“Estamos contratando presos y no son suficientes”: por qué Reino Unido tiene miles de vacantes de trabajo que no puede llenar

Esta semana la cadena de comida rápida McDonald’s en Reino Unido hizo un anuncio categórico: se quedó sin recursos para producir malteadas en 1.250 locales alrededor del país.

Pero esta noticia solo es un síntoma de un problema más grande: la crisis en la cadena de suministros que vive Reino Unido. Se estima que solo el rubro del transporte necesita llenar cerca de 100.000 vacantes para cumplir con la demanda que hay en el país.

Y se advirtió que si el gobierno no hace algo pronto al respecto es posible que haya desabastecimiento en la mayoría de los supermercados.

No solo es el transporte: la Asociación Británica de Productores Independientes de Carnes señaló esta semana que le pidió al Ministerio de Justicia que le ampliara el cupo de presos con permisos para ser contratados en las tareas de procesamiento de carnes para cumplir con sus pedidos.

Ellos señalan que tienen cerca de 14.000 vacantes que no han podido llenar. “La industria tiene problemas para encontrar personas que llenen esas vacantes. Varios de nuestros asociados han contratado a presos con permisos especiales, pero no son suficientes”, le dijo Tony Goodger, de dicha asociación, al diario The Guardian. “Y del Ministerio nos dijeron que tenían mucha demanda y que nosotros ya habíamos cubierto nuestra cuota de presos que podíamos contratar”, agregó.

Pero ¿cuáles son las razones de esta crisis? Una tormenta perfecta causada por el Brexit y la pandemia de Covid-19 podría ser parte de la respuesta.

McDonald's dijo que dejará de vender malteadas debido a la falta de suministros para poder producirlas. BBC Mundo

Brexit y Covid-19

Para entender el problema podríamos centrar nuestra atención en el rubro más afectado: el transporte.

A principios de agosto, la Asociación de Transportadores de Carretera de Reino Unido (RHA, por sus siglas en inglés) lanzó la alerta: se necesitaban 100.000 conductores de camiones para cumplir con la demanda del mercado.

Reino Unido acababa de salir de todas las restricciones por la pandemia, la economía comenzaba a reactivarse, pero a la hora de cumplir con las exigencia de pedidos comenzaron los problemas.

Hay varias razones por las que la escasez se ha vuelto tan grave. Primero, la pandemia de Covid-19 tiene parte de la responsabilidad. A medida que los viajes se restringieron cada vez más el año pasado y gran parte de la economía cerró, muchos conductores europeos se fueron a casa. Y las empresas de transporte han señalado que muy pocos han regresado.

Además, la pandemia también ha creado un gran retraso en las pruebas que hacen los conductores de vehículos pesados para obtener su licencia, por lo que ha sido imposible tener suficientes conductores nuevos al frente del volante.

El sector de transportes señala que tiene 100.000 vacantes que no ha podido llenar. BBC Mundo

Las asociaciones de transportistas le enviaron una carta al primer ministro Boris Johnson en junio dándole a conocer que se habían presentado 25.000 personas menos a esas pruebas que las que se apuntaron en 2020.

Antes de que en marzo de 2020 la pandemia cambiara todo, el Brexit -la salida de Reino Unido de la Unión Europea- se había hecho efectivo un par de meses antes y las cosas ya comenzaban a mostrar este tipo de inconvenientes.

De acuerdo a las mismas asociaciones de transportistas, el Brexit fue una de las razones por las que muchos conductores de ciudadanía europea regresaron a sus países de origen o decidieron trabajar en otro lugar. Cuando Reino Unido formaba parte del mercado único de la UE, los conductores solían poder ir y venir cuando quisieran.

Pero la burocracia fronteriza que se incluyó después del Brexit significó que para la mayoría de ellos fueera demasiado complicado entrar y salir de Reino Unido, y prefirieron quedarse trabajando dentro de los países de la UE.

Según se ha señalado, a los conductores se les paga por milla o kilómetro en lugar de por hora, por lo que los retrasos les cuestan dinero. Una de las personas que se refiere a eso es la conductora Shona Harnett, quien anota que el tema de las horas desanima a algunos posibles nuevos conductores. “Mucha gente dirá que el dinero no es suficiente para lo que es el trabajo. Nunca tuve un problema con el dinero, pero las horas son lo principal para que valga la pena”, le dijo a la BBC.

Distribuidores y procesadores de carnes señalaron que han tenido que pedir el servicio de los presos para poder cumplir con la demanda. BBC Mundo

Otros rubros

Y estas razones también han causado problema de falta de personal en otros sectores. Por ejemplo: el Concejo Avícola Británico advirtió que uno de cada seis empleos, casi 7.000 puestos, estaban sin cubrir como resultado de que los trabajadores de la Unión Europea habían regresado a casa.

Y que esta situación podría afectar el suministro de pavo en Navidad, que es el plato principal en la celebración de muchos hogares británicos.

No solo los procesadores cárnicos debieron reclutar a presos y a expresidiarios para suplir la demanda de este final de año, sino que la hostelería se ha visto en aprietos para conseguir empleados para sus negocios. Este rubro es el tercer mayor contratador de personal del sector privado en Reino Unido.

Según la Oficina Nacional de Estadísticas británica, hasta junio había unas 102.000 vacantes en el sector, lo que representa un aumento del 12,1% en comparación con la cifra de 91.000 para el mismo período en 2019.

Ahora, el análisis que hacen los expertos es que el efecto del Brexit y la pandemia de Covid-19 en este campo tuvo un toque distinto: la gente que dejó de trabajar para este sector se dio cuenta que pagaban mejor en otros empleos, y no regresaron.

“El Brexit y la pandemia ciertamente afectaron el negocio. Pero lo cierto es que durante muchos años los sueldos en el sector de los hoteles y restaurantes no han sido los mejores”, le dijo a la BBC Matt Shiells-Jones, manager de un hotel en Manchester.

“Los trabajadores que dejaron la industria durante la Covid-19 se han dado cuenta de que ‘el césped es un poco más verde en el otro lado’ después de encontrar trabajos mejor pagados con menos horas en otros empleos”, agregó.

El sector de restaurantes y hotelería es uno de los más importantes para la economía británica. BBC Mundo

La respuesta del gobierno

Las medidas más urgentes se han tomado sobre todo respecto al transporte, para evitar el desabastecimiento. El gobierno británico anunció un alivio en las reglas de las horas de conducción, lo que significa que los conductores podrán aumentar su límite diario de conducción de nueve a 11 horas dos veces por semana.

“Esto permitirá a los conductores de vehículos pesados realizar viajes un poco más largos”, dijo un portavoz del gobierno, “pero sólo debe usarse cuando sea necesario y no debe comprometer la seguridad del conductor”. La extensión temporal de las horas de conducción estará hasta el 3 de octubre.

Respecto a sectores como el de la carne y las aves, el gobierno local también anunció que se tomarán medidas para la expansión de un programa de capacitación en cocina en las cárceles del país.

Este programa les permite a los reclusos entrenar en cocinas de prisiones gestionadas profesionalmente hasta 35 horas a la semana mientras trabajan para obtener calificaciones profesionales que les ayuden a encontrar empleo en el exterior.

Un portavoz del Ministerio de Justicia señaló que apoyaría “a todas las industrias con escasez de personal cualificado en lo que sea posible”. “Ayudar a los presos a encontrar trabajo durante su sentencia y después de la liberación hace que sea mucho menos probable que reincidan”, agregó.

BBC Mundo