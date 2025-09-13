La viuda de Charlie Kirk habló por primera vez tras el asesinato del activista: “Su voz permanecerá”

Dos días después de la muerte del activista conservador Charlie Kirk en Utah, su esposa Erika Frantzve dio una conferencia de prensa desde el estudio que usaba su marido y habló sobre el asesinato. “Nunca se rindió. Uno de sus lemas era nunca rendirse. Así que quiero decir que nunca nos rendiremos“, declaró sobre un atril que llevó la imagen del fundador de Turning Point USA y un mensaje que decía: ”Que Charlie sea recibido en los brazos misericordiosos de Jesús, nuestro amado salvador".

Erika Kirk dijo que convertirá el movimiento de su esposo en “el acontecimiento más grande que Estados Unidos haya visto jamás” e instó a los jóvenes norteamericanos a unirse. “Prometo que nunca dejaré que tu legado muera”, sostuvo.

Además informó que la gira por el campus continuará: “Habrá aún más giras en los próximos años. En un mundo lleno de caos, duda e incertidumbre, la voz de mi esposo permanecerá“.

A su vez, Erika Kirk contó que está teniendo problemas para dormir tas la muerte de su esposo y reveló que su hija le preguntó dónde está su papá. “¿Qué le decís a una niña de tres años? Cariño, papá te quiere mucho. No te preocupes. Está de viaje de trabajo con Jesús y puede pagar tu presupuesto de arándanos”, indicó y, acto seguido, dejó un mensaje para Charlie: “Estoy deseando volver a verte algún día”.

Por su parte, agradeció a las fuerzas de seguridad y de emergencias por sus esfuerzos para salvarle la vida a Charlie tras el disparo, y al personal de Kirk, el vicepresidente J.D. Vance, y a Donald Trump: “Lo apoyaron tan bien como él lo hizo por ustedes”. El presidente estadounidense fue quien confirmó la muerte del activista con un posteo en Truth Social en el que escribió: “El gran, e incluso legendario, Charlie Kirk falleció. Nadie comprendió ni tuvo el Corazón de la Juventud en Estados Unidos mejor que Charlie. Fue querido y admirado por todos, especialmente por mí, y ahora ya no está con nosotros. Expresamos nuestro más sentido pésame a su hermosa esposa Erika y a su familia”.

La viuda de Charlie Kirk también se dirigió directamente hacia el asesino, a quien le advirtió: “No tenés idea del fuego que encendiste en esta esposa; mi llanto resonará en todo el mundo como un grito de guerra”.

En la noche del jueves, el FBI detuvo a un presunto autor del crimen: Tyler Robinson, un joven de 22 años que se entregó a la policía.

Una de las imágenes de Robinson que compartió el FBI tras su detención. Utah Governor's Office�

Tal como informó LA NACION, los familiares afirmaron que Robinson les había dicho antes del tiroteo que Kirk iría a un campus universitario en Utah y que el activista “estaba lleno de odio”. En un mensaje, el joven señaló que iba a recoger un arma en un “lugar seguro”, según las investigaciones de agentes que entrevistaron a un compañero de Robinson.

La historia de amor de Erika y Charlie Kirk

El vínculo comenzó con una coincidencia en un bar de Nueva York y continuó hasta llegar al matrimonio celebrado en Arizona. No solo estuvo marcado por la fe y la política, sino también por un profundo compromiso familiar que ambos defendieron en público y en privado.

Según relató el propio activista en un video de Turning Point USA, ambos se conocieron en 2018. La escena se transformó rápidamente en una conversación extensa que se asemejó más a una evaluación mutua que a una cita casual. “La conocí y tuvimos una cena muy larga, que fue muy cercana a casi una entrevista”, recordó en junio de 2024.

La relación entre Charlie Kirk y Erika Frantzve comenzó como un encuentro casual en un bar de Nueva York en 2018. instagram.com/mrserikakirk/

La relación se consolidó en los años siguientes y, en diciembre de 2020, Kirk le propuso matrimonio a Erika, mientras que en mayo de 2021 celebraron su boda en Arizona. La ceremonia fue íntima y sencilla, sin damas de honor ni padrinos.

Luego, la familia creció con la llegada de dos hijos. En agosto de 2022 nació una niña, mientras que en mayo de 2024 llegó un varón. Sin embargo, ambos tomaron la determinación de proteger la intimidad de sus pequeños. Según explicó el propio Kirk en Instagram, eligieron no publicar los nombres ni mostrar los rostros. “En un mundo donde todo se pone en redes sociales, nosotros decidimos mantener la cosa en privado”, comentó.