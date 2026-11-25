BOGOTÁ.– El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, aseguró que todos los rehenes que estuvieron secuestrados por cerca de 17 horas en un supermercado de Cartagena fueron rescatados la madrugada del miércoles en una operación “absolutamente impecable”.

“En una extraordinaria operación conjunta entre la policía nacional y las fuerzas militares se logró el rescate de todos los secuestrados”, afirmó el presidente en un video difundido en X en el que aparece rodeado de la cúpula militar frente al supermercado de la cadena “Éxito”.

La milimétrica operación en Cartagena exigió la máxima capacidad de reacción, coordinación y precisión de nuestra Fuerza Pública.



Las AFEAU (Agrupaciones de Fuerzas Especiales Antiterroristas Urbanas) de las @FuerzasMilCol y los Comandos de Operaciones Especiales (COPES) de la… pic.twitter.com/3T6m4n639J — Mindefensa (@mindefensa) November 25, 2026

Presuntos delincuentes armados retuvieron el martes por la mañana a al menos 30 personas luego de un fallido robo a un vehículo de transporte de caudales, según De la Espriella.

Cuando se advirtió la presencia de los asaltantes en las cámaras de seguridad, se activaron los botones de pánico y la policía acudió al lugar. Al sentirse rodeados, los asaltantes se habrían refugiado en uno de los comercios y procedieron a “secuestrar” a quienes estaban en el interior, agregó el mandatario.

Hasta la noche del martes habían sido liberadas 10 personas, de acuerdo con la policía. De la Espriella dijo que avaló la operación policial y militar ante la negativa de los asaltantes a continuar con las liberaciones y entregarse.

El ministro de Defensa colombiano, Jorge Mora, saludando a los soldados del Ejército que participaron en el operativo en Cartagena, Colombia MINISTERIO DE LA DEFENSA - MINISTERIO DE DEFENSA DE COLOMBI

“Uno de los bandidos fue dado de baja, se les dio la oportunidad de que se entregaran y liberaran a los rehenes, rechazaron esa oportunidad y actuamos con contundencia”, explicó De la Espriella. “Todo aquel que pretenda arrodillar al Estado, al gobierno, a la ciudadanía trabajadora, encontrará una respuesta letal por parte de este gobierno”, agregó.

El mandatario no ofreció más detalles sobre el estado de salud ni la identidad de los rescatados.

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, aseguró por su parte en X que todos las personas rescatadas están “sanas y salvas” y regresan con sus familias tras la “previa verificación y evaluación de su estado de salud y condiciones físicas”.

El operativo

Durante el asedio, decenas de policías y militares rodearon el establecimiento, mientras francotiradores ocupaban posiciones en los edificios cercanos y un helicóptero policial sobrevolaba la zona. Las imágenes difundidas por medios locales mostraban a hombres armados junto a las ventanas del comercio y a varias personas sentadas en el interior, algunas aparentemente con las manos atadas.

Tras el operativo de rescate, imágenes difundidas en medios locales mostraron a tres hombres en pantalones deportivos y remera salir esposados y custodiados por policías del supermercado.

La tensión se trasladó también a los familiares de los trabajadores del supermercado, que aguardaban noticias detrás de los cordones policiales. “Mi hijo está allá. No salió del trabajo y no responde al teléfono, creo que se lo quitaron”, había dicho a la AFP Jacob Pérez, padre de uno de los empleados.

Agentes de policía permanecen frente a un supermercado donde fueron rescatados los rehenes retenidos por hombres armados, en Cartagena, Colombia Esteban Vega - AP

Isabel Vázquez, esposa de otro trabajador, contó a Blu Radio que no sabía dónde estaba su marido, José David Fonseca, y expresó su angustia por sus dos hijos pequeños, de seis y cuatro años.

De la Espriella descartó el martes que detrás del hecho estuviera involucrado “un grupo terrorista”.

“Bandidos que se vieron sorprendidos y que no tuvieron escapatoria, y entonces secuestraron a un grupo de personas”, dijo el mandatario.

Medios locales informaron que los hombres armados exigían casi dos millones de dólares, dos vehículos blindados y un salvoconducto hasta la ciudad de Barranquilla. La AFP no pudo verificar de forma independiente esos reportes.

Nueva ola de violencia

La toma de rehenes se produjo en medio de una nueva escalada de violencia en Colombia, marcada por ataques de grupos armados contra objetivos gubernamentales y atentados en distintas regiones del país. El episodio coincidió, además, con el décimo aniversario de la firma del acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que llevó a la entonces guerrilla más poderosa del continente a dejar las armas.

La conmemoración quedó ensombrecida por una serie de hechos violentos. En la noche del lunes, un coche bomba explotó en Villavicencio y dejó 25 heridos, además de provocar graves destrozos en la sede del gobierno regional y sus alrededores. “Estamos vivos de milagro”, dijo a la AFP Johan Pérez, propietario de un comercio de sombreros que quedó destruido por la detonación.

El ministro de Defensa colombiano, Jorge Mora, posando junto a los soldados del Ejército que participaron en el operativo en Cartagena, Colombia HANDOUT - MINISTERIO DE DEFENSA DE COLOMBI

De la Espriella también denunció un ataque que dejó temporalmente sin electricidad a parte del suroeste del país. El presidente atribuyó esos hechos a la respuesta de organizaciones armadas frente a la ofensiva de su gobierno para restablecer el orden y la seguridad.

Desde que llegó al poder, en agosto, el mandatario derechista adoptó un discurso de mano dura contra las organizaciones criminales y los grupos insurgentes.

El ministro de Defensa colombiano, Jorge Mora, saludando a los soldados del Ejército que participaron en el operativo en Cartagena, Colombia HANDOUT - MINISTERIO DE DEFENSA DE COLOMBI

Tras el desarme de las FARC, otras guerrillas y organizaciones vinculadas al narcotráfico ocuparon territorios que habían estado bajo control de la antigua insurgencia, donde persistieron los enfrentamientos, los secuestros y los asesinatos. En los últimos años, esos episodios comenzaron a extenderse también a centros urbanos.

La toma de rehenes tuvo lugar en Cartagena, uno de los principales destinos turísticos de Colombia, conocida por su casco histórico colonial amurallado y sus playas sobre el Caribe. La ciudad recibió más de 5,5 millones de turistas en 2025, según cifras de la alcaldía.

Agencias AP, AFP y Reuters