Israel deportó a los activistas detenidos de la flotilla humanitaria que se dirigía a Gaza

TEL AVIV.-La Cancillería de Israel anunció este jueves la deportación de todos los activistas extranjeros de la flotilla humanitaria que se dirigía a Gaza, capturados esta semana por las fuerzas de seguridad de aquel país en el mar Mediterráneo. La detención del grupo suscitó una gran repudio internacional luego de que el ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben-Gvir, difundiera un video en el que se burlaba de los manifestantes, a quienes se los veía arrodillados y con las manos atadas detrás de la espalda.

“Todos los activistas extranjeros de la flotilla de la Solidaridad con Palestina han sido deportados de Israel”, confirmó el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Oren Marmorstein tras el reclamo de varios países en relación a la liberación de los manifestantes. Pese a la fuerte condena internacional, el funcionario se jactó de que su país “no permitirá ninguna violación del bloqueo naval legal sobre Gaza”.

Los cerca de 430 tripulantes que iban a bordo de unos 50 barcos fueron interceptados el lunes por el ejército israelí en el Mediterráneo, al oeste de Chipre. Luego fueron llevados por la fuerza a Israel, y detenidos en la prisión de Ktziot, según explicó la organización israelí de defensa de los derechos humanos Adalah, que se encarga de su representación legal.

El trato que recibieron por parte de los agentes de policía bajo las órdenes de Itamar Ben-Gvir provocó una protesta internacional y una reprimenda del primer ministro Benjamin Netanyahu.

El premier israelí declaró ayer que había ordenado la deportación de los activistas “lo antes posible”, tras cuestionar duramente el accionar del ministro de Seguridad Nacional.

Netanyahu afirmó que, si bien Israel tiene todo el derecho a detener las “flotillas provocadoras de simpatizantes terroristas de Hamás”, la forma en que Ben-Gvir trató a los activistas “no estaba en consonancia con los valores y normas de Israel”.

Condena internacional

El funcionario publicó el miércoles videos en los que se le ve caminando entre algunos de los aproximadamente 430 detenidos. En uno de ellos, activistas con las manos atadas a la espalda están arrodillados, con la cabeza tocando el suelo, en lo que parece ser un centro de detención improvisado en la cubierta de un barco.

Varios países, entre ellos Gran Bretaña, Francia y Portugal, convocaron el jueves a enviados israelíes para expresar su preocupación por el trato recibido por los activistas de la flotilla y en protesta por las acciones de Ben-Gvir.

Le immagini del ministro israeliano Ben Gvir sono inaccettabili. È inammissibile che questi manifestanti, fra cui molti cittadini italiani, vengano sottoposti a questo trattamento lesivo della dignità della persona.

Il Governo italiano sta immediatamente compiendo, ai più alti… — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) May 20, 2026

“Las acciones del señor Ben-Gvir hacia los pasajeros de la flotilla Global Sumud, condenadas incluso por sus propios colegas del gobierno israelí, son inaceptables”, sentenció el ministro de Asuntos Exteriores francés, Jean-Noël Barrot. Turquía, Grecia, Italia e Indonesia también apuntaron contra Israel por los comentarios de Ben-Gvir y el trato dado a los activistas.

Entre la tripulación de la flotilla se encontraban varios ciudadanos italianos, lo que derivó en una serie de cuestionamientos por parte de la la primera ministra Giorgia Meloni.

“Las imágenes del ministro israelí Ben-Gvir son inaceptables. Es inadmisible que estos manifestantes, entre ellos muchos ciudadanos italianos, sean sometidos a este trato lesivo de la dignidad de la persona”, apuntó Meloni al tiempo que convocó al embajador de Israel para exigirle explicaciones.

“El gobierno italiano está tomando de inmediato todas las medidas necesarias al más alto nivel institucional para lograr laliberación inmediata de los ciudadanos italianos involucrados”, escribió en su cuenta de X la premier que, además, aseguró que Italia también “exige una disculpa por el trato recibido por estos manifestantes y por el total desprecio mostrado hacia las peticiones explícitas del gobierno italiano”.

Canadá y España también se encuentran entre los países que despotricaron contra Ben-Gvir y le impusieron sanciones al funcionario y al ministro de Finanzas de extrema derecha, Bezalel Smotrich, alegando que incitaron a la violencia contra los palestinos.

Por su parte, los organizadores de la flotilla afirman que su objetivo es romper el bloqueo de Israel sobre Gaza mediante la entrega de ayuda humanitaria, algo que, según las organizaciones de ayuda, sigue siendo escaso a pesar del alto el fuego negociado por Estados Unidos entre Israel y Hamás, en vigor desde octubre de 2025, que incluye garantías de un aumento de la ayuda.L

La flotilla había partido del sur de Turquía esta semana antes de ser capturada el miércoles. Embarcaciones anteriores ”incluida una en la que viajaba la activista sueca Greta Thunberg” también fueron interceptadas por Israel, y sus participantes fueron posteriormente deportados.

Bloqueo de Gaza

Israel mantiene un bloqueo marítimo sobre Gaza desde que Hamás tomó el control del territorio en 2007. Las autoridades israelíes intensificaron las medidas tras los ataques de insurgentes encabezados por Hamás sobre el sur de Israel, que mataron a unas 1.200 personas y tomaron a más de 250 como rehenes, el 7 de octubre de 2023.

Los críticos sostienen que el bloqueo equivale a un castigo colectivo. Israel afirma que su objetivo es impedir que Hamás se arme. Egipto, que tiene el único paso fronterizo con Gaza que no está controlado por Israel, también ha restringido en gran medida las entradas y salidas del territorio.

La ofensiva de represalia de Israel tras los ataques del 7 de octubre, que inició la guerra, ha matado a más de 72.700 personas, según el Ministerio de Salud de Gaza, que forma parte del gobierno dirigido por Hamás y no distingue entre víctimas civiles y combatientes en su conteo. El ministerio está integrado por profesionales médicos que mantienen y publican registros detallados, considerados en general fiables por la comunidad internacional.

Agencia AFP y AP