Flavio Bolsonaro acusó a O Globo de querer destruir su reputación y denunció una persecución judicial

MIAMI.– El senador brasileño Flavio Bolsonaro volvió a confrontar con el grupo de medios O Globo, al que acusó de intentar perjudicar su reputación y de negarle el derecho a réplica, y denunció una supuesta persecución judicial en su contra una semana después de conocerse el resultado de las elecciones presidenciales que perdió frente a Luiz Inacio Lula da Silva.

En una extensa publicación en la red social X, el hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro cuestionó a la cadena brasileña, que lo había invitado a una entrevista exclusiva para su programa Fantástico. Según relató, aceptó participar con la condición de que la conversación se emitiera íntegramente, sin cortes ni temas prohibidos, pero la emisora decidió no avanzar con la propuesta.

“Por lo que todo indica, el Fantástico de este domingo va a emitir un largo reportaje sobre mí, sin darme el derecho a réplica”, escribió. Además, acusó al principal grupo de comunicación de Brasil de tener “miedo” y sostuvo que, por esa razón, no tendría “la menor condición moral” para juzgarlo ni intentar destruir su reputación.

El dirigente también reivindicó la idea de una “cacería de brujas” en su contra y cuestionó las medidas judiciales que, según afirmó, fueron adoptadas apenas siete minutos después del anuncio del resultado electoral. Bolsonaro aseguró que esas decisiones se basaron en “mentiras” y denunció que fue notificado del inicio de una investigación unas 12 horas después, cuando salía de la residencia de su padre.

NOTA AO BRASIL



Fui procurado por vários veículos nesta semana, inclusive pela Rede Globo, que me convidou para uma entrevista exclusiva. Aceitei com uma condição simples: que fosse exibida na íntegra, sem cortes e sem temas proibidos. A emissora preferiu não seguir adiante. Pelo… — Flávio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) November 1, 2026

En su publicación, describió el episodio como una persecución “ilegal y arbitraria” y volvió a defender a Jair Bolsonaro, condenado a más de 27 años de prisión por su participación en el intento de golpe de Estado posterior a las elecciones de 2022. “Todo ante la mirada llorosa de un padre, con comorbilidades, que está condenado a más de 27 años de prisión —sin haber cometido crimen alguno— y que ya sufre por la distancia de otro hijo que no ve hace más de un año y medio”, escribió.

Flavio también cuestionó el sistema judicial brasileño y sostuvo que el país está lejos de garantizar un proceso “justo e imparcial”. En ese sentido, afirmó que no se arrepiente de sus acciones políticas y denunció supuestos abusos durante los procedimientos policiales vinculados a su familia. Entre otras acusaciones, mencionó que un juez habría enviado a la policía a su domicilio para revisar los cajones de ropa interior de sus hijas.

“Esto no es democracia”, afirmó el senador, que contrastó su situación con la posibilidad de expresarse libremente fuera de Brasil. En el mismo mensaje, adelantó que en los próximos días mantendrá conversaciones con medios nacionales e internacionales y prometió hacerlo “sin cortes, sin filtro”.

El mensaje se inscribe en la estrategia del dirigente de mantener la confrontación con las instituciones y los sectores que considera responsables de la persecución contra su familia, al tiempo que busca proyectarse como una figura central de la oposición tras la derrota electoral. “No salgo de Brasil, salgo por Brasil”, resumió.

.@POTUS on Flávio Bolsonaro: "No plans to meet, but I think he got treated very shabbily... He can stay here as long as he wants... The election was a disgrace." pic.twitter.com/3o7nvyBrqv — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) November 1, 2026

El presidente ‌de ⁠Estados Unidos, Donald Trump, dijo ​el ⁠sábado que ⁠el senador brasileño, puede ​quedarse en Estados ⁠Unidos “el tiempo que quiera”.

Trump, ‌en declaraciones a los periodistas en su club Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida, dijo ‌que no tiene previsto reunirse con ⁠Bolsonaro, quien huyó ‌a Estados ⁠Unidos tras ⁠su derrota electoral. Pero aseguró que “la elección fue una vergüenza”.

Agencia Reuters