Finlandia se hunde en una crisis económica: desempleo récord, estancamiento y recortes

HELSINKI.- Duras turbulencias económicas están enfriando al país más feliz del mundo. Pero tras 1000 días de desempleo, Juho-Pekka Palomaa, de 33 años, aún no deja que los problemas de Finlandia lo depriman.

Finlandia lidia con estancamiento económico, aumento del desempleo y finanzas públicas tensionadas, pero aun así logró asegurarse el título de país más feliz del mundo por octavo año consecutivo en el Informe Mundial de la Felicidad de este año.

Su éxito, dicen los expertos, se debe en gran parte a un generoso estado de bienestar, que ahora está siendo recortado mientras los ministros enfrentan el creciente costo social de una población envejecida.

Cabañas en Finlandia

“He estado agradecido de que en Finlandia haya existido una red de seguridad y una seguridad social que me han apoyado económicamente... Así que quizá no estoy más infeliz que antes”, dijo Palomaa, quien marcó sus 1000 días de desempleo con una protesta de “trae tu propia comida” en las escalinatas del Parlamento.

“Pero no siento que haya mucho que pueda hacer para cambiar mi situación”, añadió la exproductora de video, que ha enviado innumerables solicitudes de empleo y completado 11 entrevistas sin éxito.

Aunque se han recortado las prestaciones por desempleo, el gobierno ha dejado intactas las pensiones “casi sagradas”, se quejó.

Colapso de Nokia, sanciones a Rusia

Peatones bajan a un pasaje subterráneo frente a boutiques de lujo en el centro de Moscú, el martes 25 de noviembre de 2025. Alexander Zemlianichenko� - AP�

La economía finlandesa, dependiente de las exportaciones, ha tenido dificultades desde que el negocio de teléfonos de Nokia, que alguna vez fue la empresa más valiosa de Europa, colapsó en 2014 tras fallar en la transición a los smartphones con pantalla táctil.

Las sanciones a la vecina Rusia por su guerra en Ucrania también han golpeado las exportaciones y el turismo, mientras la incertidumbre sobre aranceles y el comercio global presenta otro desafío.

El Banco de Finlandia prevé un crecimiento económico del 0,3% este año, frente al 0,4% en 2024.

El desempleo está entre los peores de la Unión Europea (UE) y subió a su nivel más alto en al menos 15 años, con un 10,3% en octubre, según datos publicados el martes por Statistics Finland. La tasa fue más del doble —22,4%— entre los jóvenes de 15 a 24 años.

Se espera que la Comisión Europea decida el martes si propone colocar a Finlandia en lo que llama un “Procedimiento de Déficit Excesivo”, tras prever que el país tendrá un déficit presupuestario superior al límite del 3% de la UE durante los próximos tres años.

Un grupo de mujeres en un sauna en Helsinki

Las malas finanzas públicas ya han llevado al gobierno a recortar partes del estado de bienestar, incluidas prestaciones por desempleo y vivienda, y algunas instalaciones médicas.

“Honestamente estoy aterrada por los jóvenes”, dijo Hanna Taimio, de 54 años, otra finlandesa desempleada que se unió a la conmemoración de Palomaa y teme no volver a trabajar. “Todos estos recortes y degradaciones... son realmente aterradores”.

El gobierno de coalición de derecha, en el poder desde 2023, busca “fortalecer las finanzas públicas y controlar el crecimiento de la deuda”, dijo a Reuters el ministro de Empleo, Matias Marttinen.

Marttinen calificó la alta tasa de desempleo como “una situación terrible”, pero defendió la decisión del gobierno de facilitar los despidos para reducir los riesgos de contratación para las empresas y, en última instancia, impulsar el empleo.

Algunos críticos sostienen, sin embargo, que las medidas de austeridad han agravado los desafíos económicos y el pesimismo de los consumidores.

La autopista del Este en una tarde de verano en el barrio de Kalasatama, en Helsinki, Finlandia. Lev_Karavanov - Shutterstock

Lauri Holappa, director del Centro Finlandés para el Nuevo Análisis Económico, señaló simulaciones que sugieren que las medidas de consolidación fiscal incluso podrían haber aumentado la tasa de deuda pública.

La felicidad de los finlandeses se mantiene firme

Pero la felicidad es más que economía.

Las evaluaciones de vida que la gente reporta en la encuesta de felicidad están determinadas más por factores como la resiliencia y la capacidad de “actuar de manera colaborativa y constructiva en tiempos difíciles” que por las condiciones económicas nacionales, dijo el editor fundador del informe, el profesor emérito John Helliwell.

“Por supuesto, Finlandia tiene una resiliencia muy alta”, afirmó.

Datos de encuestas para el próximo año, recopilados por la empresa de análisis Gallup , no muestran fluctuaciones significativas en la felicidad reportada por los finlandeses. La encuesta también toma en cuenta indicadores clave como el PBI per cápita, el apoyo social y la esperanza de vida saludable.

Afectado por el golpe financiero de su largo período sin empleo, Palomaa ha recurrido a un sauna comunitario gratuito, gestionado y financiado por voluntarios en la costa del mar Báltico en Helsinki.

Finlandia Svante Gullichsen

“El sauna es un lugar donde todos son iguales... No puedes decir, basándote en la apariencia de alguien, a qué se dedica, quién es”, comentó.

Cuando preguntó a sus seguidores en redes sociales qué hacer en su día número 1000 de desempleo, obtuvo un millón de visualizaciones y una avalancha de sugerencias, incluida la fiesta de “trae tu propia comida” que realizó en las escalinatas del Parlamento.

“Estoy aquí obviamente para celebrar algo que nunca quise celebrar”, dijo mientras compartía sus pasteles caseros bajo la lluvia brumosa. Pero “decidí que este es mi momento”, añadió. “Tengo que aprovechar el momento y hacer algo al respecto”.