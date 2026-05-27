Un analista internacional explicó en detalle por qué EE.UU. busca extender el alto el fuego antes de que empiece el Mundial 2026

A tan solo días del comienzo del Mundial, que se disputará en México, Canadá y Estados Unidos, el Gobierno estadounidense busca ponerle un punto final y llegar a un acuerdo con el régimen iraní, según sostuvo el analista internacional Andrés Repetto en comunicación con LN+.

En este contexto, el mandatario norteamericano, Donald Trump se reunirá junto a su gabinete, donde conversará sobre el conflicto con Irán. “El reloj sigue corriendo y el reloj que corre es el del Mundial. ¿Puede el mundo soportar una situación como la que vimos al comienzo de la guerra en pleno desarrollo del Mundial?“.

“La verdad es que sería muy complicado, no digo que no pueda pasar, pero da la impresión que el presidente de los Estados Unidos está buscando ese paraguas de 60 días de una extensión del alto del fuego y mientras tanto ver qué puede pasar”, profundizó.

Andres Repetto en LN+

En relación a la actualidad del conflicto en Medio Oriente, el analista internacional sostuvo: “Miren cómo está la situación, que hasta el relato, por estas horas, parece estar dominándolo Irán, porque hace minutos nada más, la Guardia Revolucionaria iraní dijo que eran bajas las probabilidades de una guerra con Estados Unidos.

Asimismo, hizo hincapié en la fuerza en el relato de Irán: “Ya quien maneja cuándo va a haber guerra o cuándo no, por lo menos en el relato y en el discurso, no es el presidente Trump en algún tuit, sino es el régimen iraní”.

Ataques israelíes en el Líbano

Por otro lado, confirmaron ataques de Israel en el Líbano continúan siendo un problema constante en Medio Oriente. “Israel amplió las zonas de ataque en el sur del Líbano contra el Hezbollah, generando lo que ya sabemos de un comienzo, que es la situación cada vez más dramática de los civiles, el desplazamiento de millones de personas”, resaltó Repetto.

“Con estas imágenes de Israel bombardeando y avanzando por tierra también más profundamente en territorio libanés es decir, seguir invadiendo el territorio del Líbano”, subrayó.

Israel volvió a bombardear el Líbano Bilal Hussein - AP

Bombardeos en la Franja de Gaza

En las últimas horas, el ejército israelí difundió imágenes de un bombardeo en la Franja de Gaza, que tenía como objetivo de uno de los líderes militares del grupo terrorista Hamas que participó en los ataques del 7 de octubre.

“Israel había prometido que iba a ir a por ellos, por cada uno de los terroristas, pero esto muestra una situación interna, es decir, la oposición en Israel está diciéndole al primer ministro Netanyahu que están todos los frentes abiertos y que ninguno termina de imponerse”, analizó Repetto sobre el ataque y, enseguida, agregó: “Una Gaza arrasada y sobre los escombros termina y sigue dominando Hezbollah”.

🔴ELIMINADO: Mohammed Odeh, jefe del ala militar de Hamás, en un alcance en el norte de Gaza.



Odeh se desempeñó como jefe del ala militar de Hamás tras la eliminación de Izz al-Din al-Haddad. Como parte de su función, fue responsable de planificar y coordinar los objetivos de… pic.twitter.com/fszSb7wgyp — FDI (@FDIonline) May 27, 2026

Para concluir, Repetto remarcó: “Se puede tener la fuerza militar y eso no garantiza el objetivo que se planteaba. Sobre Gaza se planteaba que Hamas iba a ser derrotado y sigue controlando lo que queda de la Franja de Gaza“.