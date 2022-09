Finlandia prevé que más rusos intenten cruzar la frontera tras la movilización parcial ordenada por Putin

VAALIMAA, Finlandia.- El tránsito hacia Finlandia a través de su frontera con Rusia era intenso el viernes, debido a un aumento sostenido del número de rusos que cruzan la frontera desde que el presidente Vladimir Putin ordenó una movilización militar parcial, dijeron los guardias fronterizos.

El número de rusos que entraron el día anterior fue más del doble de los que llegaron la semana pasada, dijeron. Finlandia, que tiene previsto endurecer aún más las condiciones de entrada para los rusos con visado, registró el jueves la entrada de 6470 rusos por la frontera terrestre, señaló un vocero de la guardia fronteriza. Al comienzo de esta semana, el nivel era de alrededor de 3100 rusos, y el número de entradas el jueves fue similar al de un día de fin de semana, normalmente más activo.

“Esta mañana sigue habiendo mucha gente, quizá haya aumentado un poco con respecto a ayer”, dijo un vocero de la guardia fronteriza.

La gente baja de un ómnibus y cruza a pie la frontera entre Rusia y finalndia en el control de Nuijamaa, en Lappeenranta. (Lauri Heino/Lehtikuva via AP) Lauri Heino - Lehtikuva

Las autoridades fronterizas no han proporcionado datos sobre el grupo demográfico al que pertenecen los rusos que llegan al país nórdico ni han confirmado que el aumento del tráfico fronterizo esté relacionado con el decreto de movilización, como sospechan muchos observadores.

Finlandia, que comparte con Rusia la frontera más larga de la Unión Europea (UE) -1340 kilómetros-, exige un visado a los ciudadanos rusos que quieren entrar en el país, expedido por sus propios servicios consulares o por los de cualquier otro país del espacio Schengen.

Este visado les permite entrar legalmente en Finlandia, desde donde muchos rusos continúan viaje a otros países de la zona Schengen o a otros destinos no europeos.

Max, un estudiante ruso de 21 años que no quiso dar su apellido, dijo que iba a Finlandia para tomar un vuelo a Alemania con el fin de visitar a sus familiares.

“Técnicamente, soy un estudiante, así que no debería temer ser reclutado, pero hemos visto que las cosas están cambiando muy rápidamente, así que asumo que hay una posibilidad”, dijo a Reuters tras cruzar la frontera en Vaalimaa. “Solo quiero estar a salvo”, dijo.

Tres personas habían solicitado asilo el jueves. Ninguna lo había hecho la semana anterior, dijo.

Una pareja rusa, Slava, de 29 años, y Evgeniy, de 35, también se marchó ante la incertidumbre de ser llamados a filas en algún momento.

Habían decidido marcharse en el momento en que Putin anunció la movilización parcial el miércoles, dijeron. Dejaron a su perro Moby con unos amigos. Sus familias lloraron cuando se fueron, dijeron.

“En la etapa actual, no nos han llamado, pero no sabemos lo que va a pasar mañana”, dijo Slava a Reuters. “No apoyamos lo que está ocurriendo ahora. No queremos formar parte de ello”.

“Irse fue una decisión difícil. Tenemos planes, tenemos carreras. El mejor escenario es volver. Por otro lado, salvar nuestra vida es esencial”, añadió.

Los pasos fronterizos terrestres finlandeses han permanecido entre los pocos puntos de entrada a Europa para los rusos después que una serie de países cerraran tanto las fronteras físicas como su espacio aéreo a los aviones rusos en respuesta a la invasión rusa de Ucrania.

Filas de autos para llegar a Vaalimaa, en Finlandia. (Photo by Olivier MORIN / AFP) OLIVIER MORIN - AFP

En Vaalimaa, el punto de paso más concurrido, los conductores de los autos hacían cola hasta 400 metros el viernes, una fila más larga que la del día anterior, según un funcionario de fronteras.

“En comparación con el viernes de la semana pasada, tenemos más tráfico”, dijo a Reuters el jefe adjunto de la estación de Vaalimaa, Elias Laine. “Esperamos que el tráfico siga siendo intenso durante el fin de semana”.

Los que llegaban en auto u ómnibus dejaban sus vehículos para que les revisaran la documentación antes de continuar con sus viajes. Los guardias fronterizos registraban algunos vehículos.

Las colas también eran “más largas de lo normal” en el segundo paso fronterizo más importante de Nuijamaa.

Finlandia optó por mantener abierta su frontera con Rusia tras la invasión rusa de Ucrania el 24 de febrero, aunque ha reducido el número de citas consulares disponibles para los viajeros rusos que deseen obtener un visado.

La primera ministra finlandesa, Sanna Marin, pronuncia un discurso durante una reunión de su partido socialdemócrata en Lahti, Finlandia, el 24 de agosto de 2022. (Heikki Saukkomaa / Lehtikuva / AFP) HEIKKI SAUKKOMAA - Lehtikuva

Finlandia está considerando prohibir la entrada a la mayoría de rusos. La primera ministra, Sanna Marin, dijo el jueves que el gobierno estaba evaluando los riesgos que suponen las personas que viajan a través de Finlandia y que estaba estudiando formas de reducir drásticamente el tránsito desde Rusia.

Marin dijo al Parlamento que su gobierno estaba listo para tomar medidas para poner fin al turismo ruso y al tránsito a través de Finlandia, según la emisora pública finlandesa Yle.

Agencias Reuters y AFP