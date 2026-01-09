Acuerdo de libre comercio entre Unión Europea y Mercosur: estos son los países que votaron en contra

BRUSELAS.– Tras más de 25 años de negociaciones, los países de la Unión Europea (UE) aprobaron el viernes el acuerdo con el Mercosur, lo que allana el camino a la creación de la mayor zona de libre comercio del mundo, con más de 700 millones de consumidores.

En una reunión de embajadores en Bruselas, los 27 Estados miembros alcanzaron una mayoría cualificada pese a la oposición de países como Francia, Polonia, Austria, Irlanda y Hungría -y la abstención de Bélgica-, que argumentan que el mercado europeo puede verse seriamente trastocado por la entrada de productos sudamericanos más competitivos debido a unas normas de producción consideradas menos rigurosas.

Today’s Council decision to support the EU-Mercosur deal is historic.



Europe is sending a strong signal.



We are serious about creating growth, jobs and securing the interests of Europeans consumers and businesses.



With Mercosur, we are creating a shared market of 700 million… pic.twitter.com/WMGXWzFgua — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 9, 2026

Los detractores del pacto, encabezados por París –el mayor productor agrícola de la UE–, sostienen que el acuerdo disparará las importaciones de productos alimentarios baratos, entre ellos carne vacuna, aves de corral y azúcar, lo que perjudicará a los productores locales.

Si bien la UE incluyó una serie de cláusulas con concesiones para los agricultores, ninguna medida ha logrado calmar la indignación del sector por el pacto, cuya aprobación final aún depende del Parlamento Europeo –que debe pronunciarse en un plazo de varias semanas.

Agricultores polacos protestan contra el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur en Varsovia, Polonia, el 9 de enero de 2026 WOJTEK RADWANSKI� - AFP�

El resultado en la Eurocámara no está nada claro, ya que unos 150 eurodiputados –de un total de 720– amenazan con recurrir a la justicia para impedir la aplicación del acuerdo.

Francia

En Francia, los tractores se concentraron en París jueves y viernes para denunciar el acuerdo, así como el precio de los fertilizantes y la gestión gubernamental de la epidemia de dermatitis nodular contagiosa en bovinos.

Por su parte, la Fnsea –el principal sindicato agrícola francés– convocó a una gran manifestación frente al Parlamento Europeo en Estrasburgo el 20 de enero.

Para intentar mitigar los efectos del acuerdo, Francia decretó el cese temporal del ingreso de algunos productos agrícolas tratados con sustancias prohibidas en la UE, principalmente sudamericanos. Paltas, mangos, guayabas, cítricos y papas, entre otros, no podrán entrar en Francia si contienen cinco fungicidas y herbicidas prohibidos en Europa.

Agricultores franceses participan en una manifestación organizada por sindicatos agrarios en Le Mans, Francia, el 9 de enero de 2026 JEAN-FRANCOIS MONIER� - AFP�

El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció su voto negativo por el “rechazo político unánime” en su país, mientras que su ministra de Agricultura, Annie Genevard, prometió luchar para que la Asamblea de la UE lo rechace.

“La historia no está terminada”, remarcó el gobierno francés, a la espera de la votación del Parlamento Europeo.

La France insoumise dépose ce matin une motion de censure contre le gouvernement Lecornu.



La France humiliée à Bruxelles par le Mercosur que Macron n’a jamais bloqué en 8 ans de pouvoir.



La France humiliée dans le monde, tel est le bilan désastreux d’un Président de la… pic.twitter.com/rwy0sDcxQG — Mathilde Panot (@MathildePanot) January 9, 2026

No obstante, partidos franceses de extrema derecha y de extrema izquierda se disponen a presentar mociones de censura para derribar el gobierno del primer ministro francés, Sébastien Lecornu, por la probable aprobación del acuerdo.

El partido de extrema izquierda La Francia Insumisa, liderado por Jean–Luc Mélenchon, “presentó esta mañana una moción de censura contra el gobierno”, según anunció en X su líder parlamentaria, Mathilde Panot, quien justificó la medida por la “humillación” de Francia en Bruselas.

Polonia

En Polonia, un millar de agricultores empezaron una marcha en el centro de Varsovia poco después de la aprobación del acuerdo.

“Esto va a matar nuestra agricultura”, dijo Janusz Sampolski, un agricultor que llegó desde un pueblo justo al sur de Gdansk, en la costa del Báltico, a unos 340 kilómetros de la capital. “Vamos a depender de cadenas de suministro de otros países”, agregó y advirtió que esto podría amenazar la seguridad alimentaria de Polonia “en caso de una amenaza de guerra”.

Agricultores polacos protestan contra el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur en Varsovia, Polonia, el 9 de enero de 2026 WOJTEK RADWANSKI� - AFP�

Con banderas y vistiendo chalecos amarillos, los manifestantes marcharon hacia el Parlamento y la Cancillería del primer ministro, Donald Tusk.

Algunos manifestantes lanzaron fuegos artificiales y encendieron bengalas. Los tractores, que varios condujeron hasta la ciudad, no fueron autorizados a ingresar dentro de los límites urbanos.

Más allá de las preocupaciones económicas, los agricultores también advirtieron sobre riesgos para la calidad y la seguridad de los alimentos.

Un manifestante durante una protesta contra el acuerdo en Varsovia, Polonia, el 9 de enero de 2026 WOJTEK RADWANSKI� - AFP�

“La comida que llegará hasta nosotros (…) será producida con pesticidas que han sido prohibidos en la UE”, dijo Przemyslaw Zbroinski, otro agricultor de la región de Gdansk. “Algunas de esas sustancias [están prohibidas] desde hace casi 30 años”, añadió.

Para Zbroinski, “sin duda terminará con huelgas mucho más duras y de mayor alcance, y con bloqueos de países y capitales”.

Irlanda

El primer ministro de Irlanda, Micheál Martin, dijo el jueves en Shanghái, durante una visita de Estado a China, no creer “que (los agricultores irlandeses) no vayan a verse perjudicados”, según la radiodifusora pública irlandesa RTÉ.

Martin también estuvo de acuerdo con Macron en que las reformas incluidas para proteger a los agricultores europeos no fueron suficientes para superar la presión política interna.

Según el medio local The Irish Times, el gobierno decidió votar contra el acuerdo tras la presión ejercida por las organizaciones agrarias, así como diputados rurales independientes que apoyan la coalición gobernante y otros legisladores.

Hungría

“Mañana, Hungría votará en contra del acuerdo de libre comercio entre la UE y el Mercosur", había adelantado el canciller Peter Szijjarto, que se quejó de que “una vez más, Bruselas ignora los intereses de nuestros agricultores“.

Agricultores del sindicato agrario Coordination Rurale (CR) participan en una manifestación con sus tractores, en Estrasburgo, Francia, el 9 de enero de 2026 FREDERICK FLORIN� - AFP�

“La Comisión Europea impulsa la adopción e implementación de un acuerdo que abriría Europa a la importación ilimitada de productos agrícolas sudamericanos, en detrimento del sustento de los agricultores húngaros“, consideró entonces Szijjarto.

