Chubut: un especialista aclaró por qué se trata de “un incendio muy complejo” y qué se necesita para extinguirlo

En comunicación con LN+, Santiago Hardie, director ejecutivo de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), manifestó que “el 95% de este tipo de eventos son por acción humana, ya sea con intención o por negligencia”
- 3 minutos de lectura'
Mucho fuego y poca agua. Ese es la desoladora ecuación que presentan los incendios en la Patagonia durante las últimas horas. En comunicación con LN+, Santiago Hardie, director ejecutivo de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), analizó la complejidad que presenta el avance de las llamas y reveló qué hace falta para extinguirlas.
“Es un incendio muy complejo porque hay mucho calor y poca agua”, sostuvo Hardie. “Además, las condiciones meteorológicas son muy desfavorables. Para contrarrestar esto por lo menos se necesitan cuatro días consecutivos de lluvias”, detalló.
“Cuando hay mucho humo, los medios aéreos no pueden despegar. Por eso su trabajo se dificulta y además se pone en riesgo la vida de los pilotos”, explicó el responsable de la AFE. Según Hardie, las hectáreas afectadas “ascienden a un número incalculable”.
ESTADO ACTUAL Y DESPLIEGUES POR EMERGENCIAS— Agencia Federal de Emergencias (@AFE_Arg) January 22, 2026
📅 22 de enero de 2026
Informamos las acciones operativas en curso, por incendios forestales y otras emergencias, en coordinación con las provincias.
INCENDIO “PRIMERA CANTERA - PUERTO PATRIADA”
📍Cushamen, Chubut.
👉 Estado:…
Con intención o por negligencia
Consultado sobre el origen de estos eventos, Hardie expuso: "El 95% de los incendios son por acción humana. Algunos con intención y otros por negligencia. Al que lo hace con intencionalidad, hay que meterlo preso“.
Al mismo tiempo, el especialista puso el foco en hechos mundanos que pueden terminar en tragedia. “De repente hacés un asadito a la orilla del río o tiras una colilla de cigarrillo y se desencadena todo esto”, sostuvo Hardie, y agregó: “En las últimas horas llovió un poco, también hubo viento, pero insisto: alcanza”.
Respecto a los acontecimientos de las últimas horas, el director ejecutivo de la AFE, detalló que “ayer hubo algunas evacuaciones preventivas frente al río Rivadavia. Se evacuaron doce personas pero no hubo que lamentar heridos“.
A sol y sombra
Otro elemento que destacó Hardie fue el infatigable labor que vienen realizando los brigadistas. “Ayer vinieron más de 65 profesionales de Córdoba y en las próximas horas van a llegar más desde San Juan”, informó.
“Normalmente, los trabajos arrancan a primera hora del día y se extienden hasta bien avanzada la madrugada. Por eso es tan importante hacer relevos: es un trabajo muy desgastante”, resaltó el mandamás de la AFE.
Por último, Hardie recalcó la desolación que dejan las cenizas. “Todo esto que pasa es muy triste, pero hay que castigar a los responsables. A veces, estos incendios ocurren hasta por una disputa entre vecinos. Es demencial”, cerró.
- 1
“El Elefante Blanco de Chapadmalal”: el complejo que fue clave en el turismo y que hoy está en franco deterioro
- 2
Trump presenta su Consejo de la Paz con Milei como integrante; renunció el Secretario de Transporte, Luis Pierrini
- 3
Encontraron un fósil de la Era del Hielo de más de 100.000 años cerca de Miramar
- 4
Alerta en Florianópolis por más de 10.600 casos de gastroenteritis: las zonas que hay que evitar en las playas favoritas