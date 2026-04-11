Frentes en juego: qué negocian Estados Unidos e Irán en Pakistán

En medio de la expectativa por las primeras negociaciones directas entre Washington y Teherán llevadas adelante este sábado en Pakistán, tras la frágil tregua anunciada por Estados Unidos, los ojos del mundo se posan sobre el Líbano, el estrecho de Ormuz y la liberación de los activos iraníes congelados: ejes aún en disputa que podrían destrabar el diálogo hacia un eventual acuerdo de paz en Medio Oriente.

Durante la previa al inicio del diálogo tripartito, una delegación de Estados Unidos -encabezada por su vicepresidente, JD Vance- y otra iraní -con el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Qalibaf, al frente- se reunieron por separado con el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif.

Más tarde, en horas de la tarde en Islamabad, fuentes pakistanínes y de Irán confirmaron que “se decidió iniciar las negociaciones” tras los avances logrados durante conversaciones preliminares y la reducción de los ataques de Israel en el sur de Beirut, en Líbano. Sin embargo, aún no se precisó la agenda ni el formato, es decir si son directas o indirectas.

Reuniones de paz en Pakistán

El arribo de ambas delegaciones a Pakistán supone todo un desafío en torno a varios puntos clave que hacen a la negociación para dar fin a la guerra.

Mientras que Estados Unidos se dispone a buscar garantías sobre la plena reanudación del tráfico por el estrecho de Ormuz—por donde circula el 20% del crudo mundial—, Irán insiste en un cese al fuego que también incluya al Líbano, pese a la resistencia de Israel.

Levantamiento de sanciones y apertura de Ormuz

Entre las principales demandas de Teherán figura el levantamiento de sanciones y el desbloqueo de activos por parte de Estados Unidos, medidas que han lastrado la economía iraní durante años. Washington ha señalado que está dispuesto a un alivio significativo, pero condicionado a concesiones del régimen en sus programas nuclear y de misiles.

Por otro lado, Irán exige el reconocimiento de su autoridad sobre el estrecho de Ormuz, donde pretende recaudar tasas de tránsito y controlar el acceso, lo que supondría un cambio radical en el equilibrio de poder regional. Estados Unidos, por su parte, quiere que se abra al paso de petroleros y demás tráfico marítimo sin restricciones, incluidos los peajes.

Cargo ships sail in the Arabian Gulf towards Strait of Hormuz in United Arab Emirates, Thursday, March 19, 2026. (AP Photo) ap - AP

Ormuz es uno de los puntos de mayor fricción entre Estados Unidos e Irán. Tanto es así, que la administración de Trump puso como condicionamiento su apertura para extender la tregua dos semanas más.

Horas después, Irán reabrió de forma temporal el estrecho y este jueves el primer petrolero no iraní atravesó ese paso estratégico, según datos de MarineTraffic. El buque, el MSG, de bandera gabonesa, transporta unas 7000 toneladas de fueloil desde Emiratos Árabes Unidos y se dirige al puerto de Aegis Pipavav, en la India, de acuerdo con el servicio de monitoreo marítimo.

Tras la entrada en vigor del alto el fuego, únicamente se registraron el paso de 12 embarcaciones.

Otro de los ejes del acuerdo de diez puntos que el régimen hizo llegar a Estados Unidos contempla una indemnización por los daños ocasionados durante las seis semanas de guerra. Washington aún no se ha pronunciado al respecto.

Enriquecimiento de Uranio

Para Estados Unidos, otra cuestión central es el control del enriquecimiento de uranio. Este miercoles, luego de que Trump anunciara la tregua con Irán, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, instó al régimen a entregar su reserva de 44 kilos de uranio altamente enriquecido, y advirtió que el presidente republicano aún podría enviar tropas de operaciones especiales para incautar el material, una misión que conllevaría altísimo riesgo para Estados Unidos.

“Si fuera necesario, podemos hacerlo por cualquier medio”, advirtió Hegseth. En el cierre de su presentación en el Pentágono, cuando fue consultado cómo planea Estados Unidos obtener el uranio altamente enriquecido de Irán, respondió: “Eso es algo que el presidente va a resolver”.

Programa de misiles y armas nucleare

A ello se le agrega que tanto Israel como Estados Unidos desean que las capacidades misilísticas de Irán se reduzcan drásticamente. sin embargo, Teherán ha declarado que su formidable arsenal de misiles es innegociable.

Bajo este contexto, todavía persisten las dudas sobre el futuro de los programas de misiles y armas nucleares de Irán -dos objetivos de guerra de Estados Unidos e Israel.

Washington insiste en que Irán nunca deberá ser capaz de elaborar armas nucleares y quiere retirar la reserva de uranio altamente enriquecido de Teherán, el cual podría ser utilizado para su fabricación. Irán insiste en que su programa es pacífico.

Trump ha dicho que Estados Unidos colaborará con Irán en el retiro de uranio, cosa que Teherán no ha confirmado.

El director de la agencia nuclear de Irán, Mohammad Eslami, dijo el jueves que proteger el derecho de Teherán a enriquecer uranio es “necesario” para cualquier conversación sobre el alto el fuego.

Finalmente, Irán exige la retirada de las fuerzas de combate estadounidenses de la región, el cese de la guerra en todos los frentes y un compromiso de no agresión.

Agencias Reuters y AFP