El máximo experto del gobierno en temas de enfermedades infecciosas, el doctor Anthony Fauci, alertó ayer que millones de personas contraerán el coronavirus en el país y según sus estimaciones, entre 100.000 y 200.000 morirán

29 de marzo de 2020 • 15:58

WASHINGTON.- Pese al intento de la Casa Blanca de normalizar el funcionamiento de algunos lugares de Estados Unidos, los pronósticos en materia de salud no se muestran favorables : el máximo experto del gobierno en temas de enfermedades infecciosas, el doctor Anthony Fauci , alertó que millones de personas contraerán el coronavirus en el país y según sus estimaciones, entre 100.000 y 200.000 morirán a la causa de la pandemia.

Mientras el gobierno estadounidense se debate la posibilidad de levantar restricciones a las zonas del país que no hayan sido gravemente afectadas por el virus, el doctor Anthony Fauci alertó sobre la posibilidad de que haya más fallecidos de los esperados. "En función de lo que vemos hoy, diría que entre 100.000 y 200.000" decesos y "millones de casos" , dijo Fauci en una entrevista con la CNN.

Aunque advirtió que no quería "ser estricto con esa cifra" porque las cifras de la pandemia "van cambiando constantemente". Cauto, el director del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas recordó que los modelos se basan siempre en diferentes hipótesis. "Dan el peor y el mejor escenario. Y generalmente la realidad se ubica en algún punto intermedio ", explicó. " Entre las enfermedades con las que he trabajado, nunca he visto un modelo donde se dé el peor de los casos . Siempre están sobreestimadas", agregó.

Estas estimaciones son superadores a las proyecciones de la Escuela de Medicina de la Universidad de Washington, que estableció el pico de la epidemia ocurrirá en torno a mediados de abril en Estados Unidos , con un número de decesos que podría rondar los 80.000 a partir de junio.

Incluso el presidente estadounidense, Donald Trump, mencionó varias veces que la gripe causa muchas más muertes que el coronavirus, minimizando la gravedad de esta pandemia. Por eso, Trump planteó "reabrir" la economía de Estados Unidos para Pascua , es decir, el 12 de abril. Pero en los últimos días, profesionales de la salud advirtieron que sería demasiado pronto para las áreas urbanas, las más afectadas por el coronavirus.

Las infecciones en todo el mundo superaban las 680.000 personas, con más de 31.000 muertes , según el relevamiento de la Universidad Johns Hopkins. En tanto, se registraron alrededor de 125.000 casos de Covid-19 en Estados Unidos, la cifra más alta para un país en el mundo, y 2191 muertes , número que casi se duplicó desde el miércoles.

Uno de cada tres estadounidenses se mantiene bajo las órdenes de gobiernos estatales o locales de quedarse en casa para frenar la propagación del virus, por lo que también se cerraron escuelas y negocios.

La carrera electoral no frena

Por otro lado, el avance de la pandemia de Covid-19 favoreció a la imagen de Trump y lo posicionó casi cabeza a cabeza con Joe Bide n, quien por ahora se perfila como el candidato demócrata favorito para la Casa Blanca.

En las últimas semanas, los aspirantes demócratas parecen casi haber desaparecido del radar , lo que creó pánico y confusión entre los electores del partido, preocupados por su "irrelevancia" en un momento como el actual, en el que Trump no renuncia a la campaña electoral.

La ausencia de Joe Biden y de Bernie Sanders , relegados a sus casas y obligados a llevar a cabo solo encuentros virtuales con los residentes de diversas ciudades, mientras que el presidente continúa con una o dos horas de emisiones diarias en directo por televisión , participando en los informes de su grupo de trabajo contra el coronavirus.

Este panorama dejó su huella en los sondeos. El último relevamiento del ABC-Washington Post puso de manifiesto el avance de Trump. El magnate tiene el 47% de las preferencias frente al 49% de Biden, cuando hace solo un mes atrás, la distancia entre ambos era de 7% en favor del exvicepresidente.

Las recientes apariciones virtuales de Biden no lo ayudaron: durante una entrevista con CNN el vicepresidente fue captado tosiendo sin tomar las precauciones debidas contra el Covid-19 , las que él mismo había aconsejado a los norteamericanos. Por su parte, Sanders parece haber desaparecido por completo y es cada vez mayor la presión sobre el senador por Vermont para que renuncie la campaña electoral y permita a los demócratas que se alineen con Biden para concluir definitivamente una temporada de primarias ya muy alterada por el virus.

A los demócratas les complica el fuerte éxito de los gobernadores en primera línea frente a la emergencia. El nombre que resuena con mayor fuerza es el de Andrew Cuomo, gobernador de Nueva York , que varios consideran cada vez más como "el anti Trump". En las redes sociales aumentan los mensajes de quienes piden su candidatura para la Casa Blanca en 2020 y se preguntan por qué tendrían que votar a Biden cuando se podría tener a Cuomo.

Agencia AFP, AP y ANSA