Chubut: un especialista aclaró por qué se trata de “un incendio muy complejo” y qué se necesita para extinguirlo

Mucho fuego y poca agua. Ese es la desoladora ecuación que presentan los incendios en la Patagonia durante las últimas horas. En comunicación con LN+, Santiago Hardie, director ejecutivo de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), analizó la complejidad que presenta el avance de las llamas y reveló qué hace falta para extinguirlas.

Santiago Hardie, Agencia Federal de Emergencias

“Es un incendio muy complejo porque hay mucho calor y poca agua”, sostuvo Hardie. “Además, las condiciones meteorológicas son muy desfavorables. Para contrarrestar esto por lo menos se necesitan cuatro días consecutivos de lluvias”, detalló.

“Cuando hay mucho humo, los medios aéreos no pueden despegar. Por eso su trabajo se dificulta y además se pone en riesgo la vida de los pilotos”, explicó el responsable de la AFE. Según Hardie, las hectáreas afectadas “ascienden a un número incalculable”.

ESTADO ACTUAL Y DESPLIEGUES POR EMERGENCIAS

📅 22 de enero de 2026

Informamos las acciones operativas en curso, por incendios forestales y otras emergencias, en coordinación con las provincias.



INCENDIO “PRIMERA CANTERA - PUERTO PATRIADA”

📍Cushamen, Chubut.

👉 Estado:… — Agencia Federal de Emergencias (@AFE_Arg) January 22, 2026

Con intención o por negligencia

Consultado sobre el origen de estos eventos, Hardie expuso: "El 95% de los incendios son por acción humana. Algunos con intención y otros por negligencia. Al que lo hace con intencionalidad, hay que meterlo preso“.

La localidad de Epuyén y una imagen que vale más que mil palabras Marcelo Martínez - LA NACION

Al mismo tiempo, el especialista puso el foco en hechos mundanos que pueden terminar en tragedia. “De repente hacés un asadito a la orilla del río o tiras una colilla de cigarrillo y se desencadena todo esto”, sostuvo Hardie, y agregó: “En las últimas horas llovió un poco, también hubo viento, pero insisto: alcanza”.

Respecto a los acontecimientos de las últimas horas, el director ejecutivo de la AFE, detalló que “ayer hubo algunas evacuaciones preventivas frente al río Rivadavia. Se evacuaron doce personas pero no hubo que lamentar heridos“.

A sol y sombra

Otro elemento que destacó Hardie fue el infatigable labor que vienen realizando los brigadistas. “Ayer vinieron más de 65 profesionales de Córdoba y en las próximas horas van a llegar más desde San Juan”, informó.

Brigadistas de todo el país trabajan en las zonas más críticas EGMfotos/Bernardino Avila

“Normalmente, los trabajos arrancan a primera hora del día y se extienden hasta bien avanzada la madrugada. Por eso es tan importante hacer relevos: es un trabajo muy desgastante”, resaltó el mandamás de la AFE.

Por último, Hardie recalcó la desolación que dejan las cenizas. “Todo esto que pasa es muy triste, pero hay que castigar a los responsables. A veces, estos incendios ocurren hasta por una disputa entre vecinos. Es demencial”, cerró.