BRASILIA.– Lula da Silva ni siquiera comenzó su cuarto mandato y ya enfrenta su primera prueba de fuego. Tres semanas después de vencer en el balotaje al senador Flavio Bolsonaro, el presidente volvió el lunes a Brasilia, tras una gira por Asia y Europa, y encontró un mercado en pleno tembladeral.

Tras saltar 2,15% ese mismo día, el dólar llegó este martes a tocar los 5,81 reales, su valor más alto desde abril de 2025, y cerró a 5,78, con una suba mínima del 0,08%, mientras la Bolsa de San Pablo ensayaba un leve rebote después de caer 1,83% en la víspera.

El contexto externo no ayuda -la caída de las tecnológicas en Wall Street y las apuestas a subas de tasas en Estados Unidos-, pero el foco está en Brasilia. La disparada del lunes “fue un fenómeno brasileño, que no acompañaron las monedas de otros países emergentes”, afirmó Milton Maluhy, CEO de Itaú Unibanco, el mayor banco privado del país, en un foro de la federación de bancos.

Y lanzó una advertencia: si no se hace nada, la deuda pública podría superar el 100% del PBI al final del cuarto mandato de Lula.

Lula da Silva toma la palabra durante una reunión en Manila, Filipinas, durante su reciente gira internacional ROLEX DELA PENA - POOL

Por detrás del sacudón en el mercado, los inversores consideran tímido el primer paquete de ajuste fiscal que el gobierno envió al Congreso la semana pasada y esperan definiciones clave, empezando por quién conducirá el Ministerio de Hacienda en el nuevo mandato del líder del Partido de los Trabajadores (PT).

Desde el balotaje del 25 de octubre, el Ibovespa, principal índice de la bolsa de San Pablo, acumula una pérdida de cerca de 18% y el dólar subió más de 16%. Morgan Stanley rebajó su recomendación para las acciones brasileñas a “venta” y advirtió sobre un riesgo “relevante” de dominancia fiscal, es decir, que la deuda pese tanto que las subas de tasas dejen de contener la inflación y el dólar.

El paquete, bautizado “plan Moretti” en referencia al ministro de Planificación, Bruno Moretti, prevé un impacto de hasta 60.000 millones de reales -poco más de 10 mil millones de dólares- en el presupuesto de 2027, combinando un freno al crecimiento del gasto, recortes de exenciones tributarias y la postergación de transferencias a estados y municipios.

Pero el mercado calcula un ahorro más modesto. XP Investimentos estima los efectos permanentes en unos 38.300 millones, y su equipo macroeconómico concluyó en un informe que el paquete está “excesivamente volcado al corto plazo” y no reduce la dinámica de la deuda en los próximos años.

El Senado aprobó el texto base el jueves pasado por un ajustado 45 a 31 y debía votar este martes cuatro modificaciones presentadas por la oposición. El gobierno apostaba por un “supermartes”.

Los recortes previstos serían insuficientes para bajar la enorme deuda pública Shutterstock

Según el ministro de Relaciones Institucionales, José Guimarães, existía acuerdo con el presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Motta, para votar el proyecto este mismo día, apenas llegara del Senado. Pero, pese a la expectativa del gobierno, la votación se postergó para el miércoles, ante la falta de acuerdo entre los senadores sobre qué modificaciones aprobar o rechazar.

“Estamos muy preocupados por esta suba del dólar y la perspectiva de tasas altas”, dijo Motta, que pidió al gobierno “construir otras salidas” además de este ajuste.

Rebelión en las bases

Sin embargo, otro ruido relevante para Lula vino de la propia base, algo que muestra la encerrona que enfrenta. Desde el ala más a la izquierda del PT, figuras como el diputado Lindbergh Farias acusaron al equipo económico de apartarse de un programa de campaña que no mencionaba recortes.

Hubo quienes hablaron de “estelionato electoral” (estafa electoral) estafa electoral y de “tijeretazo”, el término que ministros de Lula y el diputado André Janones usaron en las redes durante la campaña contra las propuestas de ajuste de Flavio Bolsonaro.

Las críticas fueron luego contenidas -la bancada petista expresó su apoyo-, pero Guimarães debió salir a explicar que en el oficialismo “no hay crisis”, sino “divergencias, como siempre en la izquierda”.

En ausencia de Lula, le tocó al vicepresidente Geraldo Alckmin el lunes salir a calmar los ánimos: “No hay razón para que el mercado tenga estas oscilaciones. Creo que serán pasajeras”.

El vicepresidente de Brasil, Geraldo Alckmin, durante un evento de gobierno (Archivo) Eraldo Peres - AP

El ministro de Hacienda, Dario Durigan, definió el paquete como apenas “el primer paso” de un proceso gradual. “El único camino es un ajuste gradual, que respete el gasto social, pero sin negacionismo sobre la necesidad de mejorar las cuentas”, dijo.

Lula tomó este martes la articulación de su administración en sus manos. Desde temprano recibió en el Palacio de la Alvorada a Alckmin, a Moretti, a la jefa de la Casa Civil, Miriam Belchior, y a líderes parlamentarios, y tenía prevista una reunión para retomar las conversaciones sobre la formación del gobierno con tres de sus principales colaboradores de campaña: el senador Camilo Santana, mencionado para la Casa Civil; el senador electo Rui Costa, y el gobernador de Piauí, Rafael Fonteles.

La otra gran incógnita es el gabinete. Lula se prepara para definir antes de fin de mes quién estará al frente de Hacienda. Entre los nombres que circulan figuran el propio Alckmin, Fonteles y la continuidad de Durigan, que gana fuerza por su papel en el paquete.

El reparto de cargos para partidos del denominado “centrão” será otra prueba. El presidente del PT, Edinho Silva, pidió a sus senadores que exijan garantías de voto antes de llevar pedidos de cargos al Planalto. Hay urgencia. El Congreso que asumirá en febrero será aún más conservador, con el Partido Liberal de Bolsonaro como primera fuerza en el Senado y en Diputados.

El desafío de Lula es doble. El presidente debe dar señales que calmen al mercado sin alimentar las acusaciones de “estelionato electoral” que llegan desde su propia base.

Por eso, el gobierno salió a negar recortes en áreas sensibles como salud y educación –Moretti prometió que el presupuesto sanitario crecerá en 2027-, aunque el proyecto elaborado por su equipo retira, por caso, ingresos extraordinarios del petróleo de la base de cálculo de los pisos constitucionales de ambos sectores.