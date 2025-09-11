Estalla la polémica entre Bolivia y Chile por las declaraciones xenófobas de una diputada

SANTIAGO.– Una fuerte controversia estalló en Chile y Bolivia luego de que la diputada chilena María Luisa Cordero, médica psiquiatra e independiente vinculada a Renovación Nacional, afirmara durante una sesión parlamentaria que los bolivianos “nacieron en el altiplano” y, por esa razón, tendrían “disminución del oxígeno cerebral”, lo que los convertiría en “portadores crónicos de una encefalopatía hipóxica”. La legisladora incluso agregó que este cuadro equivalía a “decir tontorrones a los vecinos” y que “no tiene remedio”.

Las declaraciones se dieron en el marco de un debate sobre una moción que busca endurecer el control a la importación de vehículos y frenar el robo de automóviles en el norte del país, un delito en alza y estrechamente vinculado con su internación ilegal en Bolivia. La polémica surgió, además, en medio de la discusión generada por el candidato presidencial boliviano Rodrigo Paz, quien ha propuesto regularizar los autos indocumentados, cientos de los cuales provienen desde Chile.

Frontera chilena Gentileza Coordinación de Frontera

El presidente boliviano, Luis Arce, reaccionó con dureza y calificó las expresiones de Cordero como “racistas y xenófobas contra el pueblo boliviano”. En su cuenta de X afirmó que la intervención de la parlamentaria era “una afrenta al Parlamento, al pueblo chileno y a la ética de la profesión médica de la que forma parte la congresista”. Arce sostuvo que ambos países “sostienen una relación bilateral sobre la base del respeto y cooperación en el marco de la Diplomacia de los Pueblos por la Vida, que no debe afectarse por este inadmisible e infundado pronunciamiento” y ordenó a la Cancillería convocar al cónsul chileno para presentar una protesta formal.

Rechazamos las declaraciones injerencistas de Estados Unidos contra Brasil. Amenazar con utilizar el poder económico y militar, en supuesta defensa de la libertad de expresión en favor de Bolsonaro, se constituye en una intromisión colonialista e inaceptable en los asuntos… — Luis Alberto Arce Catacora (Lucho Arce) (@LuchoXBolivia) September 11, 2025

Otros referentes bolivianos también expresaron su repudio. El empresario y político Samuel Doria Medina señaló que “la única estupidez es la de quienes siguen siendo racistas y deterministas geográficos a esta altura”, mientras que el exministro Álvaro Del Castillo advirtió que el debate sobre la regularización de autos no puede ser tomado a la ligera, recordando que durante su gestión se trabajó con autoridades chilenas para frenar el robo de vehículos en la frontera.

La controversia traspasó las fronteras. El canciller chileno Alberto van Klaveren manifestó en redes sociales: “Rechazamos enérgicamente las expresiones xenófobas hacia el pueblo boliviano, las que no representan desde ningún punto de vista el sentir del Estado y del Gobierno de Chile. El racismo y la xenofobia son inaceptables”.

Rechazamos enérgicamente las expresiones xenófobas hacia el pueblo boliviano, las que no representan desde ningún punto de vista el sentir del Estado y del Gobierno de Chile. El racismo y la xenofobia son inaceptables. — Alberto van Klaveren (@AlbertoKlaveren) September 11, 2025

A sus palabras se sumó el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, quien afirmó que Chile mantiene la voluntad de “profundizar los caminos de convergencia hacia mejores relaciones con Bolivia”. Recordó, además, que actualmente no existen relaciones diplomáticas plenas entre ambos países, “pero no ha sido por oposición de Chile”.

La moción discutida en la Cámara de Diputados fue aprobada con 132 votos a favor y remitida al Senado. El proyecto establece la inscripción provisoria de vehículos importados, obliga a los comerciantes a informar al Registro Civil en un plazo máximo de 15 días y contempla la cancelación de matrículas en casos de pérdida total.

María Luisa Cordero, de 80 años, es médica psiquiatra, escritora y figura mediática. Desde 2022 ejerce como diputada por el distrito 10 en un cupo de Renovación Nacional. Su trayectoria ha estado marcada por numerosas controversias: fue expulsada del Colegio Médico en 2004 por un sumario vinculado a licencias fraudulentas y se ha declarado en varias ocasiones “ferviente anticomunista”. Sus intervenciones en el Congreso suelen ser polémicas, y en más de una oportunidad han sido calificadas de discriminatorias.

El episodio ocurre en un contexto delicado, con vínculos entre Chile y Bolivia históricamente tensos por asuntos limítrofes y comerciales. Aunque ambos gobiernos insisten en mantener una relación basada en el respeto, los dichos de Cordero generaron una reacción inmediata y encendieron nuevamente la sensibilidad diplomática. “Antes este tipo de expresiones hubieran sido imposibles en un espacio como un Parlamento. Pero vamos mal, con más y más extremistas buscando arruinar la democracia”, advirtió Arce.

