Una estatua de María Magdalena en una capilla del sureste de Francia fue objeto de un acto de vandalismo por mostrar un desnudo

26 de agosto de 2020 • 07:37

Una estatua de María Magdalena fue destruída en una capilla francesa. Ocurrió en Var, en el sureste del país europeo, donde un templo religioso fue objeto de un acto vandálico. Quizás lo más curioso del hecho es la motivación para hacerlo: los responsables del hecho aseguraron que tuvo que ver con el desnudo que exhibía la pieza artística.

Los responsables de la Capilla de San Pilón se sorprendieron al descubrir que una de sus esculturas había sido destrozada. Junto a los restos de la estatua, los autores del hecho dejaron una nota en la que se aclaraban los motivos de su destrucción, relacionados con el rechazo a que "una gran santa" como María Magdalena fuese representada sin vestimenta.

La escultura de yeso que apareció rota mostraba a la santa desnuda pero con la mayor parte de su cuerpo cubierto por su cabellera. Además, era llevada por dos ángeles. Este pieza había sido instalada en 2015, cuando la capilla fue restaurada y estaba a punto de ser reemplazada por una estatua de mármol, según informó The Art Newspaper.

Patrick-Marie Bozo, miembro de la comunidad de la capilla habló con el medio de comunicación France Bleu y relató: "Rompieron la escultura en varios pedazos, la dejaron a un lado y dejaron una nota. No recuerdo qué palabra usaron, pero decían que era indecente u ofensiva. Es un gesto extremadamente violento". Por último, opinó: "Es posible que no aprueben la forma en que ha sido esculpida, pero no podemos aceptar tales acciones".