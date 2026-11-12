Tras su inesperado triunfo, Lula viajará a España para apoyar a Pedro Sánchez en su campaña electoral

MADRID.- El presidente brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, viajará a España para apoyar al premier, el socialista Pedro Sánchez, en un acto de campaña de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, informaron hoy fuentes gubernamentales.

Lula llegará a Madrid el próximo lunes 16 de noviembre de vuelta de su participación en la cumbre del clima COP31 de Antalaya, Turquía. El mandatario brasileño mantendrá un encuentro con Sánchez en La Moncloa y además lo apoyará en un mitin de campaña, que arranca esta medianoche.

El primer ministro de España, Pedro Sánchez, saluda al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, durante una cumbre España-Brasil en Barcelona Joan Monfort - AP

Tras la victoria de Lula en Brasil, que venció a Flavio Bolsonaro y se aseguró un cuarto mandato presidencial no consecutivo, Sánchez dijo que su “remontada” se repetirá en España en los comicios generales, para los que las encuestas arrojan una mayoría absoluta a la suma entre el Partido Popular (PP) y el partido de extrema derecha Vox.

Lula llegará a España después de haberse ausentado la semana pasada a la XXX Cumbre Iberoamericana celebrada en Madrid. Luego, viajará a Manila para una vista de Estado a Filipinas y para participar después en la cumbre de la Asean, el organismo que aglutina a los países del sudeste asiático, con la vista puesta en diversificar el comercio.

Según informó el medio español El País, el equipo de Sánchez estuvo dos semanas intentando convencer a Lula de que visite España para sumarse a la campaña.

Habrá una bilateral en La Moncloa, previsiblemente con rueda de prensa conjunta, y también un acto político de apoyo expreso del veterano líder del Partido de los Trabajadores (PT) al candidato del PSOE, indicó el medio.

Sánchez ha utilizado el triunfo de Lula y la arrolladora victoria de los demócratas en las elecciones de medio término en Estados Unidos como dos pruebas recientes de que la ola de ultraderecha se está frenando y que España podría lograr el tercer gran hito en esta resistencia.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez (derecha), posa junto al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, durante una cumbre entre España y Brasil celebrada en Barcelona Joan Monfort - AP

Lula y Sánchez han estrechado mucho su relación política en los últimos años, sobre todo desde que se han ido quedando prácticamente como los dos grandes referentes de la izquierda occidental, con la mexicana Claudia Sheinbaum, que precisamente esta tarde también tiene prevista una conversación telefónica con el español. La conversación con Sheinbaum, según fuentes de ambos gobiernos, está pensada para cuestiones más bilaterales, mientras Lula toma una posición mucho más política al viajar a Madrid a hacer campaña con Sánchez.

Estos dos líderes estuvieron en Barcelona en un encuentro organizado por Sánchez con los referentes del progresismo internacional, y allí Lula casi lo nombró su heredero político. Sin embargo, los dos fallaron en la cumbre iberoamericana la semana pasada, que precisamente por eso quedó deslucida.

Según el comunicado oficial de La Moncloa, Sánchez “recibirá el próximo lunes 16 de noviembre al presidente de Brasil, Lula da Silva, con quien mantendrá una reunión bilateral en el Palacio de la Moncloa. Se trata de la primera visita que el presidente brasileño realiza a España desde que ganó las elecciones el pasado 25 de octubre. Abordarán las relaciones bilaterales, y la coordinación de iniciativas globales como Democracia Siempre o la Alianza Global contra el hambre y la pobreza, entre otros asuntos”.

Lo que nadie oculta en el equipo de Sánchez es que, aunque se le dé una apariencia formal de reunión bilateral entre los dos gobiernos, el viaje de Lula es claramente político y de campaña. La CNN Brasil, que adelantó la noticia, señaló que además le acompañará el diputado André Janones, el hombre que se ocupó de la estrategia digital y al que Lula considera fundamental por ese canal de WhatsApp con 10 millones de usuarios que lograba multiplicar el efecto de los mensajes del presidente brasileño.

André Janones y Lula Da Silva

Sin embargo, tanto en La Moncloa como en el PSOE insisten en que Janones no está asesorando a la campaña de Sánchez ni está previsto que lo haga porque su estrategia digital lleva mucho tiempo trabajándose y es diferente a la idea del brasileño.

El presidente se ha llevado a Janones, el general del Ejército de WhatsApp, en su viaje a Turquía y a Filipinas. Ambos han protagonizado este jueves un directo desde la cumbre del clima, donde Lula ha instado al mundo a no relegar la lucha contra el cambio climático.

Agencia ANSA y diario El País