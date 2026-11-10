Francia convoca al embajador iraní tras el ciberataque a frigoríficos y promete responder

PARÍS.– Francia convocó el martes ‌al embajador de Irán tras ‌acusar ⁠a Teherán de un ciberataque que dejó fuera de servicio las heladeras de cientos de supermercados, y el ministro de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, advirtió de que ​París podría ⁠responder ⁠con sus propias medidas cibernéticas.

Las autoridades francesas afirmaron el lunes que la Guardia Revolucionaria iraní estaba ​detrás de los ataques, que interrumpieron el funcionamiento de los sistemas de refrigeración comercial en ‌toda Francia en octubre.

Una mujer pasa junto a refrigeradores vacíos de alimentos frescos en un supermercado Intermarché en Névez, oeste de Francia, el 12 de octubre de 2026 FRED TANNEAU - AFP

“La convocatoria del embajador iraní, ​anunciada ayer por el ministro, tuvo lugar ​esta mañana", señaló el ministerio en un comunicado.

Barrot, en declaraciones a la cadena France Info, dijo que Francia presionaría para que la UE impusiera sanciones en respuesta a lo que calificó de “ataque de una magnitud y agresividad sin precedentes en nuestro país”.

Dijo que podrían adoptarse nuevas medidas que no ​se harían públicas.

“Tomaremos todas las medidas que sean necesarias, incluidas algunas que no comentaremos públicamente, si las consideramos proporcionadas y necesarias para ⁠disuadir de nuevos ataques y castigar a los responsables de esta agresión inaceptable", afirmó Barrot.

Señaló que la doctrina de ciberdefensa ‌de Francia ofrecía a las autoridades una amplia gama de opciones.

Un portavoz de la Comisión Europea, Anouar El Anouni, afirmó el martes que el brazo ejecutivo del bloque preparaba una “respuesta rápida y unida” usando “todas las herramientas” a su disposición.

Entre el 11 y el 12 de octubre, estos ciberataques provocaron un aumento de la temperatura en las heladeras de cientos de supermercados franceses, lo que obligó a desechar los alimentos almacenados.

La fiscal de París, Laure Beccuau, anunció el lunes que había abierto una investigación sobre Shahid Kaveh, una misteriosa unidad cibernética de la Guardia Revolucionaria.

Los ataques informáticos a supermercados, que afectaron a cientos de establecimientos en octubre, se cuentan entre los ciberataques más perjudiciales desde que comenzó la guerra en Irán en febrero, un conflicto marcado por episodios esporádicos de presunto sabotaje digital.

Entre otros incidentes, cabe destacar los ataques dirigidos contra el sistema de transporte público de Los ‌Ángeles en marzo y contra plantas de tratamiento de agua de EEUU en julio.

Empleados vacían congeladores para cargar carritos de compra con productos congelados que deben desecharse en el supermercado ICA Kvantum en Sjoebo, Suecia JOHAN NILSSON - TT NEWS AGENCY

La fiscalía de París solicitó que se emitan órdenes de detención internacionales contra dos responsables de Shahid Kaveh.

En noviembre, se reportaron acciones similares en una decena de países europeos.

El gobierno de Suecia, uno de los países afectados por esta segunda ola, señaló que “en este momento no era posible decir si había una conexión entre los ataques”.

Pero “hay un riesgo de que veamos más ciberincidentes en los próximos meses”, dijo el ministro de Defensa Civil, Carl-Oskar Bohlin.

La misión de ⁠Irán ante las Naciones Unidas no respondió el lunes a los mensajes en los ‌que se le pedían comentarios al respecto. Irán niega sistemáticamente haber llevado ⁠a cabo operaciones cibernéticas maliciosas.

Las relaciones entre París y Teherán ⁠llevan años tensas debido a los programas nucleares y de misiles balísticos de Irán, sus actividades regionales y la detención de varios ciudadanos franceses.

Empleados vacían congeladores para cargar carritos de compra con productos congelados que deben desecharse en el supermercado ICA Kvantum en Sjoebo, Suecia JOHAN NILSSON - TT NEWS AGENCY

Aunque las relaciones mejoraron tras la liberación de esos detenidos y el distanciamiento de Francia respecto a la guerra de EEUU contra Irán, volvieron a ‌deteriorarse durante el verano boreal después de ​que Irán detuviera y posteriormente expulsara a dos diplomáticos franceses. Francia respondió expulsando a diplomáticos iraníes.

Las autoridades francesas afirman que Teherán se ha vuelto cada vez más hostil hacia Francia, sobre todo por su apoyo a la sociedad civil iraní.

Agencias Reuters y AFP