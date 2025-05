Frank Cuesta admitió que no tiene cáncer, no es veterinario ni protege animales: “Todo fue parte de un show”

El presentador español Frank Cuesta revolucionó las redes este martes al confesar que había engañado a sus seguidores y que no tiene cáncer ni protege animales.

“Fui un personaje y poco a poco se me fue de las manos por un grave problema que tengo de mitomanía y ego”, admitió el hombre, famoso por, hasta ahora, tener un supuesto refugio de animales llamado Santuario Libertad. Eso no fue lo más grave. En el último tiempo había dicho tener cáncer. “Llevo años tratándome de una mielodisplasia, pero no tengo cáncer”, reconoció.

El comunicador, que se decía experto en animales, finalmente admitió: “Ni soy veterinario ni soy herpetólogo”. Sobre el santuario donde reside en Tailandia, Cuesta admitió que todos los animales “fueron comprados” y no rescatados, como él afirmaba. “Podríamos definir que es más una granja de animales que un santuario”, dijo en su canal de YouTube, y sumó: “Nunca rescaté animales. Todo fue parte de un show que, poco a poco, se me fue de las manos“.

También habló respecto la gestión del refugio: “La mayoría de animales que murieron en el santuario fue por mi propia negligencia, pero la situación mejoró desde hace un tiempo“.

“He escrito un texto porque es un video bastante duro para mí de hacer. Quiero disculparme públicamente de Chi y asumo completamente la responsabilidad de hate que le cayó después de mi detención”, dijo al hacer referencia al momento en el que fue detenido por la presunta posesión ilegal de especies protegidas en el refugio de animales. Entonces, se pensó que fue Chi el que envió una denuncia anónima por correo electrónico al Departamento de Parques Nacionales de Tailandia, señalando que “un extranjero estaba en posesión de animales salvajes protegidos sin permiso, como nutrias, loris perezosos y otros“.

Sobre su enfrentamiento público con Chi, un antiguo compañero de profesión, el exentrenador de tenis dijo que todo surgió por celos: “Su proyecto podría haber sido una competencia para mi negocio y por eso empecé a hablar mal de él a sus espaldas“.

El comunicado que puso en jaque su credibilidad terminó con un mensaje directo a sus seguidores: “Asumo mi responsabilidad de haber engañado a todos y pido disculpas públicas de haber engañado a tanta gente“.

El nombre de Cuesta comenzó a popularizarse tiempo atrás a través de un programa de televisión, Frank de la Jungla, que se estrenó en 2010. El hombre recorría el mundo con la idea de encontrar los animales más exóticos y peligrosos. Con el objetivo de cuidar de esas especies había, supuestamente, crear ese santuario en particular.