WASHINGTON.- Si retrocedemos lo suficiente, podremos ver exactamente qué es lo que impulsa tanta geopolítica hoy en día: Ucrania está tratando de unirse a Occidente. Israel está intentando unirse a un nuevo Medio Oriente. Y Rusia e Irán se han unido para intentar bloquear a ambos.

Desafortunadamente, el nuevo presidente republicano de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, es demasiado inexperto o demasiado ideológico (o ambas cosas) para ver esto (o para que le importe). Está impulsando un presupuesto que ayudaría a Israel a defenderse mejor pero privaría a Ucrania de la asistencia económica y militar estadounidense esencial para contrarrestar el ataque de Rusia.

Y ha condicionado incluso los 14.300 millones de dólares que la administración quiere enviar a Israel a que el presidente Joe Biden acepte retirar la misma cantidad de los fondos agregados al Servicio de Impuestos Internos para poder recaudar mejor los impuestos de los evasores. (Atención, lobby de Israel: no sigan ese juego. La próxima vez, la ayuda a Israel estará ligada a posiciones extremas del Partido Republicano sobre el aborto o las armas).

Destrucción tras un ataque israelí al campo de refugiados de Jabalia en la Franja de Gaza, el 1 de noviembre de 2023 - - AFP

Gracias a Dios, Johnson no fue el presidente de la Cámara durante la Segunda Guerra Mundial; él y sus legisladores miopes podrían haber presionado para financiar la guerra contra los alemanes en Europa, pero no contra los japoneses en el Pacífico. O habrían aceptado ofrecer asistencia de Préstamo y Arrendamiento a los aliados sólo si el presidente Franklin Roosevelt eliminara el Servicio de Impuestos Internos (IRS). Más armas, sin impuestos y con dos frentes.

Si parece una visión del mundo absolutamente incoherente que socavaría el liderazgo global estadounidense que ha dado forma al mundo en el que hemos prosperado durante el último siglo, es porque lo es. Y si parece que los líderes republicanos de la Cámara piensan en chico en un momento importante, es porque es lo que sucede. Son descarados, vergonzosos y peligrosos. Por favor, háganle un favor a nuestro país y hagan una audición para Fox News sobre algún otro tema.

Porque este ES un momento importante, comparable a 1945 o 1989.

Si Ucrania logra escapar del control de Rusia y finalmente unirse a la OTAN y a la Unión Europea (con su formidable ejército, sus exportaciones agrícolas y su destreza tecnológica), sería un gran impulso para una Europa entera y libre. Y si se puede hacer que Israel regrese a la mesa de negociaciones para una solución de dos Estados con la Autoridad Palestina (para allanar el camino hacia la normalización entre el Estado judío y Arabia Saudita), sería un gran impulso para un Medio Oriente nuevo y más pluralista, construido en torno a palestinos, otros árabes e israelíes, centrado en fortalecer la resiliencia de sus pueblos para el futuro y no en su resistencia mutua y frente a Occidente.

Militares del Ejército de Israel durante operaciones en el norte de la Franja de Gaza EJÉRCITO DE ISRAEL - EJÉRCITO DE ISRAEL

Si estos cambios tectónicos pudieran ocurrir, el mundo posterior a la Guerra Fría tendría muchas más posibilidades de manejar otros desafíos globales, como el cambio climático, que si estos cambios se obstaculizan.

Pero no es necesario hablar árabe, hebreo, persa, ruso o ucraniano para comprender que Hamas, respaldado por Irán, lanzó su guerra para obstaculizar la normalización saudí-israelí y evitar que Teherán quedara aislado, y que Vladimir Putin lanzó su guerra para frenar que Ucrania ampliara una Europa entera y libre y evitar que Moscú quede aislado.

Rusia bajo Putin e Irán bajo su líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei, tienen mucho en común, argumentó el experto en Rusia Leon Aron, autor de Riding the Tiger: Vladimir Putin’s Russia and the Uses of War. “Ambos líderes no tienen nada que ofrecer a su pueblo más que guerras cuasi religiosas que les permitan permanecer en el poder manteniendo a sus países en guerra o preparados para la guerra”, me dijo.

Y ambos líderes están apuntando a otros países cuyas aspiraciones son la antítesis de las venenosas identidades centrales del régimen de Rusia e Irán. “Ucrania demuestra que puede haber un país eslavo, ortodoxo, muy cercano étnicamente a Rusia, pero libre, democrático y próspero, con una orientación política y económica occidental y que no necesita un estado de guerra con Occidente ni ser un estado policial como Bielorrusia o una dictadura militar como Rusia”, dijo Aron.

Un mecánico arregla el motor de un vehículo blindado de transporte de tropas ucraniano en un taller de reparación de tanques en la región de Kiev, Ucrania, el 20 de octubre de 2023 Bram Janssen - AP

Mientras tanto, la normalización de las relaciones entre el Estado judío y Arabia Saudita, el lugar de nacimiento del Islam, muy probablemente allanaría el camino para la normalización entre Israel y el país musulmán más poblado del mundo, Indonesia, así como Malasia y tal vez más tarde incluso Pakistán. Demostraría que judíos y musulmanes no están destinados a estar en conflicto para siempre y pueden revivir las relaciones no siempre armoniosas, pero a menudo armoniosas, que sus comunidades disfrutaron durante gran parte de la historia antes del conflicto palestino.

Como dije, nada habría aislado más a Irán.

Y Hamas sabía que si Israel era capaz de normalizar sus relaciones con Arabia Saudita en términos que satisficieran a la más moderada Autoridad Palestina en Cisjordania y le aportaran importantes ventajas financieras y más legitimidad, el modelo de resistencia eterna de Hamas en Gaza habría quedado totalmente aislado. Así que Hamas lanzó esta guerra sabiendo que traería muerte y ruina no sólo a muchos israelíes sino también a muchos más de sus propios civiles inocentes. Desagradable. Irán sabía lo mismo.

El presidente ruso Vladímir Putin escucha al viceprimer ministro ruso y ministro de Industria y Comercio, Denis Manturov, durante una reunión en el Kremlin, en Moscú, Rusia, el martes 24 de octubre de 2023 Gavriil Grigorov - Pool Sputnik Kremlin

Todo esto ha creado una gran oportunidad para Putin. Dio la bienvenida a una delegación de Hamas a Moscú la semana pasada y tiene en marcha una relación en expansión con Irán; Irán está suministrando a Putin drones y misiles para matar a los ucranianos, a cambio de cibertecnologías, aviones avanzados y posiblemente equipos antiaéreos para Teherán. Es una situación en la que todos ganan. Al ayudar a Irán a alimentar las llamas de una guerra entre Israel y los representantes de Irán en Medio Oriente, Putin sabe que está obligando a Estados Unidos a enviar más piezas de repuesto, misiles Patriot y proyectiles de artillería de 155 milímetros a Israel en lugar de a Ucrania. Y si Johnson y el Partido Republicano cortan ese flujo de armas a Kiev, todo lo que Putin necesita hacer es contar los días hasta que Donald Trump sea reelegido y Ucrania sea suya, o eso probablemente supone. ¡Además, toda la inestabilidad hace subir los precios del petróleo!

Preocupación

Mientras los republicanos juegan juegos peligrosos con la ayuda militar y económica, estas son las dos cosas que los oficiales militares estadounidenses me dicen que les preocupan: creen que los israelíes quieren tomar sólo la ciudad de Gaza, donde se encuentra el núcleo de la infraestructura militar y de mano de obra de Hamas, y luego utilizarlo como plataforma de lanzamiento para más ataques tácticos contra el liderazgo de Hamas y los lanzadores de cohetes en el resto de Gaza, sin ocuparlo todo. Pero el avance militar de Israel ya se enfrenta a un desafío común en la guerra urbana: uno se queda estancado en los callejones y luego recurre al poder aéreo para destruir al enemigo y a cualquiera que esté cerca, lo que provoca importantes bajas civiles. Estados Unidos no puede ignorar ni defender esa estrategia por mucho más tiempo, dicen funcionarios estadounidenses.

En segundo lugar, Estados Unidos todavía ve un agujero gigante en el corazón de la estrategia de Israel: ¿quién gobernará Gaza si Hamas es desalojado? La única posibilidad probable es la Autoridad Palestina en Ramallah, en Cisjordania. Pero la única manera en que esos líderes palestinos asuman ese papel es si Israel permite que sus capacidades crezcan –siempre que actúen juntos– y si se considera que Israel está promoviendo una solución de dos Estados. Pero el actual gobierno de Benjamin Netanyahu está dedicado a anexar Cisjordania.

Los niños observan los daños causados por los ataques aéreos israelíes en Khan Younis, en el sur de Gaza, el miércoles 25 de octubre de 2023 YOUSEF MASOUD - NYTNS

Así que parece como si el ejército de Israel estuviera volviendo a ocupar Gaza para eventualmente entregársela a algún tipo de Autoridad Palestina legítima, mientras los políticos y colonos de extrema derecha de Israel están trabajando horas extras para deslegitimar esa autoridad y expulsar a los palestinos de Cisjordania. Esta es una contradicción estratégica. En realidad, Israel necesita un proceso de paz en tiempos de guerra con la Autoridad Palestina.

La fría y dura verdad es esta: Israel no puede salir de Gaza y mantener el apoyo occidental sin un socio palestino creíble que gobierne allí, y Ucrania no puede sostener el apoyo occidental a menos que obtenga avances sustanciales contra el ejército de Putin este invierno o decida que eso es imposible y acepte algún tipo de trato sucio. Es decir, algún tipo de compromiso territorial con Putin a cambio de una garantía de seguridad de la OTAN y un camino hacia la Unión Europea. Ningún líder occidental está dispuesto a decir eso en voz alta a Kiev, pero todos lo saben y lo creen: el apoyo occidental a Ucrania no puede y no estará allí durante una guerra de desgaste interminable.

El presidente Joe Biden es recibido por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, después de llegar al aeropuerto internacional Ben Gurion, el miércoles 18 de octubre de 2023, en Tel Aviv. Evan Vucci - AP

Es por eso que hoy Estados Unidos debe ayudar a Israel y Ucrania a mitigar el eje Rusia-Irán. Pero a la mañana siguiente de sus guerras, Israel y Ucrania tendrán que afrontar algunas decisiones muy difíciles. Porque si bien hoy podemos extender grandes cheques a ambos, no serán cheques en blanco. Cada uno de ellos tendrá una fecha de vencimiento y exigirá muy pronto algunas decisiones políticas muy dolorosas, como debería ser.