandatario norteamericano anunció que Xi visitará la Casa Blanca el 24 de septiembre, una fecha que no se había anunciado previamente, en lo que se leyó como el reflejo de una evaluación positiva de Washington sobre las reuniones, indicando que ambos líderes abordaron formas de mejorar la cooperación económica, incluyendo la ampliación del acceso al mercado chino para las empresas estadounidenses y el aumento de la inversión china en industrias de Estados Unidos.

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Agencia AP