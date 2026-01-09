La entrañable amistad entre Brigitte Bardot y el líder de los Gipsy Kings, el grupo que tocó en el funeral de la diva

Esta es la crónica de una de las amistades más insólitas y genuinas de la cultura francesa: el vínculo entre Brigitte Bardot y los Gipsy Kings.

La imagen de los reyes de la rumba flamenca encabezando el cortejo de la gran diva del cine francés en Saint Tropez, caminando detrás del coche fúnebre y unos pasos delante de la familia, haciendo sonar sus guitarras, dio la vuelta al mundo.

Chico Bouchikhi (con anteojos) y los Gipsy Kings en el funeral de Brigitte Bardot en Saint Tropez. (Photo by Arnold Jerocki/WireImage) Arnold Jerocki - WireImage

Horas después del entierro de Bardot en el Cementerio Marino, Chico Bouchikhi (músico francés, quien fuera cofundador del grupo en 1978) concedió una emotiva entrevista a la revista Paris Match donde contó al detalle cómo era su relación, que comenzó por azar y terminó en una despedida eterna.

Los Gispy King marchan tocando sus guitarras detrás del coche fúnebre que trasporta los restos de Brigitte Bardot. Detrás de ellos asoman el hijo y el marido de la diva. (Photo by Thibaud MORITZ / AFP) THIBAUD MORITZ - AFP

Un encuentro dictado por el destino

Todo comenzó en las calles de Saint-Tropez, cuando un joven Chico Bouchikhi entró en una tienda de música buscando cuerdas para su guitarra. Lo que parecía un recado rutinario se convirtió en la invitación de su vida. Sin vueltas, el vendedor le dijo que estaba buscando músicos para una fiesta de cumpleaños cercana. Y le preguntó si estaba dispuesto a ir. ¿La cumpleañera? Nada menos que Brigitte Bardot.

Brigitte Bardot y Chico Bouchikhi, de rumba. Ella era la gran diva del cine francés y los Gipsy Kings apenas despegaban...

La reacción de Chico, compartida con su compañero Nicolas Reyes, también presente en el negocio, fue de total incredulidad: “¿Te imaginas? ¡Es como si le preguntaras a un ciego si quiere ver!", recuerda el músico sobre aquel momento en que, con apenas 25 años, el sueño de conocer a una estrella se volvía realidad.

Del álbum de Chico Bouchikhi, una foto junto a su querida amiga Brigitte Bardot

La noche en que “BB” se volvió gitana

Esa misma noche, en un restaurante de la playa de Pampelonne, los músicos conocieron a la mujer más deseada del mundo. Lejos de la frialdad de una celebridad, Bardot los recibió con calidez, bailando y cantando con ellos durante toda la velada. Al terminar, cuando ella intentó pagarles, Chico se negó rotundamente, diciéndole con humor: “Excusez-moi pero... ¡más bien me toca a mí preguntarle cuánto le debo yo a usted!".

Ese gesto de galantería selló su destino. Al día siguiente, Brigitte los invitó a su legendaria villa, La Madrague, y desde ese instante se volvieron inseparables.

Una aclaración: los Gipsy Kings todavía no eran el fenómeno mundial en el que se convertirían diez años más tarde.

"Para pasar desapercibida, ella muchas veces usó peluca. Me pedía que la presente como mi hermana mayor", cuenta Chico en Paris Match

De incógnito en un coche destartalado

La amistad entre la diva y los gitanos rompió todas las barreras de clase. Chico relata con cariño cómo salían de fiesta por Saint-Tropez. Comenzó con una propuesta de Bardot, durante aquél primer encuentro en La Madrague: “Avisame cuando toquen cerca de aquí que quiero acompañarlos”, dijo.

El líder de los Gipsy Kings en principio creyó que era solo un cumplido, una de esas frases que se dicen para quedar bien pero sin verdadera intención de concretar la salida. Sin embargo, un día la llamó y le dijo: “Tocamos cerca de tu casa, ¿vienes?“. Y ella dijo sí.

Brigitte, en una fiesta gitana para celebrar el cumpleaños de Chico Bouchikhi, líder de los Gipsy Kings

Uno de los momentos más memorables de la entrevista describe la humildad de la actriz. Chico fue a buscarla en un coche viejo y maltrecho que apenas funcionaba: “Tenía un coche desastroso que costaba menos de 3000 francos, con la puerta del pasajero rota. Ella tuvo que entrar por el lado del conductor, se rio y me dijo: “Ustedes sí que son gitanos de verdad”“.

Para pasar desapercibida, Bardot se ponía una peluca y le pedía a Chico que mintiera sobre su identidad: “Tú di que soy tu hermana mayor, yo voy a decir que tú eras mi hermano pequeño”.

Sin embargo, en todas las salidas pasaba lo mismo: con el correr de las horas comenzaban a comentar lo parecida que era la invitada de los músicos con la diva... “Y al final decían que si contratabas a los gitanos podía aparecer Brigitte Bardot”, recuerda Chico.

Brigitte Bardot y Chico Bouchikhi, en una foto de 1983

El hada madrina y el último adiós

Bardot no fue solo una amiga, sino la impulsora de su carrera. Ella llamaba personalmente a los contactos más importantes del showbiz para promocionarlos. “Bardot descubrió en nosotros lo que a los demás les tomó diez años ver. Ella era nuestra hada madrina”, afirma Chico con gratitud.

El vínculo se mantuvo hasta el final. Aunque en sus últimos meses Brigitte prefería no ser vista debido a su cansancio, seguía enviando mensajes de amor a Chico. Por eso, tras su fallecimiento, no hubo duda de quiénes debían despedirla.

En un funeral lleno de emoción, los Gipsy Kings cumplieron su última voluntad: tocar para ella una vez más. A petición de su entorno, interpretaron el éxito Djobi Djoba porque ella la adoraba. Fue el cierre perfecto para una historia que Chico resume con una frase final: “Brigitte es la estrella que brilla sobre Saint-Tropez”.