En qué consiste el acuerdo de comercio que aprobó la Unión Europea con el Mercosur

Los representantes de los 27 países de la Unión Europea validaron en Bruselas el pacto comercial con el Mercosur tras más de dos décadas de tratativas diplomáticas. La decisión habilita la creación de un mercado común de 700 millones de habitantes y abre la puerta para la rúbrica oficial del texto en Paraguay.

¿Qué implica la aprobación del acuerdo de comercio de la UE con el Mercosur?

La votación realizada este viernes en Bélgica marca un avance decisivo para la integración birregional. Un número suficiente de participantes apoyó la firma del documento, según reportó el medio alemán Welt. La nueva zona de libre comercio se convertirá en la más grande del mundo en su tipo al integrar dos mercados masivos. Aunque la firma se concrete el lunes en territorio paraguayo, la entrada en vigor no será inmediata.

Agricultores polacos protestan tras el acuerdo con el Mercosur WOJTEK RADWANSKI - AFP

El Parlamento Europeo debe pronunciarse en un plazo de varias semanas. El escenario en ese recinto presenta desafíos políticos. Unos 150 eurodiputados, sobre un total de 720, advierten con recurrir a la Justicia para frenar la aplicación del tratado. La Comisión Europea negocia este acuerdo desde 1999. El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, pidió en diciembre “coraje” y “voluntad política” para no dejar pasar la oportunidad.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, reclamó “coraje” y “voluntad política” a la Unión Europea para concretar el acuerdo y no dejar pasar la oportunidad histórica EVARISTO SA� - AFP�

El impacto en el intercambio de bienes y las proyecciones

La Comisión Europea proyecta beneficios económicos significativos para sus Estados miembros a partir de la reducción de barreras. El organismo estima que el acuerdo podría incrementar las exportaciones anuales de la UE a América Latina hasta en un 39%. Las industrias automotoras, de ingeniería mecánica y farmacéutica figuran entre las principales beneficiarias del lado europeo con la exportación de vehículos, maquinaria, quesos y vinos.

Protestas en París por parte de los agricultores franceses contra el acuerdo con el Mercosur THOMAS SAMSON - AFP

El Mercosur enviará productos como carne, arroz, miel y soja. Esta dinámica genera resistencia en el sector agropecuario europeo. Los productores del viejo continente temen el impacto de una llegada masiva de bienes sudamericanos. Argumentan que en América del Sur la carne se produce a un precio menor.

Las posturas nacionales y las divisiones internas

El consenso político enfrentó obstáculos hasta el último momento por las discrepancias entre los socios comunitarios. Francia lidera el bloque de detractores junto con Austria, Hungría, Irlanda y Polonia, mientras que Bélgica optó por la abstención. Italia condicionó su voto favorable a la aprobación de nuevos compromisos de ayuda para sus productores rurales.

Agricultores polacos protestan tras el acuerdo de la UE con el Mercosur WOJTEK RADWANSKI - AFP

Los críticos sostienen que el mercado europeo puede verse trastocado por el ingreso de bienes más competitivos sujetos a normas de producción consideradas menos rigurosas. Alemania y España defienden el pacto y estiman que el acuerdo diversificará las oportunidades comerciales ante la competencia china y la política arancelaria de Estados Unidos.

Las cláusulas de salvaguarda y el control de precios

La Comisión diseñó cláusulas específicas para mitigar el descontento de agricultores y ganaderos ante la reducción de aranceles. Se establecieron garantías para los sectores cárnico, avícola, del arroz, la miel, los huevos y el etanol. El mecanismo limita el cupo de productos latinoamericanos exentos de arancel e intervendrá en caso de desestabilización del mercado.

Una medida relevante anunciada en diciembre establece criterios precisos de control. Se abrirá una investigación si el precio de un producto del Mercosur resulta al menos un 8% inferior al de la misma mercancía en la UE y si el volumen de importaciones aumenta más de un 8%.

El acuerdo se iba a firmar originalmente en Brasil el mes pasado, pero no se llegó a la mayoría de los votos EVARISTO SA - AFP

Las regulaciones sobre pesticidas y restricciones sanitarias

El ejecutivo europeo prometió legislar sobre los residuos de pesticidas en las importaciones para evitar situaciones de competencia desleal. Esta semana se decretó la prohibición total de tres sustancias: tiofanato-metilo, carbendazima y benomilo.

Francia endureció su postura interna ante las protestas de agricultores con tractores en los accesos a París. El gobierno francés ordenó el cese temporal de productos agrícolas tratados con sustancias prohibidas en la Unión Europea. La medida afecta a paltas, mangos, guayabas, cítricos y papas que contengan cinco fungicidas y herbicidas vetados en Europa.

