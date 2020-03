El doctor Anthony Fauci es la mayor autoridad en enfermedades infecciosas en EE.UU. Fuente: Reuters

WASHINGTON.- Ningún funcionario se atreve a corregir a Donald Trump en público , menos aún, en medio de una crisis global , y con el presidente al lado. Salvo Anthony Fauci, el médico que se ganó la confianza y la simpatía del país, y, también, la del propio presidente .

Ignoto para muchos unas semanas atrás, Fauci, un inmunólogo de 79 años , se convirtió en la cara más buscada de la task force del gobierno federal contra la pandemia del nuevo coronavirus, la persona a la cual todos acuden en busca de certezas en tiempos de punzante incertidumbre . Día tras día, ya sea en conferencias de prensa en la Casa Blanca, en entrevistas en la televisión o en audiencias en el Capitolio, Fauci ha ofrecido el panorama más nítido sobre una crisis inédita , que él, como otros científicos, siempre temió que ocurriría.

Desde que la pandemia comenzó a azotar a Estados Unidos, el "doctor Fauci", como todos lo llaman, se convirtió en la voz de la ciencia , un bálsamo en medio del caos sembrado por los errores, las falsas esperanzas y los pronósticos desconectados de la realidad que brindaron Trump y muchos de sus funcionarios y asesores más cercanos.

Fauci es el jefe del Instituto Nacional de Enfermedades Infeccionas y Alergias , y, como tal, la voz de mayor autoridad ante una epidemia. Trabajó para seis presidentes, desde Ronald Reagan hasta Trump , y la pandemia del nuevo coronavirus que paralizó al mundo dista de ser su primera crisis: ya estuvo en la trinchera ante el brote de HIV, en los 80 -es una eminencia global en la lucha contra el SIDA-, las pandemias de SARS, en 2002, y de gripe porcina, en 2009, de MERS, y, más recientemente, en 2014, el brote de Ebola que surgió en África.

Con una voz ronca, firme y un indisimulable acento de Brooklyn, y una franqueza que derrocha con una calma inmutable -aun ante la psicosis del planeta-, Fauci brindó una dosis de tranquilidad y realismo a un país que se acostumbró a un presidente que dibuja la realidad que más le conviene .

A principios de marzo, durante una reunión en la sala de gabinete de la Casa Blanca con ejecutivos de empresas farmacéuticas, un periodista la preguntó a Trump cuándo podía llegar a estar lista una vacuna contra el nuevo virus. Trump dijo que no sabía, que había escuchado "meses" y también "tres a cuatro meses en un par de casos". Unos segundos, sentado en la otra punta, Fauci lo corrigió: dijo que la vacuna podía estar lista en al menos un año . Trump lo escuchó cruzado de brazos.

Unos días después, durante una audiencia en el Capitolio, Fauci volvió a contradecir a Trump, quien había comparado a la nueva enfermedad, Covid-19, con la gripe, y había incluso sugerido que la epidemia pasaría pronto. Fauci fue tajante: aún faltaba lo peor, y la crisis debía ser tomada en serio porque el virus era mucho más letal que la gripe .

"Veremos más casos y las cosas empeorarán más", advirtió. "Este es un problema realmente serio que debemos tomar en serio. La gente siempre dice, bueno, la gripe hace esto, la gripe hace eso. La gripe tiene una tasa de mortalidad del 0,1%. Esto tiene una tasa de mortalidad de diez veces eso ", remarcó.

Nieto de inmigrantes italianos, Fauci nació en Nueva York a fines de 1940. Su familia tenía una farmacia en Brooklyn, el barrio donde creció. De chico, repartía remedios en su bicicleta. Decidió ser médico y se graduó con el mejor promedio de su clase en la Escuela de Medicina de la Universidad Cornell. En 1968, Fauci se sumó al gobierno federal y pronto recayó en el Instituto Nacional de Enfermedades Infeccionas y Alergias . En 1984, el mismo año en el que estalló en Estados Unidos la epidemia de HIV, Fauci asumió la dirección, un cargo que aún mantiene.

Sus primeros cruces públicos a Trump despertaron el temor de que el presidente, famoso por deshilachar a quienes los critiquen o contradigan, pudiera llegar a despedirlo. Pero Fauci, un experto ampliamente respetado en Washington, donde supo tejer una sólida red de respaldo entre republicanos y demócratas durante las últimas décadas, terminó por ganarse al presidente , quien lo llama "Tony" en las conferencias de prensa .

Trump quedó bajo fuego el jueves último, al promover un remedio para la malaria, cloroquina, como un tratamiento contra la Covid-19, la enfermedad que produce el nuevo coronavirus. Pero ese tratamiento aún tiene que completar pruebas clínicas. Fauci no estuvo en esa conferencia, pero si en la del día siguiente, cuando dejó en claro, con Trump al lado, que todavía faltaban pruebas . La prensa presionó después a Trump acerca de si había dado falsas esperanzas. Trump se defendió.

" Puede funcionar o no . Me siento bien al respecto. Eso es todo. Solo un sentimiento. Soy un tipo inteligente. Me siento bien al respecto. Y veremos", dijo. "Lo sabremos muy pronto", continuó, al insistir que el gobierno federal trabajaba "muy duro" para llegar a la aprobación.

Los cruces ganaron temperatura hasta que un periodista le pasó el tema a Fauci con una pregunta. El médico se paró detrás del atril y con el mismo tono de siempre se las ingenió para cerrar la discusión sin dejar mal parado al presidente. "No hay mucha diferencia en muchos aspectos entre lo que estamos diciendo. El presidente se siente optimista sobre algo, es su sentimiento ", dijo. Fauci insistió en que aún faltaba información para asegurar que el tratamiento era efectivo y seguro, pero luego agregó: "Creo que probablemente sea seguro. Pero me gusta probar las cosas primero. Entonces realmente no se trata de una gran diferencia. Es la esperanza de que funcione versus probar que funcionará ", cerró.

" Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo ", dijo Trump.