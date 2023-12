escuchar

LA PAZ.- El expresidente boliviano Evo Morales (2006-2019), a quien la Justicia de su país determinó que estaba inhabilitado para volver a ser candidato, dijo este domingo que la sentencia era solo un “comentario” y no una verdadera “resolución” contra un nuevo mandato.

El también líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), descalificó la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que lo inhabilita y dijo que seguía siendo candidato para el período 2025-2030.

El TCP emitió el sábado la Sentencia Constitucional 1010/2023, en la cual se establece que la reelección presidencial indefinida no existe y tampoco es un “derecho humano”, como había establecido el mismo tribunal cuando Evo todavía era presidente y buscaba cómo continuar.

Pero Evo retomó el argumento de su abogado Carlos Romero, exministro de Gobierno, para quien la resolución del tribunal respondía “a un amparo por libertad de expresión y no por la habilitación o inhabilitación”.

“Evo sigue habilitado, según mi interpretación. No es una resolución, es un comentario, no está en la parte resolutiva. ¿Eso qué significa? Evo sigue habilitado como candidato a presidente. Intentan, intentan, intentarán. Qué más no harán. Hay que estar atentos. Pero, ya es una intencionalidad y crear confusión”, dijo Morales en su programa de radio Evo es Pueblo, en RKC.

Nunca hubo prohibición a la reelección discontinua. La Opinión Consultiva 28 se refiere a la reelección de presidentes que están en el poder. Por eso el hermano Lula da Silva fue reelecto presidente de Brasil de manera discontinúa. Existe jurisprudencia. Además de eso, la… — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) December 31, 2023

“Nunca hubo prohibición a la reelección discontinua”, apuntó Morales en una publicación en la red social X y señaló que la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que usa como base el fallo en Bolivia “se refiere a la reelección de presidentes que están en el poder”.

“Por eso el hermano Lula da Silva fue reelecto presidente de Brasil de manera discontinúa”, manifestó, al referirse que el líder de los Partidos de los Trabajadores (PT) cumplió dos mandatos consecutivos entre 2003 y 2010 y a principios de ese año, tras ganar las elecciones, asumió el tercero.

“Existe jurisprudencia”, aseguró el líder indígena, que ya ejerció la presidencia durante tres periodos seguidos entre 2006 y 2019.

Morales fue elegido como candidato por el ala “evista” (afín al líder indígena) del MAS durante un congreso a principios de octubre. Pese los dichos de Evo y su abogado, la sentencia hace explícita la prohibición de presentarse de manera indefinida a la presidencia.

#Destacadas Evo Morales considera que sigue habilitado para ser candidato en Bolivia, a pesar de la sentencia del Tribunal https://t.co/v9GneNJ2cC — Dateado (@DateadoNews) December 31, 2023

La sentencia apunta que la reelección presidencial indefinida no existe y “no es un derecho humano”, por lo que establece que el presidente y el vicepresidente de Bolivia no pueden ejercer un mandato más de dos veces de forma continua o discontinua, al igual que senadores, diputados o las autoridades judiciales.

“La restricción a la posibilidad de repostulación indefinida es una medida idónea para asegurar que una persona no se perpetúe en el poder”, señala la sentencia, de 82 páginas, publicada en la página web de la corte.

Luis Arce y Evo Morales, cuando eran aliados (Archivo) Juan Karita - AP

Esta decisión revierte otra adoptada en 2017 por este mismo tribunal, el de mayor rango en consultas constitucionales, que había considerado la reelección como un “derecho humano”. La nueva sentencia es inapelable. La Constitución del Estado de Bolivia establece que nadie puede gobernar el país por más de dos periodos consecutivos.

Evo también cuestionó en su progama de radio al gobierno del presidente Luis Arce, antiguo aliado y actual enemigo, y a su vicepresidente David Choquehuanca.

“Primero, dividen para destrozar; David Choquehuanca destroza la imagen de la Asamblea. La Asamblea, con su imagen destrozada, cada bancada tiene dos, tres bancadas divididas”, protestó. “El gobierno nacional eso quiere, actuar imponiendo. Eso es una dictadura. No se respetan los órganos del Estado Plurinacional”.

Agencias AFP y ANSA

LA NACION