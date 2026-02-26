Murió Bobby J. Brown, el actor de The Wire y La ley y el orden

En las últimas horas Hollywood y el mundo entero quedaron conmovidos por la muerte de Bobby J. Brown, recordado por su papel en la serie de cinco temporadas, Los vigilantes (The Wire). La noticia fue confirmada por la hija de la estrella al portal estadounidense TMZ. Según detalló la joven, su padre murió en un trágico episodio ocurrido en Maryland.

El hombre quedó atrapado en un granero que se incendió, lo que le ocasionó grandes quemaduras y una muerte por inhalación de humo. La Oficina del Médico Forense Jefe de Maryland especificó que la causa de la muerte de Brown “fue una lesión térmica difusa e inhalación de humo” y producto de un “accidente doméstico”.

Bobby J. Brown murió a los 62 años (Foto: Redes Sociales)

El incendio se habría iniciado después de que el intérprete ingresara al granero para encender su auto. A los pocos minutos corrió a pedirle a un familiar un extintor y regresó al lugar. Para cuando sus parientes llegaron a socorrerlo, el espacio ya estaba cubierto por las llamas. Por intentar rescatarlo del fuego, su esposa también sufrió quemaduras graves.

Bobby J. Brown y su familia son Testigos de Jehová, por tal motivo planean realizarle un funeral acorde a sus creencias religiosas. Hasta el momento no fue confirmada la fecha ni el lugar a los medios, pero se espera que sea cerca de la ciudad en la que residía.

El actor había grabado el piloto para una nueva miniserie

Al conocerse la noticia de su muerte, su agente, Albert Bramante, se expresó en TMZ: “Estoy molesto y triste. Era un muy buen actor y persona. Estaba totalmente dedicado al arte de la actuación y fue un placer trabajar con él”.

Antes de dedicarse a la actuación, Brown era boxeador profesional. En cuanto a su carrera actoral, su primer papel destacado fue en Ley y Orden: Unidad de Víctimas Especiales, donde apareció en tres episodios.

En el año 2002 también participó en Los vigilantes (The Wire) de HBO, y a este le siguieron grandes papeles en Nocturnal Agony, Veep y From Within. En los últimos meses, IMDb había informado que el actor sería parte de la miniserie The Sesions, pero como hasta el momento solo se filmó la prueba piloto, se desconoce si se emitirán sus apariciones.

Las reacciones en redes sociales a la muerte del actor (Foto: Captura de pantalla de X)

En redes sociales, gran cantidad de fanáticos se despidieron de la estrella con mensajes de cariño y recordaron sus escenas en la pantalla chica: “Son como 7 miembros del elenco que han muerto en The Wire”; “Noticias trágicas… Descansa en paz, Bobby J. Brown. Un alma tan talentosa que se fue demasiado pronto" y “Es triste, pero siento que su trabajo dejó una huella imborrable en la televisión y en los fans de todo el mundo. Mis condolencias a su familia, amigos y todos los que admiraron su talento y sus contribuciones a la industria”.