Estados Unidos le revocó la visa a un médico brasileño por celebrar el asesinato de Charlie Kirk en redes sociales

BRASILIA.- Estados Unidos revocó la visa de un médico brasileño por una publicación sobre el asesinato del influencer seguidor del presidente norteamericano Donald Trump Charlie Kirk. El neurocirujano también fue suspendido de su trabajo en una clínica en la capital del estado de Pernambuco, y las asociaciones médicas a las que pertenece lo sometieron a un proceso disciplinario, según informó CNN Brasil.

La medida ya había sido anunciada este sábado por el subsecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau. En una publicación en la red social X, el número dos de la diplomacia de Washington declaró que había ordenado al jefe de asuntos consulares que revocara la visa del médico, si la tenía, y que colocara una “advertencia” indicando que el documento nunca se le otorgaría.

“De todo el contenido depravado que vi en línea, este es quizás el más escalofriante”, señaló Landau. “Es de un neurocirujano brasileño. No solo elogia al asesino de Charlie Kirk por su ‘precisión impecable’, sino que también especifica meticulosamente la ‘columna cervical’”, añadió.

El mensaje que escribió el médico en Instagram. Captura

El médico, Ricardo Barbosa, publicó en Instagram sobre la muerte de Kirk el siguiente comentario en un video: “Saludos a este compañero de puntería impecable. Columna cervical”. El mensaje fue compartido posteriormente en X por Thiago Medina, líder del Partido Liberal (conservador) en la Cámara de Consejeros de Recife, y recibió amplia repercusión en redes sociales.

Contactado por CNN, Barbosa declaró que el comentario no reflejaba su opinión. “Esta es una declaración desafortunada, fuera de contexto, difundida por personas ajenas a mi círculo”, declaró, disculpándose con la familia de la víctima.

El sospechoso del asesinato de Kirk

El gobernador de Utah, Spencer Cox, proporcionó este domingo nueva información sobre los antecedentes y las inclinaciones políticas del joven de 22 años acusado de matar al conservador Charlie Kirk, al revelar que el sospechoso tenía una “ideología izquierdista” y también había estado en una relación romántica con una pareja que estaba en proceso de transición de hombre a mujer.

Cox, en el programa “Meet the Press” de la NBC, describió al sospechoso, Tyler Robinson, como un “joven muy normal” que parecía haberse “radicalizado” algún tiempo después de abandonar la universidad y regresar a su ciudad natal en el sur de Utah, donde había pasado los últimos años. El gobernador no especificó las opiniones ideológicas de Robinson ni ofreció una descripción clara de ellas. Afirmó que había pasado gran parte de su tiempo inmerso en juegos en línea, foros de discusión y en la “internet profunda y oscura”.

Tyler Robinson, el presunto asesino de Kirk

Robinson no estuvo cooperando con la investigación y los investigadores estaban recopilando información de los amigos y familiares del sospechoso.

La pareja del sospechoso desconocía el tiroteo y estaba conmocionada por lo sucedido. Las autoridades indicaron que la pareja, a quien identificaron como compañero de piso de Robinson, cooperó plenamente con la investigación y proporcionó mensajes privados que incriminaron al joven y contribuyeron a su arresto.

Agencias ANSA, AP y Reuters