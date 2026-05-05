El video del instante en que un avión se estrelló contra un edificio en Belo Horizonte

Un avión liviano se estrelló sobre un edificio en Belo Horizonte en Brasil. Tras el incidente, el piloto y el copiloto del avión murieron luego de impactar contra la estructura, mientras que entre los pasajeros, uno de ellos presenta heridas de gravedad. Las autoridades daban cuenta de fracturas expuestas entre las personas heridas.

En LN+, compartieron un video del momento exacto la aeronave pierde altura y termina impactando contra un edificio residencial.

Un avion cayo sobre un edificio

Luego del incidente, medios locales de Brasil difundieron imágenes de la avioneta destruida tras el impacto. “El impacto se produjo en el sector donde está la caja de la escalera y eso hizo que no sufrieran daños de consideración los departamentos y que la tragedia no fuera aún mayor”, explicaron en LN+.

Asimismo agregaron: “Quienes viven en ese edificio aseguran que se escuchó un estruendo, que caían escombros, que parecía que todo se venía abajo”.

Por otro lado, desde la torre de control del aeropuerto de Belo Horizonte aseguran que la tripulación de este monomotor había indicado que tenían problemas después del despegue, el avión se dirigía hacia San Pablo.

“De todos modos ahora se está tratando de establecer cuál fue la causa es la investigación que viene después del análisis de la escena del desastre así impactaba contra un edificio este avión liviano en Brasil”, concluyeron.