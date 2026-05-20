Un polémico video de un ministro de Israel que muestra a detenidos de la flotilla maniatados genera repudio en Europa

ROMA.- Indignación y nuevo cortocircuito diplomático con diversos países europeos causaron las imágenes difundidas por el ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben-Gvir, en las que aparecen activistas de la flotilla humanitaria, entre ellos varios italianos, detenidos en el puerto israelí de Ashdod, arrodillados y con las manos atadas detrás de la espalda, rodeados por agentes del Shin-Bet.

“Las imágenes del ministro israelí Ben Gvir son inaceptables. Es inadmisible que estos manifestantes, entre ellos muchos ciudadanos italianos, sean sometidos a este trato lesivo de la dignidad de la persona”, clamó la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, que a través de la cancillería convocó al embajador de Israel para exigirle explicaciones.

Le immagini del ministro israeliano Ben Gvir sono inaccettabili. È inammissibile che questi manifestanti, fra cui molti cittadini italiani, vengano sottoposti a questo trattamento lesivo della dignità della persona.

Il Governo italiano sta immediatamente compiendo, ai più alti… — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) May 20, 2026

“El gobierno italiano está tomando de inmediato todas las medidas necesarias al más alto nivel institucional para lograr la liberación inmediata de los ciudadanos italianos involucrados”, escribió en su cuenta de X la premier que, además, aseguró que Italia también “exige una disculpa por el trato recibido por estos manifestantes y por el total desprecio mostrado hacia las peticiones explícitas del gobierno italiano”.

Detención de los miembros de la flotilla

En las imágenes publicadas en sus redes sociales, se lo ve al político ultraderechista y extremista Ben-Gvir que ondea la bandera israelí y provoca a los activistas de la Flotilla, organización que intenta llamar la atención sobre la dramática situación humanitaria de Gaza.

“Miren en qué estado se encuentran ahora. No son héroes, sino simpatizantes del terrorismo. Le pido a Netanyahu que me los entregue para que los encarcelen durante mucho tiempo en prisiones antiterroristas”, dice el ministro, que añade: “Bienvenidos a Israel, esta es nuestra casa”.

ככה אנחנו מקבלים את תומכי הטרור



Welcome to Israel 🇮🇱 pic.twitter.com/7Hf8cAg7fC — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) May 20, 2026

En otra parte del video, se ve a una activista gritándole “¡Palestina libre!” al ministro, antes de ser reducida en forma violenta por agentes que la agarran por la cabeza y la obligan a inclinarse contra el suelo.

Críticas dentro del gobierno

Las imágenes, que crearon indignación en Italia, también provocaron revuelo en Israel, donde el primer ministro, Benjamin Netanyahu, y el canciller, Gideon Saar, salieron a hacer control de daños.

Prime Minister Benjamin Netanyahu:

“Israel has every right to prevent provocative flotillas of Hamas terrorist supporters from entering our territorial waters and reaching Gaza.



However, the way that Minister Ben Gvir dealt with the flotilla activists is not in line with… — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) May 20, 2026

“Israel tiene todo el derecho a impedir que las flotillas provocadoras de simpatizantes terroristas de Hamas entren en nuestras aguas territoriales y lleguen a Gaza. Sin embargo, la forma en que el ministro Ben Gvir trató a los activistas de la flotilla no se ajusta a los valores y normas de Israel”, dijo Netanyahu, que anunció que había ordenado a las autoridades competentes que deportaran a los “provocadores” lo antes posible.

“No eres el rostro de Israel”, criticó por su parte el ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Saar, que en X salió a dispararle munición gruesa a su colega de gabinete. “Usted causó daño a nuestro Estado a sabiendas con esta vergonzosa exhibición, y no es la primera vez”, acusó, retuiteando el video.

You knowingly caused harm to our State in this disgraceful display - and not for the first time.



You have undone tremendous, professional, and successful efforts made by so many people - from IDF soldiers to Foreign Ministry staff and many others.



No, you are not the face of… https://t.co/KOj6fhpyM7 — Gideon Sa'ar | גדעון סער (@gidonsaar) May 20, 2026

Al igual que ocurrió semanas atrás con otra embarcación humanitaria, la flotilla —formada por 52 veleros— fue interceptada el lunes pasado por las Fuerzas de Defensa de Israel en aguas internacionales cerca de Chipre, en una operación que concluyó el jueves por la tarde frente a Egipto, siempre en aguas internacionales.

Entre los 428 activistas detenidos hay 29 italianos, entre ellos Dario Carotenuto, un parlamentario del Movimiento Cinco Estrellas (M5E). “Vine a representar a todos los que llenan las plazas porque creen que las instituciones no están haciendo lo suficiente contra el genocidio en curso”, explicó este diputado al diario La Repubblica antes de que estallara el escándalo por las imágenes difundidas por Ben-Gvir.

Más reacciones

La cancillería italiana no fue la única que reaccionó convocando al embajador de Israel. Hizo exactamente lo mismo Francia, mientras que el gobierno español calificó el trato a los activistas como “monstruoso, indigno e inhumano”.

El presidente de Corea del Sur también declaró que las acciones de Israel eran “totalmente inaceptables”: “¿Cuál es el fundamento legal [de las detenciones] ¿Son estas aguas territoriales israelíes?”, se preguntó el presidente Lee Jae- myung. “¿Es territorio israelí? En caso de conflicto, ¿pueden confiscar y detener embarcaciones de terceros países?”, insistió.

El ministro de Defensa italiano, Guido Crosetto, fue igual de duro y, dirigiéndose a Ben Gvir de forma simbólica, planteó: “Nos enorgullecemos de otra cosa, ministro. Nos enorgullecemos de haber tratado siempre a sus conciudadanos con respeto, y no solemos detener a personas en aguas internacionales, sino rescatarlas si lo necesitan. No creo que este tipo de comportamiento beneficie a Israel”.

La oposición de centroizquierda, que siempre acusó al gobierno de derecha de Meloni de ambigüedad ante Netanyahu, tampoco ocultó su indignación.

“El gobierno criminal de Netanyahu no solo comete repetidos actos de piratería en aguas internacionales y cerca de las costas europeas, sino que también detiene a activistas y a nuestros conciudadanos en condiciones violentas e inhumanas. Se necesitan sanciones contra el gobierno de Netanyahu y sus ministros extremistas; el gobierno italiano debe levantar su veto a la suspensión del acuerdo UE-Israel, por su manifiesta violación de los derechos humanos más básicos”, clamó Elly Schlein, líder del Partido Democrático (PD), el principal de la oposición.

Schlein definió las imágenes no sólo como “espantosas” sino, además, como “crímenes contra la dignidad humana”.