Fernando Camacho fue acorralado por seguidores del presidente de Bolivia Fuente: AFP

LA PAZ (AP).- Anoche el líder más radical de las protestas en Bolivia, Luis Fernando Camacho, anunció que viajaría a La Paz para entregar al presidente Evo Morales la carta de renuncia que redactó para él en medio de los reclamos de dimisión tras unas elecciones marcadas por las sospechas de fraude. Horas después, tras aterrizar en el aeropuerto de la capital, fue acorralado por seguidores de Evo, que lo retienen el lugar.

Camacho llegó a La Paz cerca de las 23 (medianoche en la Argentina) y todavía no pudo salir de las instalaciones del aeropuerto de El Alto debido a que cerca de cien personas se apostaron en las afueras para impedir su paso.

En medio de su desesperación, el opositor culpó al responsable del control, Ibert Aguilar, de informar sobre su llegada y permitir así que los manifestantes se acercaran, de acuerdo con lo publicado por el diario El Deber. En medio de la tensión, la Policía resguarda la zona y cerró las calles adyacentes.

Mientras tanto, en las afueras del aeropuerto los seguidores de Evo quemaron llantas al grito de "los racistas no pasarán", en alusión a la oposición que denuncia que las presidenciales del 20 de octubre fueron manipuladas por el presidente para evitar una segunda vuelta con el candidato Carlos Mesa.

Debido a esta situación, los vuelos internacionales fueron cancelados, por lo que se generó disgusto también entre los pasajeros que estaban listos para viajar. De acuerdo a los reportes, los manifestantes los incitaban a cantar "Viva Evo".

"Hay una grabación donde el señor de Sabsa le dice a alguien del ministerio de Gobierno que tiene la orden del ministro que por instrucción de Evo me saquen y me entreguen a los masistas. No tengo miedo a morir pero que sepan quienes son los responsables!!!", escribió Camacho en sus redes.

La renuncia

Ante miles de manifestantes reunidos en una avenida de Santa Cruz, en el oriente del país, ayer Camacho leyó la carta redactada por los opositores y luego llamó al movimiento cívico-ciudadano opositor a escoltarlo hasta la casa de gobierno.

" La democracia ha sido destruida por una elección fraudulenta", denunció una vez más. Por su parte, Evo lo acusó de gestar un golpe de Estado. Horas después, Camacho aterrizó en el aeropuerto de la ciudad de El Alto e informó de que no podía salir porque un grupo de afines del partido de gobierno rodearon la terminal.

Tras una pausa por la festividad religiosa de Todos Santos, las protestas callejeras regresaron con fuerza en las principales ciudades. Según dirigentes opositores, se extienden a ciudades más pequeñas con cortes y barricadas a medida que el conflicto se prolonga.

Las manifestaciones comenzaron tras las elecciones del 20 de octubre, que dieron la ventaja a Morales en primera vuelta tras un recuento irregular. Los opositores y un movimiento cívico-ciudadano rechazan ese resultado alegando que el mandatario hizo fraude para reelegirse a un cuarto mandato. En tres semanas de movilizaciones fallecieron dos opositores.

A pedido del gobierno, una comisión de la OEA comenzó una auditoria electoral, pero la oposición la rechaza bajo la sospecha de que avale el resultado. Estas son las mayores protestas que enfrenta el presidente en sus casi 14 años en el poder.

