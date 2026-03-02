Mapa de la guerra entre Israel, Estados Unidos e Irán: qué se sabe de los últimos ataques en Medio Oriente

DUBÁI.– Las repercusiones de una extensa campaña de bombardeos estadounidense–israelí contra Irán se han extendido por Medio Oriente en los últimos días, dejando decenas de muertos, dañando bases militares e infraestructura civil y alterando gravemente el tráfico aéreo y el transporte marítimo comercial.

Estados Unidos e Israel llevaron a cabo miles de ataques aéreos en todo Irán desde el sábado. Estos han matado a algunos de los principales funcionarios del país –incluido su líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei– y a cientos de otras personas, entre ellas civiles.

Irán respondió lanzando drones y misiles contra Israel, bases estadounidenses en la región y aliados de Washington en el Golfo Pérsico. Israel y Hezbollah, el grupo terrorista respaldado por Irán en el Líbano, también intercambiaron ataques el lunes, abriendo otro frente en el conflicto en expansión. La Guardia Revolucionaria dijo que atacó 500 objetivos de Estados Unidos e Israel.

A continuación, el mapa del conflicto en desarrollo.

Ataques contra Irán

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que la operación podría extenderse por “cuatro o cinco semanas o más”, y ambos Ejércitos afirmaron haber que eliminaron decenas de comandantes y altos mandos iraníes en los bombardeos iniciales.

Muchos de los bombardeos dañaron infraestructura militar y edificios gubernamentales. Israel afirmó haber atacado lanzaderas de misiles iraníes, sistemas de defensa aérea y centros de mando. El Ejército estadounidense señaló que había apuntado contra el programa de misiles balísticos de Irán y la sede del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, una poderosa fuerza militar; y que hundió al menos un buque de guerra iraní.

Una columna de humo se eleva tras un ataque en Teherán, Irán, el 2 de marzo de 2026 Mohsen Ganji� - AP�

El ataque también ha dejado numerosos civiles muertos. La Media Luna Roja Iraní informó en redes sociales el lunes que los bombardeos estadounidenses e israelíes habían causado la muerte de 555 personas en todo Irán.

Al menos 175 personas, la mayoría probablemente chicos, murieron en un ataque contra una escuela primaria femenina en el sur de Irán el sábado, según funcionarios de salud y medios estatales iraníes. No quedó claro de inmediato por qué la escuela fue atacada ni por quién. El establecimiento está cerca de una base naval perteneciente al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.

Represalias contra Israel

El conflicto se amplió rápidamente más allá de las fronteras iraníes. El grupo terrorista Hezbollah, respaldado por Irán y con base en Líbano, lanzó misiles y drones hacia el norte de Israel como represalia por la muerte de Khamenei y los ataques contra Irán.

Personas se ponen a resguardo mientras las sirenas antiaéreas alertan sobre la llegada de misiles lanzados por Irán hacia Israel, en Beit Shemesh, Israel, el 2 de marzo de 2026 Ohad Zwigenberg� - AP�

Al menos 10 personas murieron en los bombardeos. Nueve de ellas fallecieron el domingo a causa de un ataque con misiles iraníes en Beit Shemesh, a unos 30 kilómetros al oeste de Jerusalén –el episodio con mayor número de víctimas en Israel desde el inicio del conflicto–. Una mujer también murió tras un ataque con misiles en Tel Aviv el sábado.

Las andanadas de misiles y las sirenas antiaéreas han obligado repetidamente a los israelíes a correr a los refugios antibombas.

La guerra se extiende al Líbano

Las Fuerzas de Defensa de Israel respondieron con bombardeos en zonas del sur de Beirut controladas por Hezbollah, lo que representa una escalada directa en suelo libanés y amenaza con abrir un frente adicional en la guerra.

Humo se eleva desde el lugar de un bombardeo israelí en la ciudad de Baalbeck, en el valle de la Bekaa, en Líbano, el 2 de marzo de 2026 NIDAL SOLH - AFP

El Ejército israelí afirmó haber completado una “amplia oleada de ataques” en el sur del país, dirigidos contra más de 70 instalaciones de almacenamiento de armas del grupo terrorista, sitios de lanzamiento y lanzadores de misiles.

Al menos 31 personas han muerto en los ataques aéreos israelíes, informó el Ministerio de Salud libanés en un comunicado difundido por medios oficiales.

Aliados bajo fuego

Países del Golfo Pérsico aliados de Estados Unidos o que albergan bases militares estadounidenses también fueron blanco de ataques iraníes. Irán golpeó seis instalaciones en Bahréin, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait, incluida una sede naval clave, bases aéreas que albergan fuerzas estadounidenses y un área recreativa naval. Drones iraníes también impactaron hoteles y aeropuertos.

En varios de estos lugares se escucharon explosiones y se registraron impactos que obligaron a activar defensas antiaéreas; en Kuwait, por ejemplo, se reportó humo negro cerca de la embajada de Estados Unidos tras los ataques.

Humo se eleva tras un presunto ataque iraní en la zona donde se encuentra la Embajada de Estados Unidos en la ciudad de Kuwait, el 2 de marzo de 2026 -� - AFP�

La mayoría de los ataques iraníes fueron interceptados, señalaron los países del Golfo, pero al menos seis personas murieron en los bombardeos.

En Dubai, hoteles de cinco estrellas se incendiaron, explosiones hicieron estallar las ventanas de torres residenciales y el concurrido aeropuerto internacional sufrió daños, dejando cuatro heridos y sacudiendo la imagen de la ciudad como un lugar seguro en medio de una región conflictiva.

Tres personas originarias de Pakistán, Nepal y Bangladesh murieron en distintos puntos de los Emiratos, lo que sugiere que los trabajadores extranjeros –que constituyen una gran proporción de la población– podrían estar entre los más afectados.

Imagen satelital tomada el 2 de marzo de 2026, muestra columnas de humo elevándose en Dubái tras el impacto de un proyectil - - 2026 Planet Labs PBC

Las defensas aéreas de Bahréin interceptaron 70 misiles balísticos y 59 drones lanzados por Irán en una “nueva ola de ataques hostiles”, anunciaron las autoridades el lunes. Una persona murió y dos resultaron gravemente heridas después de que “escombros limitados” de un misil interceptado provocaran un incendio en un barco, informó el Ministerio del Interior de Bahréin.

Un hotel de lujo y varios edificios residenciales fueron alcanzados en Manama, la capital. Un dron iraní impactó en un edificio, iniciando un incendio.

En Kuwait, al menos una persona murió y más de 30 resultaron heridas, según informaron las autoridades locales, mientras que un petrolero en aguas omaníes fue atacado, informó Omán el lunes. Un tripulante, de nacionalidad india, murió.

Los automovilistas circulan frente a una columna de humo que se eleva tras un presunto ataque iraní en el distrito industrial de Doha el 1 de marzo de 2026 MAHMUD HAMS� - AFP�

Arabia Saudita interceptó cinco drones cerca de la base aérea Príncipe Sultán, próxima a la ciudad de Al-Kharj, según un portavoz militar del Ministerio de Defensa. Además, el país árabe cerró su mayor refinería después de que ataques con drones provocaran un incendio, en una de varias instalaciones petroleras que se convirtieron en objetivos.

Al mismo tiempo, al menos 16 personas resultaron heridas en Qatar, informó su Ministerio del Interior. El país alberga una importante base aérea norteamericana.

Bombas en Irak y Siria

Videos y fotografías verificados por The New York Times parecían mostrar que Irán atacó la base militar en el Aeropuerto Internacional de Erbil, en Irak, que alberga fuerzas estadounidenses. Se podía ver humo y llamas elevándose desde la zona de la base.

Chicos sirios inspeccionan los restos de un cohete iraní que, según se informó, fue interceptado por fuerzas israelíes en la zona rural sur de Quneitra, cerca de los Altos del Golán BAKR ALKASEM� - AFP�

Por otro lado, cuatro personas murieron en Siria después de que un misil iraní impactara en un edificio en la ciudad sureña de Sweida, según una agencia estatal local. El misil probablemente estaba dirigido a Israel. Sweida se encuentra cerca de territorio controlado por Israel.

El conflicto toca territorio europeo

En el primer ataque que alcanzó a aliados estadounidenses en Europa, un dron de fabricación iraní alcanzó la base aérea británica de RAF Akrotiri en Chipre, provocando alarma pero sin víctimas, y obligando a evacuar algunos sitios cercanos por precaución, según las autoridades.

Reino Unido ha insistido en que no está formalmente en guerra, pero permitió el uso de sus bases por parte de Washington para operaciones defensivas, y reforzó su presencia militar en la zona tras los incidentes en la isla.

Un perro sentado ante a puerta principal de la base de la Fuerza Aérea Británica Akrotiri, cerca de Limassol, Chipre, el 2 de marzo de 2026 Petros Karadjias - AP

Los aliados europeos se distanciaron de la decisión inicial de Trump de ir a la guerra, al señalar que no alcanzaba el umbral legal de enfrentar una amenaza inminente. Sin embargo, posteriormente dijeron que participarían para ayudar a suprimir la capacidad de Irán de tomar represalias tras los ataques de Teherán contra sus aliados.

Primeras bajas norteamericanas

Los ataques han supuesto además las primeras bajas directas entre tropas estadounidenses desde el inicio de las hostilidades, con varios soldados muertos y decenas de heridos en enfrentamientos y bombardeos en la región del Golfo.

Un ataque iraní contra una base en Kuwait mató a tres soldados norteamericanos, que no han sido identificados. Otros cinco miembros del servicio resultaron gravemente heridos en el ataque.

Aviones norteamericanos caen en Kuwait

Un cuarto soldado estadounidense murió posteriormente tras haber resultado herido durante los “ataques iniciales de Irán”, informó el Ejército de Estados Unidos. No quedó claro si ese soldado era uno de los heridos en la base de Kuwait.

Tres aviones estadounidenses también fueron derribados, alcanzados “por error” por las defensas aéreas kuwaitíes en lo que pareció ser “un incidente de fuego amigo”, señaló el Ejército estadounidense, y añadió que los seis tripulantes lograron eyectarse con éxito y fueron rescatados.

Miedo en los mercados energéticos

Además, la guerra está afectando un mercado global ya tensionado: los ataques en y alrededor del Estrecho de Ormuz, un punto estratégico por donde circula una quinta parte del comercio mundial de petróleo, y los impactos sobre infraestructuras energéticas en Arabia Saudita y otros Estados del Golfo han disparado las preocupaciones por la estabilidad del suministro petrolero y las cotizaciones internacionales.

Una vista general muestra la planta de producción de petróleo de Ras Tannura, cerca de Dammam, en la provincia oriental de Arabia Saudita, el 27 de diciembre de 2004 BILAL QABALAN� - AFP�

La Guardia Revolucionaria de Irán afirmó el domingo haber alcanzado tres petroleros estadounidenses y británicos. Datos de navegación mostraron que cientos de embarcaciones, incluidos buques petroleros y gaseros, echaron anclas en aguas cercanas.

Los precios del petróleo se dispararon con aumentos de dos dígitos cuando los mercados abrieron el lunes. Las acciones cayeron y el dólar se fortaleció.

Agencias AFP y Reuters y diario The New York Times