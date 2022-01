Estaba paralítico y mudo, pero se vacunó contra el Covid y recuperó el habla y la movilidad

Una sorprendente historia generó impacto en el mundo de la ciencia y los especialistas todavía no le encuentran una explicación. Un hombre que se había quedado paralítico y mudo luego de un grave accidente vehicular, se vacunó contra el coronavirus y horas más tarde no solo volvió a caminar, sino que además recuperó el habla.

El increíble caso que se hizo viral a través de las redes sociales ocurrió en Jharkhand, un estado ubicado al noreste la República de la India. El protagonista de esta historia se llama Dularchand Munda y tiene 55 años. En un terrible accidente automovilístico que sufrió hace cinco años, el hombre perdió la voz y la movilidad. Pero todo cambió de repente cuando decidió inocularse contra el Covid-19.

En un terrible accidente automovilístico que sufrió hace cinco años, Dularchand Munda perdió la voz y la movilidad (Captura de video)

Munda se dio la vacuna el pasado 4 de enero y en apenas unas horas comenzó a sentir nuevamente sus piernas. Como si fuera poco, con el correr de los días incluso pudo volver a hablar. “Me alegro de haberme dado esta vacuna. Tengo movimiento en las piernas desde que me vacuné el 4 de enero”, dijo Dularchand en diálogo con la agencia de noticias india ANI. “Mi voz volvió y mis pies también se movieron”, agregó visiblemente conmovido por la situación.

Munda y su familia viven en una pequeña aldea de no más de 800 habitantes llamada Salgadih, en la localidad de Bokaro, ubicada a unos 40 kilómetros al suroeste de Ranchi, la capital del estado. Después del accidente que lo dejó paralítico, el hombre se sometió a un tratamiento para poder volver a caminar, pero no dio resultado. No solo perdió la sensibilidad en la mitad inferior de su cuerpo sino que además dejó de hablar.

Pero lo que nunca se imaginó es que la vacuna contra el coronavirus le iba a dar la posibilidad de volver a ponerse de pie. El hombre logró mover las piernas nuevamente y hasta se animó a dar algunos pasos con algo de ayuda. Ahora usa un bastón para trasladarse y está feliz.

Sin embargo, el milagroso caso de Dularchand Munda generó varias dudas entre los profesionales de la salud, que se mostraron escépticos ante esta suerte de efecto secundario -positivo, en este caso- de la vacuna contra el Covid. Específicamente, el hombre se dio la vacuna de Covishield, el inóculo de AstraZeneca confeccionado en la India por el Serum Institute, el mayor fabricante de vacunas del mundo, con 50 millones de dosis al mes.

El hombre logró mover las piernas nuevamente y hasta se animó a dar algunos pasos con algo de ayuda. Ahora usa un bastón para trasladarse (Captura de video)

Para dilucidar qué fue lo que pasó a ciencia cierta, y despejar todo tipo de dudas, se formó un equipo médico que analizará el historial del caso y brindará información objetiva a la comunidad científica. En diálogo con el canal local New Delhi Television Limited (NDTV), el doctor Jitendra Kumar reconoció: “Me asombró ver esto, pero los científicos deben determinarlo”.

Y concluyó: “Si se hubiera recuperado de una afección médica de no más de unos días, podría entenderse; pero se recuperó repentinamente de una afección médica de cinco años después de tomar la vacuna. Es increíble”.