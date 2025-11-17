Franco Parisi, el outsider que volvió a sorprender en las elecciones en Chile: qué pasará con sus votos

SANTIAGO, Chile.- Franco Aldo Parisi Fernández, de 58 años, se consolidó como una de las figuras más disruptivas y controversiales en el panorama político chileno reciente.

En las elecciones de este domingo, volvió a ser la sorpresa. No solo repitió su tercer puesto, sino que superó su voto de 2021, fue primera fuerza en todo el macro-norte de Chile y logró llevar al menos doce diputados al Congreso. Su base se fortaleció especialmente en Antofagasta, Arica y Tarapacá.

“Estuvimos a nada de pasar a segunda vuelta.... a nada, a nada, a nada”, reivindicó, después de reunir el 19,7% de los votos, cuatro puntos menos que José Antonio Kast, el candidato de la derecha que quedó en segundo lugar, detrás de la comunista Jeannette Jara. Eso convierte a su electorado en un blanco a seducir por los dos candidatos que se disputarán el balotaje el 14 de diciembre.

Economista con una sólida formación académica, Parisi supo transformar su perfil técnico en una plataforma populista, repitiendo el lema de que “Chile no es facho ni comunacho”.

Cofundador y líder del Partido de la Gente (PDG) desde 2019, Parisi ha intentado llegar a la presidencia en tres ocasiones: 2013, 2021 y nuevamente en 2025, demostrando una persistencia que desafía las convenciones políticas tradicionales.

Franco Parisi se desempeñó como profesor visitante en universidades de prestigio en EE. UU., como Rice y Georgetown

Su irrupción se cimentó mucho antes de sus aventuras electorales. Su base es netamente técnica: se graduó de ingeniero comercial en la Universidad de Chile y obtuvo un doctorado en Finanzas en la Universidad de Georgia, Estados Unidos. Llegó a ser vicedecano y decano interino en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, además de decano de la Escuela de Negocios de la Universidad Andrés Bello.

También se desempeñó como profesor visitante en universidades de Estados Unidos, como Rice y Georgetown. Esta pericia le permitió incursionar en la asesoría gubernamental en los años 90 y servir como consejero de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) entre 2010 y 2012.

De la TV a la política

No obstante, su verdadera fama se disparó en la televisión. Junto a su hermano, protagonizó programas de radio y TV sobre economía, ganándose el apodo de “el economista del pueblo”. Su programa Los Parisi: el poder de la gente (2012) le dio el rostro conocido que luego capitalizaría en la política.

El candidato presidencial chileno Franco Parisi, del Partido de la Gente, saluda a sus seguidores durante el acto de cierre de campaña en La Pintana, Santiago, el 12 de noviembre de 2025. JAVIER TORRES� - AFP�

En 2013, Parisi se lanzó por primera vez a la carrera presidencial como independiente. Su discurso, fuertemente antipolítica, caló hondo en un electorado desencantado.

Se presentaba como un outsider, “un vecino de la calle y un profe que quiere ser presidente”.

Su campaña de 2013 fue descrita como un “espectáculo de televisión”. Entraba a los escenarios con la música de Queen y ofrecía soluciones directas, aunque delirantes o impracticables.

Con este enfoque, logró un sorprendente 10,11% de los votos, quedando en cuarto lugar y capitalizando un voto de castigo al establishment.

Tras un intento fallido de postularse al Senado en 2017 y un período de ostracismo, Parisi cofundó el Partido de la Gente (PDG) a fines de 2019, legalizado en 2021. Ese año, se convirtió en un fenómeno electoral inédito. Se presentó por el PDG y realizó una campaña 100% digital y desde el extranjero.

El hito de esa elección fue su ausencia física en Chile, ya que tenía vigente una orden de arraigo por una millonaria deuda de pensión alimenticia con sus dos hijos. Esta situación le valió ser bautizado por la prensa como el “candidato fantasma” o “telecandidato”.

A pesar de no pisar suelo chileno, Parisi logró el tercer lugar con el 12,8% de los votos, superando a candidatos de coaliciones tradicionales y consolidando al PDG como una tercera fuerza.

Jeannette Jara y José Antonio Kast se encaminan al balotaje de dicembre en Chile. Collage

Su éxito se explica por su potente discurso anti-establishment y su conexión con un electorado sin posición política definida, que rechaza la política tradicional.

Polémicas

La carrera de Parisi ha sido ineludiblemente ligada a polémicas. La más mediática, y la razón de su ausencia en 2021, fue la deuda de pensión alimenticia.

La directora de Corporación Humanas, Lorena Fries, calificó la morosidad como “violencia económica de género”. Parisi, tras las elecciones, argumentó ser víctima de persecución política. Finalmente, en 2022, llegó a un acuerdo judicial con su exesposa, reconociendo la deuda y renunciando a la patria potestad para que se levantara la orden de arraigo. Volvió a pisar Chile en 2023.

Otras controversias incluyen acusaciones diversas.

En 2016, una estudiante de Texas Tech University lo acusó de acoso sexual e inconductas durante un viaje, lo que resultó en su desvinculación de un puesto en la Universidad de Alabama. Parisi siempre negó estas acusaciones, y en una entrevista de marzo de 2025, declaró que el caso “quedó en nada”.

Qué pasa con sus votos

Tras su tercer lugar en 2021, el destino de sus casi 900.000 votos fue crucial para la segunda vuelta. Si bien Parisi y el PDG (tras una consulta interna) dieron su apoyo formal al candidato de derecha José Antonio Kast, los análisis posteriores demostraron que Gabriel Boric captó la mayor parte de los votos de Parisi, mientras que Kast obtuvo menos respaldo.

Esto evidenció que, a pesar de su liderazgo, sus votantes no se disciplinaron ideológicamente.

En marzo de 2025, anunció su tercera postulación presidencial, prometiendo esta vez un cambio radical en su estrategia: a diferencia de 2021, declaró que vendría a Chile el 3 de abril de 2025 para hacer “campaña en terreno” y recorrer el país con la gente del PDG.

Parisi sigue siendo una figura que, con un perfil técnico pero una retórica de showman y populista, logró canalizar el profundo descontento ciudadano y la desconfianza hacia la clase política tradicional.

En esta elección volvió a sorprender con un tercer puesto al cual llegó con más de 2 millones de votos. Votos que, como en 2021, ya son codiciados por Kast y Jara.

Al respecto, Parisi advirtió: “Que trabajen por los votos. Que salgan a ganárselos”.

El presidente del PC, Lautaro Carmona, comentó esta tarde que “hay fenómenos que uno debe tomar en cuenta, por ejemplo, la votación que alcanza Franco Parisi (...) hay una influencia electoral que habrá que conversar”.

Por su parte, el presidente de Republicanos, Arturo Squella, deslizó la idea de una eventual conversación con Parisi para que respalde a José Antonio Kast.

“Es natural que todos quienes estén actualmente en la oposición, y que lo hayan señalado de esa manera durante la campaña, van a tener que tomar una decisión, muchos de ellos ya la han adoptado, que es apoyar a quien pase segunda vuelta contra Jannette Jara”, sostuvo.

Agencia AFP y Emol/GDA