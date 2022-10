Estados Unidos afirma que Ucrania planeó el atentado que mató a Daria Dugina en Rusia y teme una mayor escalada

WASHINGTON.- Las agencias de inteligencia de Estados Unidos creen que partes del gobierno ucraniano autorizaron el ataque con coche bomba cerca de Moscú en agosto que mató a Daria Dugina, la hija de un destacado nacionalista ruso, un hecho dentro de una campaña encubierta que los funcionarios estadounidenses temen que pueda ampliar el conflicto.

Estados Unidos no participó en el ataque, ya sea proporcionando inteligencia u otro tipo de asistencia, dijeron las autoridades. Los funcionarios estadounidenses también dijeron que no estaban al tanto de la operación con anticipación y que se habrían opuesto al asesinato si hubieran sido consultados. Posteriormente, los funcionarios estadounidenses cuestionaron a los funcionarios ucranianos por el asesinato, dijeron.

La confirmación del rol de Ucrania, del que no se había informado previamente, se compartió dentro del gobierno de Estados Unidos la semana pasada. Ucrania negó su participación en el asesinato inmediatamente después del ataque, y altos funcionarios repitieron esas negaciones cuando se les preguntó sobre la evaluación de la inteligencia estadounidense.

La ceremonia fúnebre de Daria Dugina en Moscú KIRILL KUDRYAVTSEV - AFP

Operación audaz

Si bien Rusia no tomó represalias de una manera específica por el asesinato, a Estados Unidos le preocupa que tales ataques -aunque tienen un alto valor simbólico- tengan poco impacto directo en el campo de batalla y puedan provocar que Moscú lleve a cabo sus propios ataques contra altos funcionarios ucranianos. Los funcionarios estadounidenses se han sentido frustrados por la falta de transparencia de Ucrania sobre sus planes militares y encubiertos, especialmente en suelo ruso.

Desde el comienzo de la guerra, los servicios de seguridad de Ucrania han demostrado su capacidad para llegar a Rusia y realizar operaciones de sabotaje. Sin embargo, el asesinato de Dugina sería una de las operaciones más audaces hasta la fecha, lo que demuestra que Ucrania puede acercarse mucho a los rusos prominentes.

Algunos funcionarios estadounidenses sospechan que el padre de Dugina, Aleksandr Dugin, un ultranacionalista ruso, era el objetivo real de la operación y que los agentes que la llevaron a cabo creían que estaría en el vehículo con su hija.

Dugin, una de las voces más destacadas de Rusia que insta a Moscú a intensificar su guerra contra Ucrania, ha sido uno de los principales defensores de una Rusia imperialista y agresiva.

Daria Dugina y Alexander Dugin

Los funcionarios estadounidenses que hablaron sobre la inteligencia no revelaron qué elementos del gobierno ucraniano se creía que habían autorizado la misión, quién llevó a cabo el ataque o si el presidente Volodimir Zelensky había aprobado la misión.

Si bien el Pentágono y las agencias de espionaje han compartido inteligencia confidencial del campo de batalla con los ucranianos, ayudándolos a concentrarse en los puestos de mando rusos, las líneas de suministro y otros objetivos clave, los ucranianos no siempre les han dicho a los funcionarios estadounidenses lo que planean hacer. Estados Unidos presionó a Ucrania para que comparta más sobre sus planes de guerra, con un éxito desigual. Al principio de la guerra, los funcionarios estadounidenses reconocieron que en general sabían más sobre los planes de guerra rusos, gracias a sus intensos esfuerzos de recopilación, que sobre las intenciones de Kiev.

Desde entonces, la cooperación aumentó. Durante el verano, Ucrania compartió sus planes para su contraofensiva militar de septiembre con Estados Unidos y Gran Bretaña.

Los funcionarios estadounidenses también carecen de una imagen completa de los centros de poder que compiten dentro del gobierno ucraniano, incluido el ejército, los servicios de seguridad y la oficina de Zelensky, un hecho que puede explicar por qué algunas partes del gobierno ucraniano pueden no haber estado al tanto del complot.

Objetivos

Cuando se le preguntó acerca de la evaluación de inteligencia de Estados Unidos, Mykhailo Podolyak, asesor del presidente de Ucrania, reiteró que el gobierno ucraniano niega su participación en el asesinato de Dugina.

“Una vez más, subrayaré que cualquier asesinato durante la guerra en un país u otro debe tener algún tipo de significado práctico”, dijo Podolyak a The New York Times en una entrevista el martes. “Debe cumplir algún propósito específico, táctico o estratégico. Alguien como Dugina no es un objetivo táctico o estratégico para Ucrania”.

“Tenemos otros objetivos en el territorio de Ucrania -dijo-. Me refiero a colaboracionistas y representantes del comando ruso, que podrían tener valor para los miembros de nuestros servicios especiales que trabajan en este programa, pero ciertamente no para Dugina”.

Las posturas de Dugin le ganaron adeptos dentro y fuera de Rusia Facebook

Aunque los detalles que rodean los actos de sabotaje en el territorio controlado por Rusia han estado envueltos en el misterio, el gobierno ucraniano ha reconocido discretamente haber matado a funcionarios rusos en Ucrania y haber saboteado las fábricas y los depósitos de armas rusos.

Un alto oficial militar ucraniano que se negó a ser identificado debido a la delicadeza del tema, dijo que las fuerzas ucranianas, con la ayuda de combatientes locales, habían llevado a cabo asesinatos y ataques contra colaboradores ucranianos acusados y funcionarios rusos en los territorios ucranianos ocupados. Estos incluyen al alcalde instalado por el Kremlin de la región de Kherson, quien fue envenenado en agosto y tuvo que ser evacuado a Moscú para recibir tratamiento de emergencia.

Cómo sigue

La guerra en Ucrania se encuentra en un momento especialmente peligroso. Estados Unidos ha tratado cuidadosamente de evitar una escalada innecesaria con Moscú durante todo el conflicto, en parte diciéndole a Kiev que no use equipos o inteligencia estadounidenses para realizar ataques dentro de Rusia. Pero ahora, los recientes éxitos de Ucrania en el campo de batalla han llevado a Rusia a responder con una serie de pasos escalonados, como realizar una movilización parcial y trasladarse a anexar franjas del este de Ucrania.

Crece la preocupación en Washington de que Rusia pueda estar considerando tomar medidas adicionales para intensificar la guerra, incluso mediante la renovación de los esfuerzos para asesinar a destacados líderes ucranianos. Zelensky sería el objetivo principal de los equipos de asesinato rusos, como lo fue durante el asalto ruso a Kiev a principios de la guerra.

Pero ahora, funcionarios estadounidenses dijeron que Rusia podría apuntar a una amplia variedad de líderes ucranianos, muchos de los cuales tienen menos protección que Zelensky.

Estados Unidos y Europa habían impuesto sanciones a Dugina, quien compartía la visión del mundo de su padre y Occidente la acusó de difundir propaganda rusa sobre Ucrania.

La inteligencia de EEUU no puede confirmar si Volodimir Zelensky estuvo involucrado en el plan

Rusia abrió una investigación por asesinato después del asesinato de Dugina y calificó la explosión que la mató como un acto terrorista. Dugina murió instantáneamente en la explosión, que ocurrió en el distrito de Odintsovo, un área próspera en los suburbios de Moscú.

Después del atentado, la especulación se centró en si Ucrania era responsable o si se trataba de una operación de bandera falsa destinada a culpar a los ucranianos. El bombardeo tuvo lugar después de una serie de ataques ucranianos en Crimea, parte de Ucrania que Rusia tomó en 2014. Esos ataques llevaron a los ultranacionalistas del círculo de Dugin a instar a Putin a intensificar la guerra en Ucrania.

El servicio de inteligencia nacional de Rusia, el FSB, culpó del asesinato de Dugina a los servicios de inteligencia de Ucrania. En un anuncio realizado un día después del ataque, el FSB dijo que agentes ucranianos habían contratado a una mujer ucraniana, que ingresó a Rusia en julio y alquiló un apartamento donde vivía Dugina. La mujer luego huyó de Rusia después del atentado, según los servicios.

Ilya Ponomarev, un exmiembro de la Duma rusa que votó en contra de la anexión de Crimea, afirmó que un grupo formado por combatientes pro-ucranianos y anti-Putin que operan en Rusia conocido como el Ejército Nacional Republicano fue responsable del asesinato.

