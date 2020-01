Hallstatt: el curioso colapso del pueblo idílico en el que se inspiró "Frozen"

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de enero de 2020 • 08:46

En Austria hay un pueblo que no da abasto. Su nombre es Hallstatt y parece la fotocopia de un cuento de hadas. Es sin dudas el lugar en que viviría alguien que sabe hacer magia. Según los arqueólogos hace ya más de tres mil años que está habitado y hoy su población es de solo 778. Aunque no. No es así. O casi. Y es que si bien son menos de 800 las personas que viven allí, todos los días 10 mil turistas llegan para visitarla y sacarse fotos. Seis veces el número que recibe Venecia.

Hallstatt, el pueblito austríaco que se parece al de la película "Frozen" Crédito: Shutterstock

¿Y qué es lo que les da Hallstatt? Fantasía. Esta localidad, ubicada en la región montañosa de Salzkammergut, de casas pintorescas, sol tibio, nieve y un lago cristalino, se cree que fue la inspiración para el pueblo de la película de Disney "Frozen".

Hallstatt, el pueblito austríaco que se parece al de la película "Frozen" Crédito: Shutterstock

Arendelle. Así se llama el lugar en la ficción, la historia de dos hermanas, una de ella con un poder extraordinario, hijas de reyes, que fueron separadas durante su infancia y que años después se reencuentran pero se pelean hasta que al final se amigan. Siempre en medio de un pueblo congelado.

Frozen fue estrenada en 2013 y recaudó 1276 millones en la taquilla mundial Crédito: Disney

La película es furor desde que llegó a los cines en 2013 y ahora salió la segunda parte, por lo que los fanáticos están obsesionados con sacarse fotos en Hallstatt, a una hora de auto desde Salzburgo o a tres horas y media en tren desde Viena. Todo para sentirse como Elsa o Anna, para imitar a las protagonistas, para sacar fotos y subirlas a las redes sociales.

Antes de Disney, el lugar solo recibía 100 turistas por día.

Ahora los seguidores llegan de a montones y principalmente desde China, Hong Kong, Japón y Corea del Sur, según lo publicado por el diario The Guardian. ¿Qué hacen cuando llegan? Intentan encontrar el mejor lugar para tomarse una selfie.

Hallstatt, el pueblito austríaco que se parece al de la película "Frozen" Crédito: Shutterstock

Pero no todo lo bello es instagrammeable y las autoridades del pueblo están en alerta porque si bien el turismo casi siempre es buena noticia porque representa ingreso del dinero para los habitantes, se sienten invadidos. Y tienen razón: los tachos de basura colapsan apenas arrancada la mañana, los residuos aparecen en las calles, los precios cada vez están más caros y no para de haber drones circulando por doquier.

Por eso el alcalde del lugar está pensando estrategias para reducir la cantidad de visitas y si bien por ahora es temprano ya para hablar de soluciones, mucho más a solo un mes de la salida de "Frozen 2", ya tiene un plan en mente: reducir la cantidad de autobuses turísticos. Por año hay 20 mil vehículos que ofrecen el servicio. Buscaran bajar esa cifra al tercio. Habrá que ver si lo consiguen.

Hallstatt, el pueblito austríaco que se parece al de la película "Frozen" Crédito: Shutterstock